https://ria.ru/20200909/norris-1576966328.html
Чак Норрис обратился к жителям российского города
Известный американский актер Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города и попросил их беречь природу. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T08:52
2020-09-09T08:52
2020-09-09T08:52
республика саха (якутия)
чак норрис (карлос норрис)
якутск
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Известный американский актер Чак Норрис поздравил жителей <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a> с Днем города и попросил их беречь природу. Видео опубликовано на сайте <a href="https://news.ykt.ru/" target="_blank">Ykt.ru</a>.Чак Норрис также попросил якутян беречь себя и пожелал им всего наилучшего.День города в Якутске отметят 13 сентября. Столице Республики Саха исполнится 388 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20200310/1568327212.html
kristallovich_r
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республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), чак норрис (карлос норрис), якутск