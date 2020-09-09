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"Убила своей красотой": Пелагея удивила фанатов фото в купальнике
Певица Пелагея порадовала поклонников новыми фотографиями с отдыха в Турции. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:31
2020-09-09T12:31
шоу-бизнес
пелагея
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Pelageja_Efimovich/" target="_blank" data-auto="true">Пелагея</a> порадовала поклонников новыми фотографиями с отдыха в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>. На одном из снимков исполнительница предстала в спортивном сером купальнике, который удачно подчеркнул ее фигуру. На другом — она стоит на турецком побережье в облегающем платье вместе с маленькой дочерью Таисией. По словам Пелагеи, в Турцию она прилетела, чтобы набраться сил перед фестивалем "Сердце Евразии", который откроется в <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфе</a> 11 сентября.Подписчики восторженно отозвались о новых снимках, заметив, что певица похорошела."Убила своей невероятной красотой", — написала babypelageya."Пелагея, красотка. Хорошей осени Вам. Вы самая классная певица!" — пожелалshleverdafeodor."Какая вы очаровательная!" — сообщила alexandra_yakimchik13."Хорошая Полюшка! Будь счастлива! Пусть все несчастья пройдут стороной! Уважаю и люблю", — добавила galinakolomejko.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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шоу-бизнес, пелагея

"Убила своей красотой": Пелагея удивила фанатов фото в купальнике

12:31 09.09.2020
116402
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПевица Пелагея
Певица Пелагея - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Певица Пелагея порадовала поклонников новыми фотографиями с отдыха в Турции.
На одном из снимков исполнительница предстала в спортивном сером купальнике, который удачно подчеркнул ее фигуру. На другом — она стоит на турецком побережье в облегающем платье вместе с маленькой дочерью Таисией. По словам Пелагеи, в Турцию она прилетела, чтобы набраться сил перед фестивалем "Сердце Евразии", который откроется в Уфе 11 сентября.
Подписчики восторженно отозвались о новых снимках, заметив, что певица похорошела.
"Убила своей невероятной красотой", — написала babypelageya.
"Пелагея, красотка. Хорошей осени Вам. Вы самая классная певица!" — пожелал
shleverdafeodor.
"Какая вы очаровательная!" — сообщила alexandra_yakimchik13.
"Хорошая Полюшка! Будь счастлива! Пусть все несчастья пройдут стороной! Уважаю и люблю", — добавила galinakolomejko.
7616915756
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Шоу-бизнесПелагея
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