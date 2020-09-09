В Челябинске один человек погиб после пожара на крыше жилого дома
15:11 09.09.2020 (обновлено: 15:21 09.09.2020)
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© Фото : ГУМЧС России по Челябинской областиГорение кровли жилого дома в поселке Мелькомбината в Челябинске
© Фото : ГУМЧС России по Челябинской области
Горение кровли жилого дома в поселке Мелькомбината в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Один из рабочих погиб, второй получил ожоги и был госпитализирован после возгорания кровли 8-этажного жилого дома в среду в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.
По данным пресс-центра ГУ МЧС России по региону, возгорание возникло на крыше одного из 10-этажных домов в поселке Мелькомбината. По предварительным данным, горела кровля на площади 10-15 квадратных метров. Огонь успел уйти на мансарду, но пожарные остановили и ликвидировали его в течение 20 минут. В результате пожара есть пострадавшие.
"Вызов через службу 112 поступил в 14.46 (12.46 мск) к поселку Мелькомбинат, 2, участок 1, дом 39. Ожидание прибытия скорой составило 7 минут. Двое рабочих ремонтировали крышу 8-этажного жилого дома, где произошло возгорание. Один из них – мужчина около 30 лет - упал с крыши, погиб на месте", - сказала собеседница агентства.
Второй мужчина госпитализирован с обширными ожогами в городскую клиническую больницу №6, добавила она.
В пресс-центре ГУМЧС России по региону уточнили, что у пострадавшего – термический ожог 1, 2 степени 80% тела.
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