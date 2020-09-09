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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/obysk-1576977070.html
Силовики изъяли компьютеры и документы после обыска в штабе Бабарико
Силовики покинули штаб бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, изъяты несколько компьютеров и документация, передает корреспондент... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:23
2020-09-09T12:36
протесты в белоруссии
виктор бабарико
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Силовики покинули штаб бывшего претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>, изъяты несколько компьютеров и документация, передает корреспондент РИА Новости.Следственные действия продолжались не менее трех часов. Журналисты присутствовали у здания, где находится штаб, с 9 утра. После полудня порядка 20 сотрудников в штатском вынесли из здания несколько моноблоков и папки с документацией. Внутри офиса все это время присутствовали несколько сотрудников штаба. Они отказались общаться с журналистами, сославшись на подписку о неразглашении, сказав только, что сейчас чувствуют себя хорошо, а силовики "вели себя культурно".Стеклянные двери офиса опечатаны, плакат с изображением Бабарико с них сорван силовиками.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире

Силовики изъяли компьютеры и документы после обыска в штабе Бабарико

12:23 09.09.2020 (обновлено: 12:36 09.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Силовики покинули штаб бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, изъяты несколько компьютеров и документация, передает корреспондент РИА Новости.
Следственные действия продолжались не менее трех часов. Журналисты присутствовали у здания, где находится штаб, с 9 утра. После полудня порядка 20 сотрудников в штатском вынесли из здания несколько моноблоков и папки с документацией. Внутри офиса все это время присутствовали несколько сотрудников штаба. Они отказались общаться с журналистами, сославшись на подписку о неразглашении, сказав только, что сейчас чувствуют себя хорошо, а силовики "вели себя культурно".
Стеклянные двери офиса опечатаны, плакат с изображением Бабарико с них сорван силовиками.
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