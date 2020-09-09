https://ria.ru/20200909/oskar-1576995062.html
Кончаловский прокомментировал новые правила выдвижения на "Оскар"
Режиссер Андрей Кончаловский, приехавший на Венецианский кинофестиваль с картиной "Дорогие товарищи", заявил, что его не волнуют новые стандарты Американской... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:26
2020-09-09T16:26
2020-09-09T16:26
культура
кино и сериалы
андрей кончаловский
оскар (премия)
сша
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<strong>ВЕНЕЦИЯ, 9 сен - РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Режиссер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кончаловский</a>, приехавший на Венецианский кинофестиваль с картиной "Дорогие товарищи", заявил, что его не волнуют новые стандарты Американской киноакадемии для определения номинантов на "<a href="https://ria.ru/event_Premija_Oskar" target="_blank">Оскар</a>"Ранее Американская киноакадемия представила список критериев инклюзивности, которым с 2024 года должны будут соответствовать картины, чтобы рассматриваться на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".По новым стандартам по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий – не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию, сообщается на сайте Академии.
https://ria.ru/20200909/oskar-1576977456.html
АНДРЕЙ КОННИН
Всё, кино пропало. Теперь фильмы будут оценивать не за художественные достоинства, а за полноту анкеты. Запад окончательно рехнулся в своей толерантности.
47
Вячеслав Братчиков
Главный герой фильма - инвалид, влюбишийся в гея, но гей не отвечает ему взаимностью, т.к. заразился идеями нового движения БЛМ. В свою очередь гея обвиняет в домогательстве к лесбиянке общество МиТу. Но не все так просто - ЛГБТ сообщество возмущено, что главный герой - инвалид, но при этоми не негр, латиноамериканец. Он белый гетеросексуал! Вот приблизительное начало фильма, гарантированно попадающего в номинацию на оскара. Забирайте, кому нужно, не стоит благодарить. :)))
33
5
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, андрей кончаловский, оскар (премия), сша