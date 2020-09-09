https://ria.ru/20200909/perevorot-1576977934.html

Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:35

2020-09-09T12:35

2020-09-09T12:35

протесты в белоруссии

светлана алексиевич

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a> заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.По словам нобелевского лауреата, "люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят". "Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья", - добавила она.Касаясь задержаний членов президиума совета и отъезда некоторых из них за рубеж, Алексиевич заявила, что "вместо вырванных из наших рядов придут сотни других".Ее заявление заканчивается словами, что "опять кто-то неизвестный звонит в дверь…"У дома Алексиевич собираются журналисты и представители дипкорпуса, как сообщалось в СМИ, к ней пытались проникнуть неизвестные.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576977195.html

https://ria.ru/20200909/oppozitsiya-1576972948.html

Ольга Занкова "а улица – это сотни тысяч людей" ... Госпожа Алексиевич - покажите нам видео где на улицах СОТНИ ТЫСЯЧ людей. Тысячи -соглашусь, но сотни...А те, кто НЕ выходит - это НЕ народ? 40

Von Stirliz Какая отвратительная... личность! 33

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире