Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20200909/proekt-1576993934.html
В Петропавловске-Камчатском заработал проект "Город для жизни"
Для жителей Петропавловска-Камчатского благоустроили первые детскую и спортивную площадки в рамках губернаторского проекта "Город для жизни", в 2021 году их... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:07
2020-09-09T16:49
камчатский край
владимир солодов
благоустройство
петропавловск-камчатский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576996566_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_c0c3c482a38b75ec8c0e4263ae0fdf44.jpg
<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен - РИА Новости</strong>. Для жителей <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a> благоустроили первые детскую и спортивную площадки в рамках губернаторского проекта "Город для жизни", в 2021 году их появится не менее 50, заявил глава края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> на открытии площадок. По информации пресс-службы правительства <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>, во дворе одного из домов по улице Горького установили игровой комплекс, многофункциональное поле для мини-футбола и баскетбола, зону для воркаута и уличные тренажеры."Часто открывать такие площадки — это то, что нужно нашему городу для того, чтобы он стал в полном смысле слова городом для жизни. Но я вам скажу честно, мне немного беспокойно за то, чтобы эти благоустроенные площадки у нас оставались в таком состоянии долгие годы. И хочу обратиться к вам, к жителям с просьбой вместе заботиться об инфраструктуре, созданной для нас, чтобы мы ответственно относились к использованию этих площадок, и чтобы планировали развитие нашего города дальше", — цитирует пресс-служба слова врио губернатора. Проект "Город для жизни" запущен по инициативе Солодова к 280-летию Петропавловска-Камчатского. В рамках проекта, помимо оборудования спортивных объектов и игровых площадок, запланированы благоустройство дворов, асфальтирование межквартальных проездов, приведение в порядок территорий вокруг учреждений здравоохранения.
https://ria.ru/20200312/1568487412.html
петропавловск-камчатский
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576996566_413:0:1853:1080_1400x0_80_0_0_5b2cfd7ee433901802dc49b2517f64f0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир солодов, благоустройство, петропавловск-камчатский

В Петропавловске-Камчатском заработал проект "Город для жизни"

16:07 09.09.2020 (обновлено: 16:49 09.09.2020)
36
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяКамчатский край
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен - РИА Новости. Для жителей Петропавловска-Камчатского благоустроили первые детскую и спортивную площадки в рамках губернаторского проекта "Город для жизни", в 2021 году их появится не менее 50, заявил глава края Владимир Солодов на открытии площадок.
По информации пресс-службы правительства Камчатского края, во дворе одного из домов по улице Горького установили игровой комплекс, многофункциональное поле для мини-футбола и баскетбола, зону для воркаута и уличные тренажеры.
"Часто открывать такие площадки — это то, что нужно нашему городу для того, чтобы он стал в полном смысле слова городом для жизни. Но я вам скажу честно, мне немного беспокойно за то, чтобы эти благоустроенные площадки у нас оставались в таком состоянии долгие годы. И хочу обратиться к вам, к жителям с просьбой вместе заботиться об инфраструктуре, созданной для нас, чтобы мы ответственно относились к использованию этих площадок, и чтобы планировали развитие нашего города дальше", — цитирует пресс-служба слова врио губернатора.
Проект "Город для жизни" запущен по инициативе Солодова к 280-летию Петропавловска-Камчатского. В рамках проекта, помимо оборудования спортивных объектов и игровых площадок, запланированы благоустройство дворов, асфальтирование межквартальных проездов, приведение в порядок территорий вокруг учреждений здравоохранения.
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.03.2020
12 марта, 13:36Камчатский край
Служебные квартиры получили девять учителей из Камчатского края
000000
Обсудить 0
Камчатский крайВладимир СолодовБлагоустройствоПетропавловск-Камчатский
Рекомендуем
Пират
Посольство России в Нигерии подтвердило похищение россиян пиратами
Москва
В СПЧ оценили ситуацию с использованием беспилотного транспорта
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородский губернатор и глава ВЭБ.РФ обсудили развитие региона
Благоустроенная детская игровая площадка во дворе на улице Бакинская в Москве
В Подмосковье подвели итоги содержания дворов за лето
«Заговор классиков». Рылеев. Смертельный маршрут к бессмертию
"Заговор классиков". Рылеев. Смертельный маршрут к бессмертию
Соискатели заполняют анкеты на ярмарке вакансий
Служба занятости Подмосковья помогла найти работу 40 тысячам жителей
Алексей Навальный
В ФРГ заявили, что Москва, а не Берлин владеет информацией по Навальному
Участники Московского международного форума Город образования на ВДНХ в Москве
Пять проектов Тюменской области вышли в финал конкурса "ПРОФ-IT"
Награды конкурса управленцев Лидеры России
Два управленца из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России"
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил обеспечить доступность упрощенной процедуры банкротства
Дмитрий Кулеба
Киев не планирует больше менять закон об образовании, заявил Кулеба
Виды Перми
Пермский край примет первую в России Олимпиаду по кулинарии и сервису
Города России. Калуга
Целлюлозно-бумажный завод за 11,5 миллиарда рублей открылся под Калугой
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Моор поддержал идею выбрать название аэропорта Тобольска всенародно
Телефон доверия
Свыше 125 тысяч звонков обработали в подмосковном центре "Стань мамой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния