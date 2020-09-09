https://ria.ru/20200909/pozhar-1576989823.html

В Челябинске один человек погиб после пожара на крыше жилого дома

Один из рабочих погиб, второй получил ожоги и был госпитализирован после возгорания кровли 8-этажного жилого дома в среду в Челябинске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:11

2020-09-09T15:11

2020-09-09T15:21

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинск

происшествия

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Один из рабочих погиб, второй получил ожоги и был госпитализирован после возгорания кровли 8-этажного жилого дома в среду в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.По данным пресс-центра ГУ МЧС России по региону, возгорание возникло на крыше одного из 10-этажных домов в поселке Мелькомбината. По предварительным данным, горела кровля на площади 10-15 квадратных метров. Огонь успел уйти на мансарду, но пожарные остановили и ликвидировали его в течение 20 минут. В результате пожара есть пострадавшие.Второй мужчина госпитализирован с обширными ожогами в городскую клиническую больницу №6, добавила она.В пресс-центре ГУМЧС России по региону уточнили, что у пострадавшего – термический ожог 1, 2 степени 80% тела.

https://ria.ru/20200907/pozhar-1576854058.html

челябинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия