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В Челябинске один человек погиб после пожара на крыше жилого дома
Один из рабочих погиб, второй получил ожоги и был госпитализирован после возгорания кровли 8-этажного жилого дома в среду в Челябинске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:11
2020-09-09T15:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Один из рабочих погиб, второй получил ожоги и был госпитализирован после возгорания кровли 8-этажного жилого дома в среду в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.По данным пресс-центра ГУ МЧС России по региону, возгорание возникло на крыше одного из 10-этажных домов в поселке Мелькомбината. По предварительным данным, горела кровля на площади 10-15 квадратных метров. Огонь успел уйти на мансарду, но пожарные остановили и ликвидировали его в течение 20 минут. В результате пожара есть пострадавшие.Второй мужчина госпитализирован с обширными ожогами в городскую клиническую больницу №6, добавила она.В пресс-центре ГУМЧС России по региону уточнили, что у пострадавшего – термический ожог 1, 2 степени 80% тела.
https://ria.ru/20200907/pozhar-1576854058.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия

В Челябинске один человек погиб после пожара на крыше жилого дома

15:11 09.09.2020 (обновлено: 15:21 09.09.2020)
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© Фото : ГУМЧС России по Челябинской областиГорение кровли жилого дома в поселке Мелькомбината в Челябинске
Горение кровли жилого дома в поселке Мелькомбината в Челябинске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : ГУМЧС России по Челябинской области
Горение кровли жилого дома в поселке Мелькомбината в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Один из рабочих погиб, второй получил ожоги и был госпитализирован после возгорания кровли 8-этажного жилого дома в среду в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.
По данным пресс-центра ГУ МЧС России по региону, возгорание возникло на крыше одного из 10-этажных домов в поселке Мелькомбината. По предварительным данным, горела кровля на площади 10-15 квадратных метров. Огонь успел уйти на мансарду, но пожарные остановили и ликвидировали его в течение 20 минут. В результате пожара есть пострадавшие.
"Вызов через службу 112 поступил в 14.46 (12.46 мск) к поселку Мелькомбинат, 2, участок 1, дом 39. Ожидание прибытия скорой составило 7 минут. Двое рабочих ремонтировали крышу 8-этажного жилого дома, где произошло возгорание. Один из них – мужчина около 30 лет - упал с крыши, погиб на месте", - сказала собеседница агентства.
Второй мужчина госпитализирован с обширными ожогами в городскую клиническую больницу №6, добавила она.
В пресс-центре ГУМЧС России по региону уточнили, что у пострадавшего – термический ожог 1, 2 степени 80% тела.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧелябинскПроисшествия
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