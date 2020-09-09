https://ria.ru/20200909/perekhvat-1576964530.html

Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков

Телеканал "Звезда" опубликовал видео перехвата российским Су-27 американского и шведского самолетов-разведчиков над Балтийским морем. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T06:13

2020-09-09T06:13

2020-09-09T09:29

россия

балтийское море

ввс сша

су-27

министерство обороны рф (минобороны рф)

швеция

безопасность

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Телеканал "<a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank">Звезда</a>" опубликовал видео перехвата российским <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> американского и шведского самолетов-разведчиков над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a>.На кадрах, снятых из кабины пилота, видно, как истребитель летит рядом с RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> и "Гольфстримом" ВВС <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>.В Национальном центре управления обороной рассказали, что после разворота иностранных бортов российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы не допущено.Полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20200907/samolet-1576896802.html

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россия

балтийское море

швеция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Перехват самолета-разведчика над Балтийским морем Российский Су-27 перехватывает американский самолет-разведчик над Балтийским морем 2020-09-09T06:13 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, балтийское море, ввс сша, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), швеция, безопасность