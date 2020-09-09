https://ria.ru/20200909/otravlenie-1576974481.html

В Подмосковье двое юношей погибли, отравившись угарным газом

Следователи начали проверку после того, как два молодых человека в Подольске погибли, отравившись угарным газом в гараже, сообщила пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:40

2020-09-09T11:40

2020-09-09T11:40

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Следователи начали проверку после того, как два молодых человека в Подольске погибли, отравившись угарным газом в гараже, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.Согласно данным следствия, 8 сентября в Подольске в одном из гаражей были обнаружены тела двух 19-летних парней без видимых телесных повреждений.По предварительным данным, они погибли из-за отравления угарным газом в результате работы двигателя машины в закрытом гараже.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что парней в машине "ВАЗ-2114" нашел их друг.

https://ria.ru/20200904/tver-1576784448.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия