Эпизод "бабьего лета". Москвичам пообещали потепление на выходных

"Но все-таки в субботу и в воскресенье будет солнышко, оно нас будет радовать. Дневная температура к выходным повысится, и будет в Москве около 20 градусов, по области - 16-21. Назвать эти два дня "бабьим летом" нельзя, скорее, это просто эпизод "бабьего лета". Вернется ли к нам хорошая комфортная погода во второй половине сентября, сказать сложно", - сказала Позднякова.