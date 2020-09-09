Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/perekhvat-1577005109.html
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем
Истребитель Су-27 поднялся на перехват американского самолета-разведчика над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T19:03
2020-09-09T21:54
ввс сша
россия
черное море
су-27
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1d/1576461218_0:306:2822:1893_1400x0_80_0_0_d775eb3e201624004f99a770d7f2ae9d.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> поднялся на перехват американского самолета-разведчика над акваторией <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>, сообщили в Национальном центре управления обороной.Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающийся к государственной границе объект."В воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> и сопроводил над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank">Владимир Джабаров</a> отмечал, что истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь действия иностранных самолетов, если возникает реальная необходимость. В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтон</a> отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/arktika-1576915901.html
россия
черное море
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1d/1576461218_481:158:2822:1914_1400x0_80_0_0_eae6b97563b3a5005f18b5b5723dda59.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ввс сша, россия, черное море, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

19:03 09.09.2020 (обновлено: 21:54 09.09.2020)
0
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Су-27 во время показательных учений
Самолет Су-27 во время показательных учений - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Истребитель Су-27 поднялся на перехват американского самолета-разведчика над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающийся к государственной границе объект.
"В воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.
Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Сенатор Владимир Джабаров отмечал, что истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь действия иностранных самолетов, если возникает реальная необходимость. В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 10:59Сказано в эфире
Военный эксперт: корабли НАТО на Крайнем Севере? Это нонсенсСтраны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере. В эфире радио Sputnik действия стран альянса в регионе прокомментировал сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.
000000
Обсудить 0
ВВС СШАРоссияЧерное мореСу-27Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАВ мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала