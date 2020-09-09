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Памфилова заявила о готовности избирательной системы к голосованию
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования 13 сентября, а также к двум предшествующим... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:30
2020-09-09T11:30
элла памфилова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования 13 сентября, а также к двум предшествующим дням.Избирательная кампания в этом году должна пройти максимально качественно, открыто и честно, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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элла памфилова, москва, общество

Памфилова заявила о готовности избирательной системы к голосованию

11:30 09.09.2020
365
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования 13 сентября, а также к двум предшествующим дням.
"Могу с уверенностью доложить о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования и двум дням ему предшествующим, 11 и 12 сентября", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Избирательная кампания в этом году должна пройти максимально качественно, открыто и честно, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Эта кампания, этот единый день голосования должен пройти как никогда качественно, как плод наших усилий нескольких лет. Максимально прозрачно, открыто, честно. Уверена, что мы можем с этой задачей справиться", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
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