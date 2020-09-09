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"Что делать с платьем за 11 миллионов?": свадьба Азизы на грани срыва
Свадьба популярной в 90-е певицы Азизы находится под вопросом из-за измены жениха Давида Григоряна с участницей "Дома-2" Яной Шафеевой, сообщает "Московский... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:20
2020-09-09T14:20
азиза (певица)
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Свадьба популярной в 90-е певицы Азизы находится под вопросом из-за измены жениха Давида Григоряна с участницей "Дома-2" Яной Шафеевой, <a href="https://www.mk.ru/">сообщает</a> "Московский комсомолец". Бракосочетание исполнительницы и бизнесмена должно было состояться 26 сентября. Однако незадолго до торжества <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Borodina/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Бородина</a> в программе "Бородина против <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Бузовой</a>" уличила Григоряна в измене. Также были обнародованы кадры, на которых жених обнимал Шафееву, делал ей комплименты и флиртовал."Я только что разговаривала с <a href="http://ria.ru/person_aziza-pevitsa/" target="_blank" data-auto="true">Азизой</a>. Она, конечно, очень расстроена! – рассказала в <a href="https://sobesednik.ru/">интервью</a> Sobesednik.ru подруга певицы, дизайнер Аника Керимова. – Сказала, что нужно приостановить пошив платья. Я, конечно, в растерянности, потому что наряд уже почти готов. Осталось доделать лишь небольшие детали. Что делать с такой роскошью, ума не приложу".Ранее сообщалось, что на свадьбу звезды уже было заказано 50 кг черной икры, а платье невесты обошлось в 11 млн рублей.
https://ria.ru/20200823/legkostupova-1576191443.html
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азиза (певица), шоу-бизнес

"Что делать с платьем за 11 миллионов?": свадьба Азизы на грани срыва

14:20 09.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Азиза во время выступления
Певица Азиза во время выступления - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Свадьба популярной в 90-е певицы Азизы находится под вопросом из-за измены жениха Давида Григоряна с участницей "Дома-2" Яной Шафеевой, сообщает "Московский комсомолец".
Бракосочетание исполнительницы и бизнесмена должно было состояться 26 сентября. Однако незадолго до торжества Ксения Бородина в программе "Бородина против Бузовой" уличила Григоряна в измене. Также были обнародованы кадры, на которых жених обнимал Шафееву, делал ей комплименты и флиртовал.
"Я только что разговаривала с Азизой. Она, конечно, очень расстроена! – рассказала в интервью Sobesednik.ru подруга певицы, дизайнер Аника Керимова. – Сказала, что нужно приостановить пошив платья. Я, конечно, в растерянности, потому что наряд уже почти готов. Осталось доделать лишь небольшие детали. Что делать с такой роскошью, ума не приложу".
Ранее сообщалось, что на свадьбу звезды уже было заказано 50 кг черной икры, а платье невесты обошлось в 11 млн рублей.
Певица Азиза на траурном мероприятии - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 09:34
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Азиза (певица)Шоу-бизнес
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