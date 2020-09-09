https://ria.ru/20200909/pristav-1576989398.html
Заместителя главного пристава Москвы нашли мертвым
Заместителя руководителя столичного управления Федеральной службы судебных приставов Владимира Савостова обнаружили мертвым, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:06
2020-09-09T15:06
2020-09-09T22:10
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Заместителя руководителя столичного управления Федеральной службы судебных приставов Владимира Савостова обнаружили мертвым, сообщает <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/746170-zamestitel-glavnogo-sudebnogo-pristava-moskvy-naiden-mertvym" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.По данным канала, его нашла супруга. Она вызвала скорую помощь, но врачам не удалось спасти Cавостова.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.Савостову было 48 лет.
Станислав Попов
Чёт про обнулённого тоже давно не слышно
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия