https://ria.ru/20200909/pomosch-1576982619.html

В Польше рассказали о подготовке экономического плана помощи белорусам

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что вскоре будет представлен экономический план по поддержке белорусского народа. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:25

2020-09-09T13:25

2020-09-09T13:25

протесты в белоруссии

матеуш моравецкий

александр лукашенко

евросоюз

польша

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр Польши <a href="https://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj" target="_blank">Матеуш Моравецкий</a> сообщил, что вскоре будет представлен экономический план по поддержке белорусского народа.Он также заявил, что весь <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> поддерживает белорусский народ в стремлении выражать собственное мнение и волю жить в демократии и свободе.Моравецкий подчеркнул, что <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польша</a> является открытым домом для всех белорусов, которые нуждаются в помощи, готова поддерживать белорусские организации, которые борются за свободу, демократию и суверенитет страны. Он подчеркнул, что эта цель объединила все политические силы в Польше в поддержке белорусскому народу.Премьер добавил, что хотел бы, чтобы белорусам, "пострадавшим от репрессий" оказывалась реальная, в том числе материальная помощь.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200828/pushkov-1576405888.html

https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576975159.html

Егор Панкратов Польша живёт на подачки ЕС, начинает помогать Белоруссии))))))). 42

Степан Краснов Как же полякам хочется побыстрее оттяпать часть Белоруссии или всю. Разум начинают терять. 40

7

польша

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

матеуш моравецкий, александр лукашенко, евросоюз, польша, белоруссия, в мире