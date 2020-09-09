https://ria.ru/20200909/nepriznanie-1576987630.html

Толстой оценил заявление ПАСЕ о результатах выборов в Белоруссии

Комитет ПАСЕ принял заявление о непризнании выборов в Белоруссии и проведении новых с нарушениями регламента и игнорирует позицию РФ как члена Совета Европы,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:37

2020-09-09T14:37

2020-09-09T15:02

белоруссия

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> принял заявление о непризнании выборов в Белоруссии и проведении новых с нарушениями регламента и игнорирует позицию РФ как члена Совета Европы, заявил глава российской делегации в ассамблее, вице-спикер Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Tolstojj_2/" target="_blank" data-auto="true">Петр Толстой</a>.Он рассказал, что авторы заявления высказывают слова поддержки "храбрым людям, которые борются за свои права и достоинство", а также отказываются признавать итоги президентских выборов, не имея никаких доказательств фактов фальсификации.По его словам, авторы документа призывают к проведению новых выборов, к привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека, а также предлагают создать международный следственный орган для сбора информации и доказательств правонарушений в Белоруссии, результаты работы которого должны будут быть предоставлены любым национальным и международным правоохранительным органам, "желающим и способным преследовать в судебном порядке массовые нарушения прав человека, совершенные в Белоруссии".Парламентарий отметил, что подобные попытки вмешательства во внутренние дела государства могут привести "к весьма трагическим последствиям", напомнив о событиях на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в 2014 году.Он пояснил, что результаты работы международного следственного органа, который предлагают создать, по мнению авторов инициативы, должны быть предоставлены любым национальным и международным правоохранительным органам, "желающим и способным преследовать в судебном порядке массовые нарушения прав человека, совершенные в Белоруссии".По мнению вице-спикера ГД, подобные заявления со стороны структур Совета Европы не могут рассматриваться иначе, как выход за рамки мандата и попытка вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Он напомнил, что при генеральной прокуратуре Белоруссии уже создана межведомственная комиссия по проверке случаев жестокого обращения с протестующим во время задержания.<a href="http://ria.ru/person_Lev_Tolstojj/" target="_blank" data-auto="true">Толстой</a> также подчеркнул, что "фактически авторы заявления апеллируют к Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)"."Хотел бы напомнить уважаемым коллегам, что Белоруссия не является членом Совета Европы, она не присоединялась к ЕКПЧ, то есть в контексте международного права она не связана никакими обязательствами", - заключил Толстой.

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576978247.html

https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576984944.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире