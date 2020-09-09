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Презентация доклада об оправдании фашизма в Прибалтике
16 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада "Путь Прибалтики: от национализма к авторитаризму, от авторитаризма к глорификации фашизма".
2020-09-09T12:20
2020-09-09T12:20
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200916/952894424.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- автор доклада, доктор экономических наук, профессор Николай МЕЖЕВИЧ;<br>- автор предисловия, сенатор Анатолий ШИРОКОВ;<br>- советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;<br>- директор фонда "Историческая память" Александр ДЮКОВ.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация доклада об оправдании фашизма в Прибалтике

12:20 09.09.2020
16
16 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада "Путь Прибалтики: от национализма к авторитаризму, от авторитаризма к глорификации фашизма".
Задать вопрос

Участники:
- автор доклада, доктор экономических наук, профессор Николай МЕЖЕВИЧ;
- автор предисловия, сенатор Анатолий ШИРОКОВ;
- советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;
- директор фонда "Историческая память" Александр ДЮКОВ.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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