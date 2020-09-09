https://ria.ru/20200909/podzhog-1577001734.html

Жительница Сибири подожгла 11 автомобилей в Сочи

Уголовное дело возбуждено на приехавшую из Красноярского края женщину после поджога 11 автомобилей в Сочи, сообщило ГУМВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T18:06

2020-09-09T18:06

2020-09-09T18:06

красноярский край

сочи

краснодарский край

происшествия

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<strong>СОЧИ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбуждено на приехавшую из <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> женщину после поджога 11 автомобилей в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, сообщило ГУМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Отмечается, что в полицию обратился житель Адлерского района, сообщивший о ночном поджоге его автомобиля <a href="http://ria.ru/product_Volkswagen_Transporter/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen Transporter</a>. Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой и совместно с сотрудниками УФСБ России задержали на одной из улиц 45-летнюю женщину, приехавшую на курорт из Красноярского края.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", ей грозит до 5 лет лишения свободы. Она заключена под стражу на время следствия.

https://ria.ru/20200602/1572326451.html

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красноярский край

сочи

краснодарский край

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, сочи, краснодарский край, происшествия