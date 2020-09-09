https://ria.ru/20200909/pashaev-1576996132.html
Ефремов заявил, что Пашаев подставил его
Актер Михаил Ефремов, которого суд ранее приговорил к восьми годам колонии за смертельное ДТП, заявил, что адвокат Эльман Пашаев его подставил. Об этом артист... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:42
2020-09-09T16:42
2020-09-09T18:13
эльман пашаев
михаил ефремов
москва
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Актер Михаил Ефремов, которого суд ранее приговорил к восьми годам колонии за смертельное ДТП, заявил, что адвокат Эльман Пашаев его подставил. Об этом артист рассказал в беседе с газетой <a href="https://www.mk.ru/">"Московский комсомолец"</a>.Он признался, что не ожидал такого сурового приговора. По словам Ефремова, адвокат обещал ему одно, а получилось другое. Кроме того, актер заявил, что "вроде бы" не продлевал договор с юристом и ждал другого адвоката, "а пришел снова он".После оглашения приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева. При этом адвокат считает, что это не соответствует действительности. По его словам, сейчас он составляет расширенную апелляционную жалобу.Накануне Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии. ДТП со смертельным исходом произошло по вине артиста вечером 8 июня на Смоленской площади. Ефремов, будучи пьяным, сел за руль внедорожника, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, Сергей Захаров, получил серьезные травмы и через несколько часов умер в больнице.
https://ria.ru/20200909/efremov-1576987120.html
shustin
Понятно... Гражданин артист раскаялся в выборе адвоката, а не в содеянном.
448
Иван Грозный
Пить надо было меньше, что бы всякие Пашаевы не приходили
438
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москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эльман пашаев, михаил ефремов, москва
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов, которого суд ранее приговорил к восьми годам колонии за смертельное ДТП, заявил, что адвокат Эльман Пашаев его подставил. Об этом артист рассказал в беседе с газетой "Московский комсомолец"
.
Он признался, что не ожидал такого сурового приговора. По словам Ефремова, адвокат обещал ему одно, а получилось другое. Кроме того, актер заявил, что "вроде бы" не продлевал договор с юристом и ждал другого адвоката, "а пришел снова он".
После оглашения приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева. При этом адвокат считает, что это не соответствует действительности. По его словам, сейчас он составляет расширенную апелляционную жалобу.
Накануне Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии. ДТП со смертельным исходом произошло по вине артиста вечером 8 июня на Смоленской площади. Ефремов, будучи пьяным, сел за руль внедорожника, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, Сергей Захаров, получил серьезные травмы и через несколько часов умер в больнице.