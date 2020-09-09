https://ria.ru/20200909/obysk-1576977070.html
Силовики изъяли компьютеры и документы после обыска в штабе Бабарико
Силовики покинули штаб бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, изъяты несколько компьютеров и документация, передает корреспондент... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:23
2020-09-09T12:23
2020-09-09T12:36
протесты в белоруссии
виктор бабарико
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576971033_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_41189c489da6311357bc3849e1a6ffe5.jpg
<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Силовики покинули штаб бывшего претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>, изъяты несколько компьютеров и документация, передает корреспондент РИА Новости.Следственные действия продолжались не менее трех часов. Журналисты присутствовали у здания, где находится штаб, с 9 утра. После полудня порядка 20 сотрудников в штатском вынесли из здания несколько моноблоков и папки с документацией. Внутри офиса все это время присутствовали несколько сотрудников штаба. Они отказались общаться с журналистами, сославшись на подписку о неразглашении, сказав только, что сейчас чувствуют себя хорошо, а силовики "вели себя культурно".Стеклянные двери офиса опечатаны, плакат с изображением Бабарико с них сорван силовиками.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576971567.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576971033_378:149:2910:2048_1400x0_80_0_0_27f602195cfa149359c4560e0a9c74b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире