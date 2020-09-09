https://ria.ru/20200909/proekt-1576993934.html

В Петропавловске-Камчатском заработал проект "Город для жизни"

Для жителей Петропавловска-Камчатского благоустроили первые детскую и спортивную площадки в рамках губернаторского проекта "Город для жизни", в 2021 году их... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:07

2020-09-09T16:07

2020-09-09T16:49

камчатский край

владимир солодов

благоустройство

петропавловск-камчатский

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен - РИА Новости</strong>. Для жителей <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a> благоустроили первые детскую и спортивную площадки в рамках губернаторского проекта "Город для жизни", в 2021 году их появится не менее 50, заявил глава края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> на открытии площадок. По информации пресс-службы правительства <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>, во дворе одного из домов по улице Горького установили игровой комплекс, многофункциональное поле для мини-футбола и баскетбола, зону для воркаута и уличные тренажеры."Часто открывать такие площадки — это то, что нужно нашему городу для того, чтобы он стал в полном смысле слова городом для жизни. Но я вам скажу честно, мне немного беспокойно за то, чтобы эти благоустроенные площадки у нас оставались в таком состоянии долгие годы. И хочу обратиться к вам, к жителям с просьбой вместе заботиться об инфраструктуре, созданной для нас, чтобы мы ответственно относились к использованию этих площадок, и чтобы планировали развитие нашего города дальше", — цитирует пресс-служба слова врио губернатора. Проект "Город для жизни" запущен по инициативе Солодова к 280-летию Петропавловска-Камчатского. В рамках проекта, помимо оборудования спортивных объектов и игровых площадок, запланированы благоустройство дворов, асфальтирование межквартальных проездов, приведение в порядок территорий вокруг учреждений здравоохранения.

https://ria.ru/20200312/1568487412.html

петропавловск-камчатский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, благоустройство, петропавловск-камчатский