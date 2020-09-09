https://ria.ru/20200909/oman-1576975255.html

Оман планирует возобновить международное авиасообщение в октябре

Власти Омана заявили о планах открыть международное авиасообщение в октябре, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:04

2020-09-09T13:04

2020-09-09T13:04

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

оман

маскат (город)

стамбул

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. </strong>Власти Омана заявили о планах открыть международное авиасообщение в октябре, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52661.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Предполагается, что зарубежные рейсы будут возобновлены в соответствии с данными о ситуации с COVID-19 в конкретных странах и на принципах двусторонних договоренностей. Султанат закрыл свои границы в марте из-за пандемии коронавируса. Никаких дополнительных официальных подробностей об их открытии и условиях въезда пока не опубликовано. Эксперты полагают, что Оман пойдет по пути других стран и классифицирует направления в зависимости от масштаба вспышки коронавируса, разделив государства на зеленую, оранжевую и красную зоны ("уровни опасности").Кроме того, среди условий въезда будет обязательный ПЦР-анализ на коронавирус. В июле аэропорты Омана проводили тендеры на закупку оборудования для тестирования прибывающих на месте.Сегодня все, кто приезжает в султанат, должны находиться в карантине в течение 14 дней — либо дома, либо в отеле.Если Оман разрешит въезд россиянам, то добраться туда они могут либо через Стамбул, либо через Дубай. Так, авиакомпания из Эмиратов заявила рейсы в Маскат из Дубая с 1 октября.Для въезда россиянам нужно оформить электронную визу. Ее стоимость на 10 дней пребывания составит около тысячи рублей.

https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html

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маскат (город)

стамбул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, оман, маскат (город), стамбул