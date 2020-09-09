Цена на нефть Urals опустилась ниже 40 долларов за баррель
13:47 09.09.2020 (обновлено: 15:13 09.09.2020)
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Нефтяная качалка. Архивное фото
Так, по итогам торгов накануне цены на Urals в Северо-Западной Европе снизились на 2,10 доллара за баррель — до 38,24 доллара. При этом североморская смесь марки Brent также обновила минимум с 30 июня, опустившись ниже 40 долларов.
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Кроме того, подешевели и партии Urals объемом по 80-100 тысяч тонн в Средиземноморье — на 2,05 доллара за баррель, до 38,74. Премия на сорт здесь сохраняется на уровне 0,35 доллара за баррель к Brent.
При этом скидка на Urals по отношению к Brent на балтийском направлении увеличилась еще на 0,05 доллара на баррель (до 0,15). Это произошло после информации об отгрузке "Роснефтью" двух дополнительных партий Urals из балтийских портов. Тем не менее, как прогнозирует Argus, экспорт российского сорта через Балтику в сентябре должен снизиться примерно на 43 тысячи баррелей в сутки (всего 300 тысяч тонн) — до 840 тысяч баррелей в сутки (всего 3,5 миллиона тонн).
Давление на мировые котировки нефти оказывает ограниченный спрос на сырье на фоне опасений второй волны COVID-19, полагают аналитики. Во многих регионах мира нефтеперерабатывающие предприятия снизили загрузку из-за уменьшения доходности и накопления больших объемов готовой продукции. Такая ситуация подтолкнула саудовскую госкомпанию Saudi Aramco уменьшить контрактные цены на октябрьские поставки в Европу и АТР до минимума с мая, а затем цены снизили и другие поставщики с Ближнего Востока и из Северной Африки.
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