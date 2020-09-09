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Чак Норрис обратился к жителям российского города
Известный американский актер Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города и попросил их беречь природу. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T08:52
2020-09-09T08:52
республика саха (якутия)
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Известный американский актер Чак Норрис поздравил жителей <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a> с Днем города и попросил их беречь природу. Видео опубликовано на сайте <a href="https://news.ykt.ru/" target="_blank">Ykt.ru</a>.Чак Норрис также попросил якутян беречь себя и пожелал им всего наилучшего.День города в Якутске отметят 13 сентября. Столице Республики Саха исполнится 388 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20200310/1568327212.html
и он не знал. он записывает эти ролики за 300 долларов, любой желающий может оформить заказ
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республика саха (якутия)
якутск
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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республика саха (якутия), чак норрис (карлос норрис), якутск

Чак Норрис обратился к жителям российского города

08:52 09.09.2020
10970
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкАмериканский киноактер Чак Норрис
Американский киноактер Чак Норрис - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Известный американский актер Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города и попросил их беречь природу.
Видео опубликовано на сайте Ykt.ru.

"Дорогие жители Якутска, поздравляю вас с днем рождения самого холодного и самого крутого города в мире. Прошу вас не оставлять мусор в лесах за городом. Я знаю, что вы прекрасные и умные люди и будете беречь природу", — сказал актер.

Чак Норрис также попросил якутян беречь себя и пожелал им всего наилучшего.
День города в Якутске отметят 13 сентября. Столице Республики Саха исполнится 388 лет.
Актер Чак Норрис - РИА Новости, 1920, 10.03.2020
10 марта, 03:00Акценты
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Обсудить 12
Республика Саха (Якутия)Чак Норрис (Карлос Норрис)Якутск
Популярные комментарии
и он не знал. он записывает эти ролики за 300 долларов, любой желающий может оформить заказ
9 сентября, 09:08
kkristallovich_r
1230000
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