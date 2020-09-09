https://ria.ru/20200909/pribaltika-1576976876.html

Презентация доклада об оправдании фашизма в Прибалтике

16 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада "Путь Прибалтики: от национализма к авторитаризму, от авторитаризма к глорификации фашизма".

2020-09-09T12:20

2020-09-09T12:20

2020-09-09T12:20

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200916/952894424.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- автор доклада, доктор экономических наук, профессор Николай МЕЖЕВИЧ;<br>- автор предисловия, сенатор Анатолий ШИРОКОВ;<br>- советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;<br>- директор фонда "Историческая память" Александр ДЮКОВ.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы