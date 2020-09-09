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Пермский край примет первую в России Олимпиаду по кулинарии и сервису
Глава Пермского края Дмитрий Махонин поддержал идею проведения в Перми первой в России Олимпиады по кулинарии и сервису "Легенда", сообщается на сайте... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:51
2020-09-09T14:51
дмитрий махонин
пермский край
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<strong>ПЕРМЬ, 9 сент – РИА Новости</strong>. Глава Пермского края <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Makhonin" target="_blank">Дмитрий Махонин</a> поддержал идею проведения в Перми первой в России Олимпиады по кулинарии и сервису "Легенда", сообщается на сайте губернатора региона.Решение об организации в краевой столице конкурса профессионального мастерства среди представителей индустрии общественного питания было принято в среду на заседании краевого правительства.Как уточняют в пресс-службе, Олимпиада состоится на площадке социокультурного пространства "Завод Шпагина" с 20 по 22 ноября при поддержке Национальной ассоциации кулинаров России. Событие объединит несколько чемпионатов на одной площадке. "Такой формат мероприятия будет использован впервые, всего к участию приглашены не менее 150 кулинаров из 40 субъектов России. Свое согласие подтвердили уже 17 регионов", - отмечается в сообщении.Пообедители Олимпиады по кулинарии будут определены в шести турнирах: Всероссийский чемпионат "Шеф года" (определение лучшего шеф-повара России, проводится впервые в России);, Кубок губернатора среди юниоров (первенство среди поваров до 24 лет), Всероссийский чемпионат "Кондитер года", арт-класс (лучшие работы страны: композиции из шоколада и карамели, карвинг, сахарные цветы, выпечка и работы из теста), IV Всероссийский чемпионат кавистов, Всероссийский чемпионат бариста.Как подчеркивают организаторы события, судейство по номинациям будет проходить по единым международным стандартам организации соревнований по системе WACS с участием иностранных судей мирового уровня.В сообщении указывается, что, помимо кулинарных состязаний, на Олимпиаде будут работать выставки, фуд-корт и маркеты еды, организована площадка для культурного досуга с мастер-классами и показательными выступлениями кулинаров, площадка с обзорами и современными тенденциями развития отрасли. "Будем рады принять мероприятие, оно укладывается в концепцию развития туризма и сервиса, а также ресторанного бизнеса. При этом мы планируем максимально задействовать в мероприятиях олимпиады студентов наших техникумов, чтобы они могли принять участие в мастер-классах и воодушевиться", – цитирует пресс-служба Махонина. По информации организаторов Олимпиады, спикерами в рамках деловой программы станут представители Национальной ассоциации кулинаров России, Федерации рестораторов и отельеров России и специальные гости. Они выступят на актуальные темы: новые тенденции развития ресторанного бизнеса, обмен опытом шеф-поваров, работа бизнеса в новых реалиях экономики.
https://realty.ria.ru/20200817/1575891319.html
https://ria.ru/20200813/1575757425.html
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дмитрий махонин, пермский край

Пермский край примет первую в России Олимпиаду по кулинарии и сервису

14:51 09.09.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВиды Перми
Виды Перми - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 9 сент – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поддержал идею проведения в Перми первой в России Олимпиады по кулинарии и сервису "Легенда", сообщается на сайте губернатора региона.
Решение об организации в краевой столице конкурса профессионального мастерства среди представителей индустрии общественного питания было принято в среду на заседании краевого правительства.
"В Перми состоится I Всероссийская Олимпиада по кулинарии и сервису "Легенда". Данное решение поддержал глава Пермского края Дмитрий Махонин", - говорится в сообщении.
Как уточняют в пресс-службе, Олимпиада состоится на площадке социокультурного пространства "Завод Шпагина" с 20 по 22 ноября при поддержке Национальной ассоциации кулинаров России. Событие объединит несколько чемпионатов на одной площадке. "Такой формат мероприятия будет использован впервые, всего к участию приглашены не менее 150 кулинаров из 40 субъектов России. Свое согласие подтвердили уже 17 регионов", - отмечается в сообщении.
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Пообедители Олимпиады по кулинарии будут определены в шести турнирах: Всероссийский чемпионат "Шеф года" (определение лучшего шеф-повара России, проводится впервые в России);, Кубок губернатора среди юниоров (первенство среди поваров до 24 лет), Всероссийский чемпионат "Кондитер года", арт-класс (лучшие работы страны: композиции из шоколада и карамели, карвинг, сахарные цветы, выпечка и работы из теста), IV Всероссийский чемпионат кавистов, Всероссийский чемпионат бариста.
Как подчеркивают организаторы события, судейство по номинациям будет проходить по единым международным стандартам организации соревнований по системе WACS с участием иностранных судей мирового уровня.
"Первая Олимпиада страны пройдет в Перми, потому что здесь есть региональная национальная кухня, которая складывалась веками. Здесь кладезь знаний – есть то, чему поучиться кулинарам страны. Ассоциация кулинаров Пермского края существует более 20 лет. Шесть лет проводятся российские соревнования Chef a la Russe. За это время в регионе выросло более 50 бренд-шеф-поваров. Это опытные ребята, благодаря которым Пермский край знают уже и в международной ассоциации поваров", – цитирует пресс-служба президента Национальной ассоциации кулинаров России Виктора Беляева.
В сообщении указывается, что, помимо кулинарных состязаний, на Олимпиаде будут работать выставки, фуд-корт и маркеты еды, организована площадка для культурного досуга с мастер-классами и показательными выступлениями кулинаров, площадка с обзорами и современными тенденциями развития отрасли.
"Будем рады принять мероприятие, оно укладывается в концепцию развития туризма и сервиса, а также ресторанного бизнеса. При этом мы планируем максимально задействовать в мероприятиях олимпиады студентов наших техникумов, чтобы они могли принять участие в мастер-классах и воодушевиться", – цитирует пресс-служба Махонина.
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По информации организаторов Олимпиады, спикерами в рамках деловой программы станут представители Национальной ассоциации кулинаров России, Федерации рестораторов и отельеров России и специальные гости. Они выступят на актуальные темы: новые тенденции развития ресторанного бизнеса, обмен опытом шеф-поваров, работа бизнеса в новых реалиях экономики.
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Дмитрий МахонинПермский край
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