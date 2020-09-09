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Супергерои
Истории о людях, которым не нужны суперспособности, чтобы помогать и менять чью-то жизнь к лучшему.
https://ria.ru/20200909/predprinimatel-1576978179.html
Александр Соболев — бизнесмен, который тратит всё на благотворительность
Отец пятерых детей, предприниматель из Иркутска Александр Соболев не покупает дорогих авто и загородных домов. Больше 80% прибыли он тратит на благотворительность. В 2004 году Александр основал фонд “Оберег”, который помогает матерям-одиночкам, бездомным и бывшим заключённым. Сегодня — это один из крупнейших благотворительных фондов в России.
2020-09-09T13:00
2020-09-09T13:00
супергерои
подкаст
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Александр Соболев — бизнесмен, который тратит всё на благотворительность
Отец пятерых детей, предприниматель из Иркутска Александр Соболев не покупает дорогих авто и загородных домов. Больше 80% прибыли он тратит на благотворительность. В 2004 году Александр основал фонд “Оберег”, который помогает матерям-одиночкам, бездомным и бывшим заключённым. Сегодня — это один из крупнейших благотворительных фондов в России.
В начале 2000-х Александр Соболев начал подбирать беспризорных детей на улицах Иркутска, кормил, лечил и селил в специально арендованный для них дом. Сейчас, спустя 20 лет, основное направление фонда "Оберег" — помощь одиноким мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Фонд работает ещё в нескольких направлениях, одно из главных — поиск пропавших детей.Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "<a href="https://www.instagram.com/p0dvigi/" target="_blank">Подвиги</a>" рассказывают историю Александра Соболева — бизнесмена, который посвятил свою жизнь благотворительности.Подписывайтесь на "<a href="https://www.instagram.com/p0dvigi/" target="_blank">Подвиги</a>" в любой удобной для вас соцсети, а также на <a href="https://www.instagram.com/obrazov_ano/" target="_blank">Инстаграм</a> Центра содействия реализации гуманитарных и образовательных программ.Подкаст "Супергерои" выходит по средам.<strong>Слушайте подкаст и подписывайтесь на него в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8/id1528312001" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS80MGxFTlp3Zg" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/11931245" target="_blank">Яндекс.Музыку</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-id3238332?country=ru" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong>SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html" target="_blank">подписаться на подкасты</a>________Эпизод подготовила Лина АлексюнайтеГолоса эпизода Наталья Широкова и Игорь КривицкийМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

Александр Соболев — бизнесмен, который тратит всё на благотворительность

13:00 09.09.2020
1026
Супергерои
Александр Соболев — бизнесмен, который тратит всё на благотворительность
Вчера, 13:00
Отец пятерых детей, предприниматель из Иркутска Александр Соболев не покупает дорогих авто и загородных домов. Больше 80% прибыли он тратит на благотворительность. В 2004 году Александр основал фонд “Оберег”, который помогает матерям-одиночкам, бездомным и бывшим заключённым. Сегодня — это один из крупнейших благотворительных фондов в России.
В начале 2000-х Александр Соболев начал подбирать беспризорных детей на улицах Иркутска, кормил, лечил и селил в специально арендованный для них дом. Сейчас, спустя 20 лет, основное направление фонда "Оберег" — помощь одиноким мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Фонд работает ещё в нескольких направлениях, одно из главных — поиск пропавших детей.
Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Александра Соболева — бизнесмена, который посвятил свою жизнь благотворительности.
Подписывайтесь на "Подвиги" в любой удобной для вас соцсети, а также на Инстаграм Центра содействия реализации гуманитарных и образовательных программ.
Подкаст "Супергерои" выходит по средам.
Слушайте подкаст и подписывайтесь на него в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыку, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Голоса эпизода Наталья Широкова и Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
2903101
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