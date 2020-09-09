Презентация доклада об оправдании фашизма в Прибалтике
16 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада "Путь Прибалтики: от национализма к авторитаризму, от авторитаризма к глорификации фашизма".
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Участники:
- автор доклада, доктор экономических наук, профессор Николай МЕЖЕВИЧ;
- автор предисловия, сенатор Анатолий ШИРОКОВ;
- советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;
- директор фонда "Историческая память" Александр ДЮКОВ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- автор доклада, доктор экономических наук, профессор Николай МЕЖЕВИЧ;
- автор предисловия, сенатор Анатолий ШИРОКОВ;
- советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;
- директор фонда "Историческая память" Александр ДЮКОВ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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