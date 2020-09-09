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Памфилова заявила о выходе партийной системы России на новый уровень
Партийная система РФ выходит на новый уровень, партий становится меньше, так как пустышки исчезают, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:40
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элла памфилова
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Партийная система РФ выходит на новый уровень, партий становится меньше, так как пустышки исчезают, заявила глава ЦИК <a href="https://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova" target="_blank">Элла Памфилова</a>."Если сравнить с предыдущим избирательным циклом, то мы видим, что партийная система выходит на качественно новый уровень: партий становится меньше, "пустышки" постепенно исчезают, остаются только те политические силы, у которых есть реальные избиратели", - сказала Памфилова на заседании Центризиркома. "Хотела бы обратить внимание на активность партий, которые в этом году были зарегистрированы, впервые участвуют в выборах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.По её словам, такая активность очень радует.
https://ria.ru/20200909/pamfilova-1576973763.html
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элла памфилова, общество

Памфилова заявила о выходе партийной системы России на новый уровень

11:40 09.09.2020 (обновлено: 11:43 09.09.2020)
449
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Партийная система РФ выходит на новый уровень, партий становится меньше, так как пустышки исчезают, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Если сравнить с предыдущим избирательным циклом, то мы видим, что партийная система выходит на качественно новый уровень: партий становится меньше, "пустышки" постепенно исчезают, остаются только те политические силы, у которых есть реальные избиратели", - сказала Памфилова на заседании Центризиркома.
"Хотела бы обратить внимание на активность партий, которые в этом году были зарегистрированы, впервые участвуют в выборах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
По её словам, такая активность очень радует.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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