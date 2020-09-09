https://ria.ru/20200909/pogoda-1576965066.html

Москвичам пообещали прохладную погоду с небольшим дождем в среду

Прохладная погода с порывистым ветром и небольшим дождём ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T07:53

2020-09-09T07:53

2020-09-09T08:06

елена волосюк

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156006/32/1560063246_0:80:3355:1967_1400x0_80_0_0_a8b1f50568ec91d96f8b04c95176d340.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Прохладная погода с порывистым ветром и небольшим дождём ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Елена Волосюк.По ее словам, сильных дождей не ожидается, в течение дня может выпасть не больше 5-7 миллиметров осадков."Что касается температуры, то в Москве мы обещаем плюс 14 - плюс 16 градусов, от 12 до 17 градусов тепла на территории столичной области. Ветер будет дуть с запада, северо-запада, в течение дня он усилится до 4-9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 10-12 метров в секунду", - отметила метеоролог.Синоптик добавила, что атмосферное давление будет понемногу расти, оно повысится в течение дня до 744 миллиметров ртутного столба, это чуть ниже привычных для Москвы значений.

https://ria.ru/20200907/pogoda-1576853425.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, погода, москва, общество