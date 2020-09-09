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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/pomosch-1576982619.html
В Польше рассказали о подготовке экономического плана помощи белорусам
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что вскоре будет представлен экономический план по поддержке белорусского народа. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:25
2020-09-09T13:25
протесты в белоруссии
матеуш моравецкий
александр лукашенко
евросоюз
польша
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр Польши <a href="https://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj" target="_blank">Матеуш Моравецкий</a> сообщил, что вскоре будет представлен экономический план по поддержке белорусского народа.Он также заявил, что весь <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> поддерживает белорусский народ в стремлении выражать собственное мнение и волю жить в демократии и свободе.Моравецкий подчеркнул, что <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польша</a> является открытым домом для всех белорусов, которые нуждаются в помощи, готова поддерживать белорусские организации, которые борются за свободу, демократию и суверенитет страны. Он подчеркнул, что эта цель объединила все политические силы в Польше в поддержке белорусскому народу.Премьер добавил, что хотел бы, чтобы белорусам, "пострадавшим от репрессий" оказывалась реальная, в том числе материальная помощь.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200828/pushkov-1576405888.html
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576975159.html
Польша живёт на подачки ЕС, начинает помогать Белоруссии))))))).
42
Как же полякам хочется побыстрее оттяпать часть Белоруссии или всю. Разум начинают терять.
40
7
польша
белоруссия
РИА Новости
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матеуш моравецкий, александр лукашенко, евросоюз, польша, белоруссия, в мире

В Польше рассказали о подготовке экономического плана помощи белорусам

13:25 09.09.2020
1308
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что вскоре будет представлен экономический план по поддержке белорусского народа.

"Вскоре мы представим экономический план для белорусского народа и белорусского государства, цель которого – показать, что Европа открыта для Беларуси", - сказал он во время открытия в Варшаве "Белорусского дома", церемония транслировалась в Facebook.

Он также заявил, что весь Евросоюз поддерживает белорусский народ в стремлении выражать собственное мнение и волю жить в демократии и свободе.
Моравецкий подчеркнул, что Польша является открытым домом для всех белорусов, которые нуждаются в помощи, готова поддерживать белорусские организации, которые борются за свободу, демократию и суверенитет страны. Он подчеркнул, что эта цель объединила все политические силы в Польше в поддержке белорусскому народу.
Премьер добавил, что хотел бы, чтобы белорусам, "пострадавшим от репрессий" оказывалась реальная, в том числе материальная помощь.
Жители Варшавы на шествии в поддережку протестов в соседней Беларуси - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 00:54Протесты в Белоруссии
Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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433011459
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииМатеуш МоравецкийАлександр ЛукашенкоЕвросоюзПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Польша живёт на подачки ЕС, начинает помогать Белоруссии))))))).
9 сентября, 13:26
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
3341004
Как же полякам хочется побыстрее оттяпать часть Белоруссии или всю. Разум начинают терять.
9 сентября, 13:28
Степан КрасновСтепан Краснов
3420004
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