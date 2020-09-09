https://ria.ru/20200909/pogoda-1576974953.html
Эпизод "бабьего лета". Москвичам пообещали потепление на выходных
Небольшой эпизод "бабьего лета" с температурой около плюс 20 градусов придет в Москву на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:47
2020-09-09T11:47
2020-09-09T11:52
татьяна позднякова
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/128752/83/1287528309_0:317:3078:2048_1400x0_80_0_0_b0419b8837ea7330f891560690579eea.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Небольшой эпизод "бабьего лета" с температурой около плюс 20 градусов придет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Она отметила, что к выходным погода в столице наладится. Осадков в субботу не ожидается, в воскресенье во второй половине дня местами может собраться небольшой кратковременный дождь.Она добавила, что уже с понедельника в дневные часы вновь станет прохладно, будут кратковременные дожди.
https://ria.ru/20200901/osen-1576564902.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/128752/83/1287528309_156:0:2887:2048_1400x0_80_0_0_c27b3c600b2533f1159849f19049411f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва, общество