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В Подмосковье двое юношей погибли, отравившись угарным газом
Следователи начали проверку после того, как два молодых человека в Подольске погибли, отравившись угарным газом в гараже, сообщила пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:40
2020-09-09T11:40
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Следователи начали проверку после того, как два молодых человека в Подольске погибли, отравившись угарным газом в гараже, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.Согласно данным следствия, 8 сентября в Подольске в одном из гаражей были обнаружены тела двух 19-летних парней без видимых телесных повреждений.По предварительным данным, они погибли из-за отравления угарным газом в результате работы двигателя машины в закрытом гараже.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что парней в машине "ВАЗ-2114" нашел их друг.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье двое юношей погибли, отравившись угарным газом

11:40 09.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как два молодых человека в Подольске погибли, отравившись угарным газом в гараже, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
Согласно данным следствия, 8 сентября в Подольске в одном из гаражей были обнаружены тела двух 19-летних парней без видимых телесных повреждений.
"По данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, они погибли из-за отравления угарным газом в результате работы двигателя машины в закрытом гараже.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что парней в машине "ВАЗ-2114" нашел их друг.
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