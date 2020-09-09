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https://ria.ru/20200909/perekhvat-1576964530.html
Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков
Телеканал "Звезда" опубликовал видео перехвата российским Су-27 американского и шведского самолетов-разведчиков над Балтийским морем. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T06:13
2020-09-09T09:29
россия
балтийское море
ввс сша
су-27
министерство обороны рф (минобороны рф)
швеция
безопасность
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Телеканал "<a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank">Звезда</a>" опубликовал видео перехвата российским <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> американского и шведского самолетов-разведчиков над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a>.На кадрах, снятых из кабины пилота, видно, как истребитель летит рядом с RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> и "Гольфстримом" ВВС <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>.В Национальном центре управления обороной рассказали, что после разворота иностранных бортов российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы не допущено.Полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20200907/samolet-1576896802.html
8
россия
балтийское море
швеция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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Перехват самолета-разведчика над Балтийским морем
Российский Су-27 перехватывает американский самолет-разведчик над Балтийским морем
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россия, балтийское море, ввс сша, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), швеция, безопасность

Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков

06:13 09.09.2020 (обновлено: 09:29 09.09.2020)
6827
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео перехвата российским Су-27 американского и шведского самолетов-разведчиков над Балтийским морем.
На кадрах, снятых из кабины пилота, видно, как истребитель летит рядом с RC-135 ВВС США и "Гольфстримом" ВВС Швеции.
В Национальном центре управления обороной рассказали, что после разворота иностранных бортов российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы не допущено.
Полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.
Истребитель МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 18:41
Российский МиГ-29 перехватил британский самолет над Баренцевым морем
19275154
Обсудить 8
РоссияБалтийское мореВВС СШАСу-27Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ШвецияБезопасность
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