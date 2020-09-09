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https://ria.ru/20200909/premiya-1576984710.html
Объявлен шорт-лист международной премии "Звезда театрала-2020"
Дирекция международной премии "Звезда театрала" завершила обработку результатов зрительского голосования по лонг-листу и объявила шорт-лист премии в 18... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T19:19
2020-09-09T19:19
культура
александр коршунов
театр
новости культуры
фонд президентских грантов
алексей франдетти
юрий бутусов
евгений марчелли
звезда театрала (премия)
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Дирекция международной премии "Звезда театрала" завершила обработку результатов зрительского голосования по лонг-листу и объявила шорт-лист премии в 18 номинациях, сообщили в пресс-службе проекта.Среди номинантов премии в этом году режиссеры Юрий Бутусов, Сергей Газаров, Александр Коршунов, Евгений Марчелли, Алексей Франдетти, актеры Валерия Ланская, Нонна Гришаева, Игорь Добронравов, Игорь Петренко, Тимофей Трибунцев, Мария Аронова, Ксения Раппопорт, Максим Матвеев и другие.Впервые в этом году дирекция премии утвердила две новых номинации – "Лучший АртОтвет пандемии" и "Лучший любительский театр".Всего в списке 56 номинантов. Победителя определит зрительское голосование, которое продлится до конца ноября на сайте премии. По традиции имена победителей объявят в первый понедельник декабря в торжественной обстановке.В этом году ХII церемония вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала" состоится 7 декабря в Театре имени Евгения Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов. Режиссером церемонии станет Рузанна Мовсесян, ведущими – актеры театра и кино Аня Чиповская и Андрей Заводюк.
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александр коршунов, театр, новости культуры, фонд президентских грантов, алексей франдетти, юрий бутусов, евгений марчелли, звезда театрала (премия), валерия ланская, нонна гришаева, ксения раппопорт, игорь петренко

Объявлен шорт-лист международной премии "Звезда театрала-2020"

19:19 09.09.2020
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© предоставлена пресс-службой премии "Звезда Театрала"фарфоровая статуэтка - премия "Звезда Театрала"
фарфоровая статуэтка - премия Звезда Театрала - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© предоставлена пресс-службой премии "Звезда Театрала"
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Дирекция международной премии "Звезда театрала" завершила обработку результатов зрительского голосования по лонг-листу и объявила шорт-лист премии в 18 номинациях, сообщили в пресс-службе проекта.
Среди номинантов премии в этом году режиссеры Юрий Бутусов, Сергей Газаров, Александр Коршунов, Евгений Марчелли, Алексей Франдетти, актеры Валерия Ланская, Нонна Гришаева, Игорь Добронравов, Игорь Петренко, Тимофей Трибунцев, Мария Аронова, Ксения Раппопорт, Максим Матвеев и другие.
Впервые в этом году дирекция премии утвердила две новых номинации – "Лучший АртОтвет пандемии" и "Лучший любительский театр".
Всего в списке 56 номинантов. Победителя определит зрительское голосование, которое продлится до конца ноября на сайте премии. По традиции имена победителей объявят в первый понедельник декабря в торжественной обстановке.
В этом году ХII церемония вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала" состоится 7 декабря в Театре имени Евгения Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов. Режиссером церемонии станет Рузанна Мовсесян, ведущими – актеры театра и кино Аня Чиповская и Андрей Заводюк.
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000000
КультураАлександр КоршуновТеатрНовости культурыФонд президентских грантовАлексей ФрандеттиЮрий БутусовЕвгений МарчеллиЗвезда театрала (премия)Валерия ЛанскаяНонна ГришаеваКсения РаппопортИгорь Петренко
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