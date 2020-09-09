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https://ria.ru/20200909/nigeriya-1577011352.html
МИД раскрыл подробности похищения россиян в Нигерии
МИД России уточнил данные по россиянам, похищенным пиратами при захвате судна Water Phoenix в Нигерии. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T22:14
2020-09-09T22:14
феникс
абуджа
лагос
либерия
нигерия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> МИД России уточнил данные по россиянам, похищенным пиратами при захвате судна Water Phoenix в <a href="http://ria.ru/location_Nigeria/" target="_blank" data-auto="true">Нигерии</a>.Ранее посольство РФ в Нигерии заявило, что двое россиян похищены пиратами при захвате судна Water Phoenix, дипломаты предпринимают усилия по их освобождению."По поступившей информации, 8 сентября в Гвинейском заливе в 28 морских милях от города <a href="http://ria.ru/location_Lagos/" target="_blank" data-auto="true">Лагос</a> (Нигерия) совершено пиратское нападение на судно-рефрижератор "Уотер Феникс" под флагом <a href="http://ria.ru/location_Liberia/" target="_blank" data-auto="true">Либерии</a>, принадлежащее нидерландской транспортной компании "Ситрейд Гронинген". Взяты в заложники двое российских граждан – капитан судна С. Гилецкий и старший помощник В. Кормин. Остальным шестнадцати морякам удалось избежать похищения", - говорится в сообщении МИД РФ.В ведомстве добавили, что после получения сведений об инциденте посольство России в <a href="http://ria.ru/location_Abuja/" target="_blank" data-auto="true">Абудже</a> находится в постоянном контакте с нигерийскими властями. "Установлена оперативная связь с представителями судовладельца. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по скорейшему освобождению российских моряков из пиратского плена", - отметили в МИД РФ.
https://ria.ru/20200909/piratstvo-1576996927.html
Да выдвините туда плавбазу. На неё казаков и быстроходные катера. Там и побережье ещё православие примет
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абуджа
лагос
либерия
нигерия
РИА Новости
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феникс, абуджа, лагос, либерия, нигерия, в мире

МИД раскрыл подробности похищения россиян в Нигерии

22:14 09.09.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. МИД России уточнил данные по россиянам, похищенным пиратами при захвате судна Water Phoenix в Нигерии.
Ранее посольство РФ в Нигерии заявило, что двое россиян похищены пиратами при захвате судна Water Phoenix, дипломаты предпринимают усилия по их освобождению.
"По поступившей информации, 8 сентября в Гвинейском заливе в 28 морских милях от города Лагос (Нигерия) совершено пиратское нападение на судно-рефрижератор "Уотер Феникс" под флагом Либерии, принадлежащее нидерландской транспортной компании "Ситрейд Гронинген". Взяты в заложники двое российских граждан – капитан судна С. Гилецкий и старший помощник В. Кормин. Остальным шестнадцати морякам удалось избежать похищения", - говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве добавили, что после получения сведений об инциденте посольство России в Абудже находится в постоянном контакте с нигерийскими властями. "Установлена оперативная связь с представителями судовладельца. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по скорейшему освобождению российских моряков из пиратского плена", - отметили в МИД РФ.
Вооруженные пираты на берегу моря - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 17:16
Случаи захвата и освобождения пиратами судов с россиянами на борту
4113154
Обсудить 1
ФениксАбуджаЛагосЛиберияНигерияВ мире
Популярные комментарии
Да выдвините туда плавбазу. На неё казаков и быстроходные катера. Там и побережье ещё православие примет
9 сентября, 22:40
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
650001
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