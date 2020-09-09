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Жительница Сибири подожгла 11 автомобилей в Сочи
Уголовное дело возбуждено на приехавшую из Красноярского края женщину после поджога 11 автомобилей в Сочи, сообщило ГУМВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:06
2020-09-09T18:06
красноярский край
сочи
краснодарский край
происшествия
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<strong>СОЧИ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбуждено на приехавшую из <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> женщину после поджога 11 автомобилей в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, сообщило ГУМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Отмечается, что в полицию обратился житель Адлерского района, сообщивший о ночном поджоге его автомобиля <a href="http://ria.ru/product_Volkswagen_Transporter/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen Transporter</a>. Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой и совместно с сотрудниками УФСБ России задержали на одной из улиц 45-летнюю женщину, приехавшую на курорт из Красноярского края.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", ей грозит до 5 лет лишения свободы. Она заключена под стражу на время следствия.
https://ria.ru/20200602/1572326451.html
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красноярский край
сочи
краснодарский край
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красноярский край, сочи, краснодарский край, происшествия

Жительница Сибири подожгла 11 автомобилей в Сочи

18:06 09.09.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
СОЧИ, 9 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на приехавшую из Красноярского края женщину после поджога 11 автомобилей в Сочи, сообщило ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в полицию обратился житель Адлерского района, сообщивший о ночном поджоге его автомобиля Volkswagen Transporter. Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой и совместно с сотрудниками УФСБ России задержали на одной из улиц 45-летнюю женщину, приехавшую на курорт из Красноярского края.
"Установлено, что злоумышленница, разбив боковое стекло автомобиля, бросила в салон бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылась. Правоохранители установили причастность подозреваемой к совершению 10 фактов аналогичной противоправной деятельности на территории города Сочи. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 1,9 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", ей грозит до 5 лет лишения свободы. Она заключена под стражу на время следствия.
Поджог автомобилей на стоянке автосалона в Кургане. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 02.06.2020
2 июня, 08:42
Житель Кургана поджег 13 автомобилей на стоянке автосалона
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