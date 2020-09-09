https://ria.ru/20200909/presledovanie-1576986067.html

Белорусская семья попросила защиты на Украине

Семья из Белоруссии попросила защиты на Украине из-за преследования на родине, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:16

2020-09-09T14:16

2020-09-09T14:16

протесты в белоруссии

мария колесникова

госпогранкомитет белоруссии

белоруссия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Семья из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> попросила защиты на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> из-за преследования на родине, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.По данным пресс-службы, мужчина рассказал пограничникам, что его семья уже "чувствовала давление со стороны белорусских правоохранительных органов", но из страны он с семьей решил уехать после того, как против него возбудили "надуманное уголовное дело, связанное со взяточничеством". Пограничники пропустили иностранцев в страну.Отмечается, что за последнее время 15 граждан Белоруссии попросили защиты в пунктах пропуска на государственной границе Украины.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября, также кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября. Шмыгаль заявлял, что граждане Белоруссии, якобы преследуемые или испытывающие давление, смогут получить защиту на Украине даже после закрытия Киевом границ для иностранцев.Во вторник <a href="http://ria.ru/organization__171/" target="_blank" data-auto="true">Госпогранкомитет Белоруссии</a> сообщил, что представители совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а член президиума координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> задержана.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576980550.html

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576972534.html

sizif8 Табун скакунов пополнился. 46

Виталий Виталий "надуманное уголовное дело, связанное со взяточничеством" - слово "взяточничество" здесь ключевое! Добро пожаловать на родину коррупции! ))) 31

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белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, госпогранкомитет белоруссии, белоруссия, украина, в мире