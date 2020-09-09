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Заместителя главного пристава Москвы нашли мертвым
Заместителя руководителя столичного управления Федеральной службы судебных приставов Владимира Савостова обнаружили мертвым, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:06
2020-09-09T22:10
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Заместителя руководителя столичного управления Федеральной службы судебных приставов Владимира Савостова обнаружили мертвым, сообщает <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/746170-zamestitel-glavnogo-sudebnogo-pristava-moskvy-naiden-mertvym" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.По данным канала, его нашла супруга. Она вызвала скорую помощь, но врачам не удалось спасти Cавостова.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.Савостову было 48 лет.
Чёт про обнулённого тоже давно не слышно
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москва, происшествия

Заместителя главного пристава Москвы нашли мертвым

15:06 09.09.2020 (обновлено: 22:10 09.09.2020)
13672
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Заместителя руководителя столичного управления Федеральной службы судебных приставов Владимира Савостова обнаружили мертвым, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, его нашла супруга. Она вызвала скорую помощь, но врачам не удалось спасти Cавостова.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Савостову было 48 лет.
48102189513
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МоскваПроисшествия
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9 сентября, 15:10
Станислав ПоповСтанислав Попов
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