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https://ria.ru/20200909/potok-1576977101.html
Польша готова предложить Германии замену "Северному потоку — 2"
Польша готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:23
2020-09-09T12:23
северный поток — 2
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. </strong>Польша готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.По его словам, Варшава изначально подчеркивала важность европейской солидарности по вопросу газопровода. Мюллер отметил, что если Германия выразит интерес, то Польша может пригласить Берлин использовать инфраструктуру собственного газопровода.Он добавил, что "Северный поток — 2" вызывает беспокойство, так как противоречит идее европейской солидарности и энергетической безопасности."Не сможет сравниться"В свою очередь, аналитик по газу Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов заявил РИА Новости, что газопровод между Данией и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польшей</a> Baltic Pipe не сможет сравниться с мощностями "Северного потока — 2" и стать Европе заменой этому проекту."По "Северному потоку — 2" в Германию возможно поставить 55-60 миллиардов кубометров газа в год - это свыше 60% потребностей страны в газе. Baltic Pipe же даст только 10 миллиардов кубометров норвежского газа Польше", — сказал он.Эксперт также напомнил, что определенные объемы этого газа понадобятся самой Варшаве, учитывая стремление страны диверсифицироваться от российских поставок.Капитонов также отметил, что под "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северный поток — 2</a>" разрабатываются новые стадии уникального Бованенковского, а в перспективе и Харасавейского месторождений на Ямале. В орбите же Baltic Pipe таких ресурсов газа нет, а имеющиеся ещё только предстоит разработать.
https://ria.ru/20200908/potok-1576926463.html
https://ria.ru/20200908/tramp-1576910784.html
Любимая болонка США вставила свой веский довод.
34
А... а я подумал поляки хотят погазовать в трубу!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
северный поток — 2

Польша готова предложить Германии замену "Северному потоку — 2"

12:23 09.09.2020
17645
© Фото : Baltic Pipe Project / Miguel G. SaavedraТрубы для строительства газопровода Baltic Pipe
Трубы для строительства газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : Baltic Pipe Project / Miguel G. Saavedra
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Польша готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
По его словам, Варшава изначально подчеркивала важность европейской солидарности по вопросу газопровода. Мюллер отметил, что если Германия выразит интерес, то Польша может пригласить Берлин использовать инфраструктуру собственного газопровода.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Он добавил, что "Северный поток — 2" вызывает беспокойство, так как противоречит идее европейской солидарности и энергетической безопасности.

"Не сможет сравниться"

В свою очередь, аналитик по газу Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов заявил РИА Новости, что газопровод между Данией и Польшей Baltic Pipe не сможет сравниться с мощностями "Северного потока — 2" и стать Европе заменой этому проекту.
"По "Северному потоку — 2" в Германию возможно поставить 55-60 миллиардов кубометров газа в год - это свыше 60% потребностей страны в газе. Baltic Pipe же даст только 10 миллиардов кубометров норвежского газа Польше", — сказал он.
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Эксперт также напомнил, что определенные объемы этого газа понадобятся самой Варшаве, учитывая стремление страны диверсифицироваться от российских поставок.
Капитонов также отметил, что под "Северный поток — 2" разрабатываются новые стадии уникального Бованенковского, а в перспективе и Харасавейского месторождений на Ямале. В орбите же Baltic Pipe таких ресурсов газа нет, а имеющиеся ещё только предстоит разработать.
193851521
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Северный поток — 2
Популярные комментарии
Любимая болонка США вставила свой веский довод.
9 сентября, 13:42
AII meAII me
2830102
А... а я подумал поляки хотят погазовать в трубу!
9 сентября, 13:32
Valeriy PshevValeriy Pshev
9190101
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