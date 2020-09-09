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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200909/pobediteli-1576981275.html
Два управленца из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России"
Михаил Подругин и Денис Кузьмин из Подмосковья стали победителями суперфинала конкурса "Лидеры России 2020", который прошел на площадке Мастерской управления... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:10
2020-09-09T13:10
новости подмосковья
"лидеры россии"
московский физико-технический институт
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Михаил Подругин и Денис Кузьмин из <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> стали победителями суперфинала конкурса "Лидеры России 2020", который прошел на площадке Мастерской управления "Сенеж" в <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Солнечногорске</a>, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Суперфинал конкурса прошел 6-7 сентября. В нем участвовали 300 человек, из которых 270 вышли в суперфинал по итогам региональных полуфиналов, 30 стали лучшими в трех тематических направлениях."Появление конкурса "Лидеры России" – большой прорыв в подготовке управленческих кадров под новые вызовы и задачи. Это система, в которой каждый может заявить о себе, получить бесценный опыт и даже пообщаться с президентом. Сильные и мотивированные лидеры сегодня нужны во всех отраслях - в бизнесе, госуправлении, социальной сфере. В Подмосковье мы тоже смотрим на "лидеров России" как на перспективный резерв", — привели в пресс-службе слова губернатора области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>.Директор физтех-школы биологической и медицинской физики <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_fiziko_tekhnicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">МФТИ</a> в <a href="http://ria.ru/location_Dolgoprudnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Долгопрудном</a> Денис Кузьмин занимается развитием прикладных геномных технологий. Еще один победитель — директор по стратегическому развитию ООО "АльтерМаг" Михаил Подругин из Пушкинского городского округа представил на конкурс проект Like a Pro — открытую платформу, которая соединяет школьников с профессиональным сообществом путем проведения открытых уроков в школах.
https://ria.ru/20190315/1551845100.html
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"лидеры россии", московский физико-технический институт, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Два управленца из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России"

13:10 09.09.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиНаграды конкурса управленцев "Лидеры России"
Награды конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Михаил Подругин и Денис Кузьмин из Подмосковья стали победителями суперфинала конкурса "Лидеры России 2020", который прошел на площадке Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Суперфинал конкурса прошел 6-7 сентября. В нем участвовали 300 человек, из которых 270 вышли в суперфинал по итогам региональных полуфиналов, 30 стали лучшими в трех тематических направлениях.
"Появление конкурса "Лидеры России" – большой прорыв в подготовке управленческих кадров под новые вызовы и задачи. Это система, в которой каждый может заявить о себе, получить бесценный опыт и даже пообщаться с президентом. Сильные и мотивированные лидеры сегодня нужны во всех отраслях - в бизнесе, госуправлении, социальной сфере. В Подмосковье мы тоже смотрим на "лидеров России" как на перспективный резерв", — привели в пресс-службе слова губернатора области Андрея Воробьева.
Директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ в Долгопрудном Денис Кузьмин занимается развитием прикладных геномных технологий. Еще один победитель — директор по стратегическому развитию ООО "АльтерМаг" Михаил Подругин из Пушкинского городского округа представил на конкурс проект Like a Pro — открытую платформу, которая соединяет школьников с профессиональным сообществом путем проведения открытых уроков в школах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил в качестве наставника на конкурсе управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 15.03.2019
15 марта 2019, 17:42
Глава Подмосковья доволен результатами участников конкурса "Лидеры России"
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Новости Подмосковья"Лидеры России"Московский физико-технический институтАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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