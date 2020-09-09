https://ria.ru/20200909/pamfilova-1576973763.html

Памфилова заявила о готовности избирательной системы к голосованию

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования 13 сентября, а также к двум предшествующим... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:30

2020-09-09T11:30

2020-09-09T11:30

элла памфилова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования 13 сентября, а также к двум предшествующим дням.Избирательная кампания в этом году должна пройти максимально качественно, открыто и честно, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

https://ria.ru/20200908/vybory-1576931353.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, москва, общество