https://ria.ru/20200909/oskar-1576995062.html

Кончаловский прокомментировал новые правила выдвижения на "Оскар"

Режиссер Андрей Кончаловский, приехавший на Венецианский кинофестиваль с картиной "Дорогие товарищи", заявил, что его не волнуют новые стандарты Американской... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:26

2020-09-09T16:26

2020-09-09T16:26

культура

кино и сериалы

андрей кончаловский

оскар (премия)

сша

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<strong>ВЕНЕЦИЯ, 9 сен - РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Режиссер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кончаловский</a>, приехавший на Венецианский кинофестиваль с картиной "Дорогие товарищи", заявил, что его не волнуют новые стандарты Американской киноакадемии для определения номинантов на "<a href="https://ria.ru/event_Premija_Oskar" target="_blank">Оскар</a>"Ранее Американская киноакадемия представила список критериев инклюзивности, которым с 2024 года должны будут соответствовать картины, чтобы рассматриваться на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".По новым стандартам по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий – не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию, сообщается на сайте Академии.

https://ria.ru/20200909/oskar-1576977456.html

АНДРЕЙ КОННИН Всё, кино пропало. Теперь фильмы будут оценивать не за художественные достоинства, а за полноту анкеты. Запад окончательно рехнулся в своей толерантности. 47

Вячеслав Братчиков Главный герой фильма - инвалид, влюбишийся в гея, но гей не отвечает ему взаимностью, т.к. заразился идеями нового движения БЛМ. В свою очередь гея обвиняет в домогательстве к лесбиянке общество МиТу. Но не все так просто - ЛГБТ сообщество возмущено, что главный герой - инвалид, но при этоми не негр, латиноамериканец. Он белый гетеросексуал! Вот приблизительное начало фильма, гарантированно попадающего в номинацию на оскара. Забирайте, кому нужно, не стоит благодарить. :))) 33

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, андрей кончаловский, оскар (премия), сша