https://ria.ru/20200909/protesty-1576968532.html

Тихановская: протесты в Белоруссии никогда не были против России

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что очень важно не испортить отношения между народами России и Белоруссии. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T09:52

2020-09-09T09:52

2020-09-09T09:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что очень важно не испортить отношения между народами России и Белоруссии.После выборов на высший государственный пост Тихановская в целях безопасности выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. В среду она разместила в своем Telegram-канале очередное видеообращение, на этот раз оно ориентировано на россиян."У белорусского народа три предельно простых требования: уход (действующего президента Белоруссии Александра) Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа. Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами", - сказала Тихановская.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576918721.html

Corddamon Где то я уже такое слышал... "Майдан не против России, а против олигархов... У нас нет нацистов, это все Российская пропаганда..." Почти слово в слово... 41

pivlad2000 Врет и не краснеет... Если за консультациями ездила на Запад, значит 100% - против России! 38

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белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире