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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/perevorot-1576977934.html
Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране
Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:35
2020-09-09T12:35
протесты в белоруссии
светлана алексиевич
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a> заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.По словам нобелевского лауреата, "люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят". "Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья", - добавила она.Касаясь задержаний членов президиума совета и отъезда некоторых из них за рубеж, Алексиевич заявила, что "вместо вырванных из наших рядов придут сотни других".Ее заявление заканчивается словами, что "опять кто-то неизвестный звонит в дверь…"У дома Алексиевич собираются журналисты и представители дипкорпуса, как сообщалось в СМИ, к ней пытались проникнуть неизвестные.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576977195.html
https://ria.ru/20200909/oppozitsiya-1576972948.html
"а улица – это сотни тысяч людей" ... Госпожа Алексиевич - покажите нам видео где на улицах СОТНИ ТЫСЯЧ людей. Тысячи -соглашусь, но сотни...А те, кто НЕ выходит - это НЕ народ?
40
Какая отвратительная... личность!
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

12:35 09.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич у здания Следственного комитета в Минске
Лауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич у здания Следственного комитета в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Лауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич у здания Следственного комитета в Минске
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
"Восстал не координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог", - говорится в заявлении Алексиевич, размещенном на сайте белорусского ПЕН-центра, председателем которого она является.
Акция рабочих на Минском заводе колесных тягачей - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 12:25Протесты в Белоруссии
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке "задурить" голову рабочим
"(Действующий президент Александр) Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу... Это не улица. Это народ", - добавила Алексиевич.
По словам нобелевского лауреата, "люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят". "Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья", - добавила она.
Касаясь задержаний членов президиума совета и отъезда некоторых из них за рубеж, Алексиевич заявила, что "вместо вырванных из наших рядов придут сотни других".
Ее заявление заканчивается словами, что "опять кто-то неизвестный звонит в дверь…"
У дома Алексиевич собираются журналисты и представители дипкорпуса, как сообщалось в СМИ, к ней пытались проникнуть неизвестные.
Скриншот видео от юриста Максима Знака - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 11:17Протесты в Белоруссии
Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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81000365
Обсудить 22
Протесты в БелоруссииСветлана АлексиевичАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
"а улица – это сотни тысяч людей" ... Госпожа Алексиевич - покажите нам видео где на улицах СОТНИ ТЫСЯЧ людей. Тысячи -соглашусь, но сотни...А те, кто НЕ выходит - это НЕ народ?
9 сентября, 12:41
О Ольга Занкова
3500005
Какая отвратительная... личность!
9 сентября, 12:39
Von StirlizVon Stirliz
2710005
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