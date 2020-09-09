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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/presledovanie-1576986067.html
Белорусская семья попросила защиты на Украине
Семья из Белоруссии попросила защиты на Украине из-за преследования на родине, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:16
2020-09-09T14:16
протесты в белоруссии
мария колесникова
госпогранкомитет белоруссии
белоруссия
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Семья из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> попросила защиты на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> из-за преследования на родине, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.По данным пресс-службы, мужчина рассказал пограничникам, что его семья уже "чувствовала давление со стороны белорусских правоохранительных органов", но из страны он с семьей решил уехать после того, как против него возбудили "надуманное уголовное дело, связанное со взяточничеством". Пограничники пропустили иностранцев в страну.Отмечается, что за последнее время 15 граждан Белоруссии попросили защиты в пунктах пропуска на государственной границе Украины.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября, также кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября. Шмыгаль заявлял, что граждане Белоруссии, якобы преследуемые или испытывающие давление, смогут получить защиту на Украине даже после закрытия Киевом границ для иностранцев.Во вторник <a href="http://ria.ru/organization__171/" target="_blank" data-auto="true">Госпогранкомитет Белоруссии</a> сообщил, что представители совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а член президиума координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> задержана.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576980550.html
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576972534.html
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"надуманное уголовное дело, связанное со взяточничеством" - слово "взяточничество" здесь ключевое! Добро пожаловать на родину коррупции! )))
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белоруссия
украина
РИА Новости
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мария колесникова, госпогранкомитет белоруссии, белоруссия, украина, в мире

Белорусская семья попросила защиты на Украине

14:16 09.09.2020
1793
© Sputnik / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе. Архивное фото
КИЕВ, 9 сен – РИА Новости. Семья из Белоруссии попросила защиты на Украине из-за преследования на родине, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украино-белорусском участке границы в пределах Черниговской области. Во время пограничного контроля граждане сразу обратились к военнослужащим пограничной службы отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране", - говорится в сообщении.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 12:56Протесты в Белоруссии
Мария Колесникова находится в СИЗО в Минске
По данным пресс-службы, мужчина рассказал пограничникам, что его семья уже "чувствовала давление со стороны белорусских правоохранительных органов", но из страны он с семьей решил уехать после того, как против него возбудили "надуманное уголовное дело, связанное со взяточничеством". Пограничники пропустили иностранцев в страну.
Отмечается, что за последнее время 15 граждан Белоруссии попросили защиты в пунктах пропуска на государственной границе Украины.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября, также кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября. Шмыгаль заявлял, что граждане Белоруссии, якобы преследуемые или испытывающие давление, смогут получить защиту на Украине даже после закрытия Киевом границ для иностранцев.
Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что представители совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана.
Член президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 11:11Протесты в Белоруссии
В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
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910071120
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаГоспогранкомитет БелоруссииБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Табун скакунов пополнился.
9 сентября, 14:22
sizif8sizif8
2630004
"надуманное уголовное дело, связанное со взяточничеством" - слово "взяточничество" здесь ключевое! Добро пожаловать на родину коррупции! )))
9 сентября, 14:25
ВВВиталий Виталий
2920000
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