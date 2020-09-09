https://ria.ru/20200909/neft-1576984046.html

Цена на нефть Urals опустилась ниже 40 долларов за баррель

Российская нефть марки Urals впервые с начала июня опустилась в цене ниже 40 долларов за баррель, сообщает международное ценовое агентство Argus. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:47

2020-09-09T13:47

2020-09-09T15:13

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Российская нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Urals/" target="_blank" data-auto="true">Urals</a> впервые с начала июня опустилась в цене ниже 40 долларов за баррель, сообщает международное ценовое агентство <a href="https://www.argusmedia.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Argus</a>.Так, по итогам торгов накануне цены на Urals в Северо-Западной Европе снизились на 2,10 доллара за баррель — до 38,24 доллара. При этом североморская смесь марки Brent также обновила минимум с 30 июня, опустившись ниже 40 долларов.Кроме того, подешевели и партии Urals объемом по 80-100 тысяч тонн в Средиземноморье — на 2,05 доллара за баррель, до 38,74. Премия на сорт здесь сохраняется на уровне 0,35 доллара за баррель к Brent.При этом скидка на Urals по отношению к Brent на балтийском направлении увеличилась еще на 0,05 доллара на баррель (до 0,15). Это произошло после информации об отгрузке "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефтью</a>" двух дополнительных партий Urals из балтийских портов. Тем не менее, как прогнозирует Argus, экспорт российского сорта через Балтику в сентябре должен снизиться примерно на 43 тысячи баррелей в сутки (всего 300 тысяч тонн) — до 840 тысяч баррелей в сутки (всего 3,5 миллиона тонн).Давление на мировые котировки нефти оказывает ограниченный спрос на сырье на фоне опасений второй волны COVID-19, полагают аналитики. Во многих регионах мира нефтеперерабатывающие предприятия снизили загрузку из-за уменьшения доходности и накопления больших объемов готовой продукции. Такая ситуация подтолкнула саудовскую госкомпанию Saudi Aramco уменьшить контрактные цены на октябрьские поставки в Европу и АТР до минимума с мая, а затем цены снизили и другие поставщики с Ближнего Востока и из Северной Африки.

https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, saudi aramco, urals, роснефть, brent, экономика