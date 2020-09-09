https://ria.ru/20200909/protesty-1576968532.html
Тихановская: протесты в Белоруссии никогда не были против России
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что очень важно не испортить отношения между народами России и Белоруссии. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T09:52
2020-09-09T09:52
2020-09-09T09:52
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что очень важно не испортить отношения между народами России и Белоруссии.После выборов на высший государственный пост Тихановская в целях безопасности выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. В среду она разместила в своем Telegram-канале очередное видеообращение, на этот раз оно ориентировано на россиян."У белорусского народа три предельно простых требования: уход (действующего президента Белоруссии Александра) Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа. Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами", - сказала Тихановская.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576918721.html
Corddamon
Где то я уже такое слышал... "Майдан не против России, а против олигархов... У нас нет нацистов, это все Российская пропаганда..." Почти слово в слово...
41
pivlad2000
Врет и не краснеет... Если за консультациями ездила на Запад, значит 100% - против России!
38
21
белоруссия
литва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире
МИНСК, 9 сен – РИА Новости.
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская
заявила, что очень важно не испортить отношения между народами России и Белоруссии.
После выборов на высший государственный пост Тихановская в целях безопасности выехала в Литву
. В среду она разместила в своем Telegram-канале очередное видеообращение, на этот раз оно ориентировано на россиян.
"У белорусского народа три предельно простых требования: уход (действующего президента Белоруссии Александра) Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа. Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами", - сказала Тихановская.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.