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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/privivka-1576979462.html
Песков ответил на вопрос, будет ли Путин делать прививку от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин сам расскажет о том, будет ли он прививаться от коронавируса, когда и если сочтет это необходимым, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:49
2020-09-09T12:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сам расскажет о том, будет ли он прививаться от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, когда и если сочтет это необходимым, заявил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Что касается прививки президента, то когда и если он посчитает это необходимым, он сам об этом сообщит", - сказал Песков журналистам.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков ответил на вопрос, будет ли Путин делать прививку от коронавируса

12:49 09.09.2020
1326
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сам расскажет о том, будет ли он прививаться от коронавируса, когда и если сочтет это необходимым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается прививки президента, то когда и если он посчитает это необходимым, он сам об этом сообщит", - сказал Песков журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
321100310
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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