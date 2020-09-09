https://ria.ru/20200909/nigeriya-1577011352.html

МИД раскрыл подробности похищения россиян в Нигерии

МИД России уточнил данные по россиянам, похищенным пиратами при захвате судна Water Phoenix в Нигерии. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T22:14

2020-09-09T22:14

2020-09-09T22:14

феникс

абуджа

лагос

либерия

нигерия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> МИД России уточнил данные по россиянам, похищенным пиратами при захвате судна Water Phoenix в <a href="http://ria.ru/location_Nigeria/" target="_blank" data-auto="true">Нигерии</a>.Ранее посольство РФ в Нигерии заявило, что двое россиян похищены пиратами при захвате судна Water Phoenix, дипломаты предпринимают усилия по их освобождению."По поступившей информации, 8 сентября в Гвинейском заливе в 28 морских милях от города <a href="http://ria.ru/location_Lagos/" target="_blank" data-auto="true">Лагос</a> (Нигерия) совершено пиратское нападение на судно-рефрижератор "Уотер Феникс" под флагом <a href="http://ria.ru/location_Liberia/" target="_blank" data-auto="true">Либерии</a>, принадлежащее нидерландской транспортной компании "Ситрейд Гронинген". Взяты в заложники двое российских граждан – капитан судна С. Гилецкий и старший помощник В. Кормин. Остальным шестнадцати морякам удалось избежать похищения", - говорится в сообщении МИД РФ.В ведомстве добавили, что после получения сведений об инциденте посольство России в <a href="http://ria.ru/location_Abuja/" target="_blank" data-auto="true">Абудже</a> находится в постоянном контакте с нигерийскими властями. "Установлена оперативная связь с представителями судовладельца. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по скорейшему освобождению российских моряков из пиратского плена", - отметили в МИД РФ.

https://ria.ru/20200909/piratstvo-1576996927.html

Ярослав Погодин Да выдвините туда плавбазу. На неё казаков и быстроходные катера. Там и побережье ещё православие примет 12

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либерия

нигерия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феникс, абуджа, лагос, либерия, нигерия, в мире