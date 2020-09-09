https://ria.ru/20200909/obysk-1576977070.html

Силовики изъяли компьютеры и документы после обыска в штабе Бабарико

Силовики покинули штаб бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, изъяты несколько компьютеров и документация, передает корреспондент... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:23

2020-09-09T12:23

2020-09-09T12:36

протесты в белоруссии

виктор бабарико

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Силовики покинули штаб бывшего претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>, изъяты несколько компьютеров и документация, передает корреспондент РИА Новости.Следственные действия продолжались не менее трех часов. Журналисты присутствовали у здания, где находится штаб, с 9 утра. После полудня порядка 20 сотрудников в штатском вынесли из здания несколько моноблоков и папки с документацией. Внутри офиса все это время присутствовали несколько сотрудников штаба. Они отказались общаться с журналистами, сославшись на подписку о неразглашении, сказав только, что сейчас чувствуют себя хорошо, а силовики "вели себя культурно".Стеклянные двери офиса опечатаны, плакат с изображением Бабарико с них сорван силовиками.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576971567.html

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире