https://ria.ru/20200909/potok-1576977101.html

Польша готова предложить Германии замену "Северному потоку — 2"

Польша готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:23

2020-09-09T12:23

2020-09-09T12:23

северный поток — 2

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. </strong>Польша готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.По его словам, Варшава изначально подчеркивала важность европейской солидарности по вопросу газопровода. Мюллер отметил, что если Германия выразит интерес, то Польша может пригласить Берлин использовать инфраструктуру собственного газопровода.Он добавил, что "Северный поток — 2" вызывает беспокойство, так как противоречит идее европейской солидарности и энергетической безопасности."Не сможет сравниться"В свою очередь, аналитик по газу Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов заявил РИА Новости, что газопровод между Данией и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польшей</a> Baltic Pipe не сможет сравниться с мощностями "Северного потока — 2" и стать Европе заменой этому проекту."По "Северному потоку — 2" в Германию возможно поставить 55-60 миллиардов кубометров газа в год - это свыше 60% потребностей страны в газе. Baltic Pipe же даст только 10 миллиардов кубометров норвежского газа Польше", — сказал он.Эксперт также напомнил, что определенные объемы этого газа понадобятся самой Варшаве, учитывая стремление страны диверсифицироваться от российских поставок.Капитонов также отметил, что под "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северный поток — 2</a>" разрабатываются новые стадии уникального Бованенковского, а в перспективе и Харасавейского месторождений на Ямале. В орбите же Baltic Pipe таких ресурсов газа нет, а имеющиеся ещё только предстоит разработать.

https://ria.ru/20200908/potok-1576926463.html

https://ria.ru/20200908/tramp-1576910784.html

AII me Любимая болонка США вставила свой веский довод. 34

Valeriy Pshev А... а я подумал поляки хотят погазовать в трубу! 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2