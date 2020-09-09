https://ria.ru/20200909/privivka-1576979462.html
Песков ответил на вопрос, будет ли Путин делать прививку от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин сам расскажет о том, будет ли он прививаться от коронавируса, когда и если сочтет это необходимым, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:49
2020-09-09T12:49
2020-09-09T12:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576927776_0:0:3301:1857_1400x0_80_0_0_7b97344354954f36c753d7cf750372db.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сам расскажет о том, будет ли он прививаться от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, когда и если сочтет это необходимым, заявил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Что касается прививки президента, то когда и если он посчитает это необходимым, он сам об этом сообщит", - сказал Песков журналистам.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576927776_292:0:3023:2048_1400x0_80_0_0_32b9d28f5a47167e1e51fd9be8cf8a66.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество