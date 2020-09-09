https://ria.ru/20200909/pobediteli-1576981275.html

Два управленца из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России"

Михаил Подругин и Денис Кузьмин из Подмосковья стали победителями суперфинала конкурса "Лидеры России 2020", который прошел на площадке Мастерской управления... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:10

2020-09-09T13:10

2020-09-09T13:10

новости подмосковья

"лидеры россии"

московский физико-технический институт

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Михаил Подругин и Денис Кузьмин из <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> стали победителями суперфинала конкурса "Лидеры России 2020", который прошел на площадке Мастерской управления "Сенеж" в <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Солнечногорске</a>, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Суперфинал конкурса прошел 6-7 сентября. В нем участвовали 300 человек, из которых 270 вышли в суперфинал по итогам региональных полуфиналов, 30 стали лучшими в трех тематических направлениях."Появление конкурса "Лидеры России" – большой прорыв в подготовке управленческих кадров под новые вызовы и задачи. Это система, в которой каждый может заявить о себе, получить бесценный опыт и даже пообщаться с президентом. Сильные и мотивированные лидеры сегодня нужны во всех отраслях - в бизнесе, госуправлении, социальной сфере. В Подмосковье мы тоже смотрим на "лидеров России" как на перспективный резерв", — привели в пресс-службе слова губернатора области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>.Директор физтех-школы биологической и медицинской физики <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_fiziko_tekhnicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">МФТИ</a> в <a href="http://ria.ru/location_Dolgoprudnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Долгопрудном</a> Денис Кузьмин занимается развитием прикладных геномных технологий. Еще один победитель — директор по стратегическому развитию ООО "АльтерМаг" Михаил Подругин из Пушкинского городского округа представил на конкурс проект Like a Pro — открытую платформу, которая соединяет школьников с профессиональным сообществом путем проведения открытых уроков в школах.

https://ria.ru/20190315/1551845100.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"лидеры россии", московский физико-технический институт, андрей воробьев, московская область (подмосковье)