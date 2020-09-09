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https://ria.ru/20200909/nepriznanie-1576987630.html
Толстой оценил заявление ПАСЕ о результатах выборов в Белоруссии
Комитет ПАСЕ принял заявление о непризнании выборов в Белоруссии и проведении новых с нарушениями регламента и игнорирует позицию РФ как члена Совета Европы,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:37
2020-09-09T15:02
белоруссия
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> принял заявление о непризнании выборов в Белоруссии и проведении новых с нарушениями регламента и игнорирует позицию РФ как члена Совета Европы, заявил глава российской делегации в ассамблее, вице-спикер Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Tolstojj_2/" target="_blank" data-auto="true">Петр Толстой</a>.Он рассказал, что авторы заявления высказывают слова поддержки "храбрым людям, которые борются за свои права и достоинство", а также отказываются признавать итоги президентских выборов, не имея никаких доказательств фактов фальсификации.По его словам, авторы документа призывают к проведению новых выборов, к привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека, а также предлагают создать международный следственный орган для сбора информации и доказательств правонарушений в Белоруссии, результаты работы которого должны будут быть предоставлены любым национальным и международным правоохранительным органам, "желающим и способным преследовать в судебном порядке массовые нарушения прав человека, совершенные в Белоруссии".Парламентарий отметил, что подобные попытки вмешательства во внутренние дела государства могут привести "к весьма трагическим последствиям", напомнив о событиях на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в 2014 году.Он пояснил, что результаты работы международного следственного органа, который предлагают создать, по мнению авторов инициативы, должны быть предоставлены любым национальным и международным правоохранительным органам, "желающим и способным преследовать в судебном порядке массовые нарушения прав человека, совершенные в Белоруссии".По мнению вице-спикера ГД, подобные заявления со стороны структур Совета Европы не могут рассматриваться иначе, как выход за рамки мандата и попытка вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Он напомнил, что при генеральной прокуратуре Белоруссии уже создана межведомственная комиссия по проверке случаев жестокого обращения с протестующим во время задержания.<a href="http://ria.ru/person_Lev_Tolstojj/" target="_blank" data-auto="true">Толстой</a> также подчеркнул, что "фактически авторы заявления апеллируют к Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)"."Хотел бы напомнить уважаемым коллегам, что Белоруссия не является членом Совета Европы, она не присоединялась к ЕКПЧ, то есть в контексте международного права она не связана никакими обязательствами", - заключил Толстой.
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576978247.html
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576984944.html
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белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Толстой оценил заявление ПАСЕ о результатах выборов в Белоруссии

14:37 09.09.2020 (обновлено: 15:02 09.09.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Комитет ПАСЕ принял заявление о непризнании выборов в Белоруссии и проведении новых с нарушениями регламента и игнорирует позицию РФ как члена Совета Европы, заявил глава российской делегации в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Заявление было принято с нарушениями регламента и игнорирует позицию России как члена Совета Европы. Председатель даже не поставил вопрос на голосование, но при этом сказал, что "принято единогласно", хотя несколько человек высказывались против. Как такое возможно?" - сказал Толстой журналистам по итогам заседания комитета.

Он рассказал, что авторы заявления высказывают слова поддержки "храбрым людям, которые борются за свои права и достоинство", а также отказываются признавать итоги президентских выборов, не имея никаких доказательств фактов фальсификации.
По его словам, авторы документа призывают к проведению новых выборов, к привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека, а также предлагают создать международный следственный орган для сбора информации и доказательств правонарушений в Белоруссии, результаты работы которого должны будут быть предоставлены любым национальным и международным правоохранительным органам, "желающим и способным преследовать в судебном порядке массовые нарушения прав человека, совершенные в Белоруссии".
Парламентарий отметил, что подобные попытки вмешательства во внутренние дела государства могут привести "к весьма трагическим последствиям", напомнив о событиях на Украине в 2014 году.

"Стабилизация внутриполитической обстановки (в Белоруссии) возможна лишь за счет начала конструктивного общенационального диалога, а не внешнего давления и вмешательства", - сказал Толстой.

Он пояснил, что результаты работы международного следственного органа, который предлагают создать, по мнению авторов инициативы, должны быть предоставлены любым национальным и международным правоохранительным органам, "желающим и способным преследовать в судебном порядке массовые нарушения прав человека, совершенные в Белоруссии".
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По мнению вице-спикера ГД, подобные заявления со стороны структур Совета Европы не могут рассматриваться иначе, как выход за рамки мандата и попытка вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Он напомнил, что при генеральной прокуратуре Белоруссии уже создана межведомственная комиссия по проверке случаев жестокого обращения с протестующим во время задержания.
Толстой также подчеркнул, что "фактически авторы заявления апеллируют к Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)".
"Хотел бы напомнить уважаемым коллегам, что Белоруссия не является членом Совета Европы, она не присоединялась к ЕКПЧ, то есть в контексте международного права она не связана никакими обязательствами", - заключил Толстой.
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88320816
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