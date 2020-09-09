https://ria.ru/20200909/perekhvat-1577005109.html

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

Истребитель Су-27 поднялся на перехват американского самолета-разведчика над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T19:03

2020-09-09T19:03

2020-09-09T21:54

ввс сша

россия

черное море

су-27

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> поднялся на перехват американского самолета-разведчика над акваторией <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>, сообщили в Национальном центре управления обороной.Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающийся к государственной границе объект."В воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> и сопроводил над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank">Владимир Джабаров</a> отмечал, что истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь действия иностранных самолетов, если возникает реальная необходимость. В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтон</a> отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/arktika-1576915901.html

россия

черное море

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс сша, россия, черное море, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире