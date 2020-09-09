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Эпизод "бабьего лета". Москвичам пообещали потепление на выходных
Небольшой эпизод "бабьего лета" с температурой около плюс 20 градусов придет в Москву на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:47
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татьяна позднякова
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Небольшой эпизод "бабьего лета" с температурой около плюс 20 градусов придет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Она отметила, что к выходным погода в столице наладится. Осадков в субботу не ожидается, в воскресенье во второй половине дня местами может собраться небольшой кратковременный дождь.Она добавила, что уже с понедельника в дневные часы вновь станет прохладно, будут кратковременные дожди.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Эпизод "бабьего лета". Москвичам пообещали потепление на выходных

11:47 09.09.2020 (обновлено: 11:52 09.09.2020)
1697
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Теплая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Небольшой эпизод "бабьего лета" с температурой около плюс 20 градусов придет в Москву на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что к выходным погода в столице наладится. Осадков в субботу не ожидается, в воскресенье во второй половине дня местами может собраться небольшой кратковременный дождь.
"Но все-таки в субботу и в воскресенье будет солнышко, оно нас будет радовать. Дневная температура к выходным повысится, и будет в Москве около 20 градусов, по области - 16-21. Назвать эти два дня "бабьим летом" нельзя, скорее, это просто эпизод "бабьего лета". Вернется ли к нам хорошая комфортная погода во второй половине сентября, сказать сложно", - сказала Позднякова.
Она добавила, что уже с понедельника в дневные часы вновь станет прохладно, будут кратковременные дожди.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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