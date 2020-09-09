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https://ria.ru/20200909/pashaev-1576996132.html
Ефремов заявил, что Пашаев подставил его
Актер Михаил Ефремов, которого суд ранее приговорил к восьми годам колонии за смертельное ДТП, заявил, что адвокат Эльман Пашаев его подставил. Об этом артист... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:42
2020-09-09T18:13
эльман пашаев
михаил ефремов
москва
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Актер Михаил Ефремов, которого суд ранее приговорил к восьми годам колонии за смертельное ДТП, заявил, что адвокат Эльман Пашаев его подставил. Об этом артист рассказал в беседе с газетой <a href="https://www.mk.ru/">"Московский комсомолец"</a>.Он признался, что не ожидал такого сурового приговора. По словам Ефремова, адвокат обещал ему одно, а получилось другое. Кроме того, актер заявил, что "вроде бы" не продлевал договор с юристом и ждал другого адвоката, "а пришел снова он".После оглашения приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева. При этом адвокат считает, что это не соответствует действительности. По его словам, сейчас он составляет расширенную апелляционную жалобу.Накануне Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии. ДТП со смертельным исходом произошло по вине артиста вечером 8 июня на Смоленской площади. Ефремов, будучи пьяным, сел за руль внедорожника, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, Сергей Захаров, получил серьезные травмы и через несколько часов умер в больнице.
https://ria.ru/20200909/efremov-1576987120.html
Понятно... Гражданин артист раскаялся в выборе адвоката, а не в содеянном.
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Пить надо было меньше, что бы всякие Пашаевы не приходили
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москва
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эльман пашаев, михаил ефремов, москва

Ефремов заявил, что Пашаев подставил его

16:42 09.09.2020 (обновлено: 18:13 09.09.2020)
187048
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, которого суд ранее приговорил к восьми годам колонии за смертельное ДТП, заявил, что адвокат Эльман Пашаев его подставил. Об этом артист рассказал в беседе с газетой "Московский комсомолец".
Он признался, что не ожидал такого сурового приговора. По словам Ефремова, адвокат обещал ему одно, а получилось другое. Кроме того, актер заявил, что "вроде бы" не продлевал договор с юристом и ждал другого адвоката, "а пришел снова он".
После оглашения приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева. При этом адвокат считает, что это не соответствует действительности. По его словам, сейчас он составляет расширенную апелляционную жалобу.
Накануне Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии. ДТП со смертельным исходом произошло по вине артиста вечером 8 июня на Смоленской площади. Ефремов, будучи пьяным, сел за руль внедорожника, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, Сергей Захаров, получил серьезные травмы и через несколько часов умер в больнице.
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17987832243689
Обсудить 146
Эльман ПашаевМихаил ЕфремовМосква
Популярные комментарии
Понятно... Гражданин артист раскаялся в выборе адвоката, а не в содеянном.
9 сентября, 16:54
shustinshustin
416705020
Пить надо было меньше, что бы всякие Пашаевы не приходили
9 сентября, 16:51
Иван ГрозныйИван Грозный
3813016115
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