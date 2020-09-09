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Москвичам пообещали прохладную погоду с небольшим дождем в среду
Прохладная погода с порывистым ветром и небольшим дождём ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T07:53
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елена волосюк
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Прохладная погода с порывистым ветром и небольшим дождём ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Елена Волосюк.По ее словам, сильных дождей не ожидается, в течение дня может выпасть не больше 5-7 миллиметров осадков."Что касается температуры, то в Москве мы обещаем плюс 14 - плюс 16 градусов, от 12 до 17 градусов тепла на территории столичной области. Ветер будет дуть с запада, северо-запада, в течение дня он усилится до 4-9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 10-12 метров в секунду", - отметила метеоролог.Синоптик добавила, что атмосферное давление будет понемногу расти, оно повысится в течение дня до 744 миллиметров ртутного столба, это чуть ниже привычных для Москвы значений.
https://ria.ru/20200907/pogoda-1576853425.html
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елена волосюк, погода, москва, общество

Москвичам пообещали прохладную погоду с небольшим дождем в среду

07:53 09.09.2020 (обновлено: 08:06 09.09.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожий во время дождя на Красной площади
Прохожий во время дождя на Красной площади - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожий во время дождя на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прохладная погода с порывистым ветром и небольшим дождём ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Нас ожидает облачная погода, с неустойчивыми прояснениями во второй половине дня, местами пройдут кратковременные дожди", - рассказала Волосюк.
По ее словам, сильных дождей не ожидается, в течение дня может выпасть не больше 5-7 миллиметров осадков.
"Что касается температуры, то в Москве мы обещаем плюс 14 - плюс 16 градусов, от 12 до 17 градусов тепла на территории столичной области. Ветер будет дуть с запада, северо-запада, в течение дня он усилится до 4-9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 10-12 метров в секунду", - отметила метеоролог.
Синоптик добавила, что атмосферное давление будет понемногу расти, оно повысится в течение дня до 744 миллиметров ртутного столба, это чуть ниже привычных для Москвы значений.
Сотрудник Гидрометцентра России - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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