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https://ria.ru/20200909/oskar-1576995062.html
Кончаловский прокомментировал новые правила выдвижения на "Оскар"
Режиссер Андрей Кончаловский, приехавший на Венецианский кинофестиваль с картиной "Дорогие товарищи", заявил, что его не волнуют новые стандарты Американской... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:26
2020-09-09T16:26
культура
кино и сериалы
андрей кончаловский
оскар (премия)
сша
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<strong>ВЕНЕЦИЯ, 9 сен - РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Режиссер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кончаловский</a>, приехавший на Венецианский кинофестиваль с картиной "Дорогие товарищи", заявил, что его не волнуют новые стандарты Американской киноакадемии для определения номинантов на "<a href="https://ria.ru/event_Premija_Oskar" target="_blank">Оскар</a>"Ранее Американская киноакадемия представила список критериев инклюзивности, которым с 2024 года должны будут соответствовать картины, чтобы рассматриваться на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".По новым стандартам по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий – не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию, сообщается на сайте Академии.
https://ria.ru/20200909/oskar-1576977456.html
Всё, кино пропало. Теперь фильмы будут оценивать не за художественные достоинства, а за полноту анкеты. Запад окончательно рехнулся в своей толерантности.
47
Главный герой фильма - инвалид, влюбишийся в гея, но гей не отвечает ему взаимностью, т.к. заразился идеями нового движения БЛМ. В свою очередь гея обвиняет в домогательстве к лесбиянке общество МиТу. Но не все так просто - ЛГБТ сообщество возмущено, что главный герой - инвалид, но при этоми не негр, латиноамериканец. Он белый гетеросексуал! Вот приблизительное начало фильма, гарантированно попадающего в номинацию на оскара. Забирайте, кому нужно, не стоит благодарить. :)))
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сша
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РИА Новости
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РИА Новости
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кино и сериалы, андрей кончаловский, оскар (премия), сша

Кончаловский прокомментировал новые правила выдвижения на "Оскар"

16:26 09.09.2020
9121
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский
Режиссер Андрей Кончаловский - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Режиссер Андрей Кончаловский. Архивное фото
ВЕНЕЦИЯ, 9 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Режиссер Андрей Кончаловский, приехавший на Венецианский кинофестиваль с картиной "Дорогие товарищи", заявил, что его не волнуют новые стандарты Американской киноакадемии для определения номинантов на "Оскар"
"Пусть об этом думают идеологи, мне все равно. Я раньше об этом думал, но теперь пытаюсь не обращать внимания", - заявил Кончаловский корреспонденту РИА Новости.
Ранее Американская киноакадемия представила список критериев инклюзивности, которым с 2024 года должны будут соответствовать картины, чтобы рассматриваться на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".
По новым стандартам по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий – не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию, сообщается на сайте Академии.
Изготовление статуэток Оскара - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 12:31Культура
Эксперт считает новые правила "Оскара" абсурдными
557223926
Обсудить 5
КультураКино и сериалыАндрей КончаловскийОскар (премия)США
Популярные комментарии
Всё, кино пропало. Теперь фильмы будут оценивать не за художественные достоинства, а за полноту анкеты. Запад окончательно рехнулся в своей толерантности.
9 сентября, 17:08
АНДРЕЙ КОННИНАНДРЕЙ КОННИН
4150100
Главный герой фильма - инвалид, влюбишийся в гея, но гей не отвечает ему взаимностью, т.к. заразился идеями нового движения БЛМ. В свою очередь гея обвиняет в домогательстве к лесбиянке общество МиТу. Но не все так просто - ЛГБТ сообщество возмущено, что главный герой - инвалид, но при этоми не негр, латиноамериканец. Он белый гетеросексуал! Вот приблизительное начало фильма, гарантированно попадающего в номинацию на оскара. Забирайте, кому нужно, не стоит благодарить. :)))
9 сентября, 17:54
Вячеслав БратчиковВячеслав Братчиков
8240100
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