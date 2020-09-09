https://ria.ru/20200909/partii-1576974541.html
Памфилова заявила о выходе партийной системы России на новый уровень
Партийная система РФ выходит на новый уровень, партий становится меньше, так как пустышки исчезают, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:40
2020-09-09T11:40
2020-09-09T11:43
элла памфилова
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Партийная система РФ выходит на новый уровень, партий становится меньше, так как пустышки исчезают, заявила глава ЦИК <a href="https://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova" target="_blank">Элла Памфилова</a>."Если сравнить с предыдущим избирательным циклом, то мы видим, что партийная система выходит на качественно новый уровень: партий становится меньше, "пустышки" постепенно исчезают, остаются только те политические силы, у которых есть реальные избиратели", - сказала Памфилова на заседании Центризиркома. "Хотела бы обратить внимание на активность партий, которые в этом году были зарегистрированы, впервые участвуют в выборах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.По её словам, такая активность очень радует.
https://ria.ru/20200909/pamfilova-1576973763.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, общество
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Партийная система РФ выходит на новый уровень, партий становится меньше, так как пустышки исчезают, заявила глава ЦИК Элла Памфилова
.
"Если сравнить с предыдущим избирательным циклом, то мы видим, что партийная система выходит на качественно новый уровень: партий становится меньше, "пустышки" постепенно исчезают, остаются только те политические силы, у которых есть реальные избиратели", - сказала Памфилова на заседании Центризиркома.
"Хотела бы обратить внимание на активность партий, которые в этом году были зарегистрированы, впервые участвуют в выборах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
По её словам, такая активность очень радует.