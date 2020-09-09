Два управленца из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России"
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиНаграды конкурса управленцев "Лидеры России"
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Михаил Подругин и Денис Кузьмин из Подмосковья стали победителями суперфинала конкурса "Лидеры России 2020", который прошел на площадке Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Суперфинал конкурса прошел 6-7 сентября. В нем участвовали 300 человек, из которых 270 вышли в суперфинал по итогам региональных полуфиналов, 30 стали лучшими в трех тематических направлениях.
"Появление конкурса "Лидеры России" – большой прорыв в подготовке управленческих кадров под новые вызовы и задачи. Это система, в которой каждый может заявить о себе, получить бесценный опыт и даже пообщаться с президентом. Сильные и мотивированные лидеры сегодня нужны во всех отраслях - в бизнесе, госуправлении, социальной сфере. В Подмосковье мы тоже смотрим на "лидеров России" как на перспективный резерв", — привели в пресс-службе слова губернатора области Андрея Воробьева.
Директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ в Долгопрудном Денис Кузьмин занимается развитием прикладных геномных технологий. Еще один победитель — директор по стратегическому развитию ООО "АльтерМаг" Михаил Подругин из Пушкинского городского округа представил на конкурс проект Like a Pro — открытую платформу, которая соединяет школьников с профессиональным сообществом путем проведения открытых уроков в школах.
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