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Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
Модели смартфонов и продуктовые линейки производители как правило обозначают специальными буквами или приставками. Они необходимы для дифференциации линеек, и... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T03:21
2020-09-09T03:21
samsung
технологии
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Модели смартфонов и продуктовые линейки производители как правило обозначают специальными буквами или приставками. Они необходимы для дифференциации линеек, и никакой смысловой нагрузки не несут, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200909/832002845.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.К примеру, флагманы <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> – модели линеек Galaxy S и Galaxy Note. Galazy Z – экспериментально-имиджевая линейка устройств со сгибающимся экраном, добавил эксперт.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
samsung, технологии

Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов

03:21 09.09.2020
4049
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Модели смартфонов и продуктовые линейки производители как правило обозначают специальными буквами или приставками. Они необходимы для дифференциации линеек, и никакой смысловой нагрузки не несут, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
К примеру, флагманы Samsung – модели линеек Galaxy S и Galaxy Note. Galazy Z – экспериментально-имиджевая линейка устройств со сгибающимся экраном, добавил эксперт.
"Samsung Galaxy J – это самые бюджетные модели, почти все сейчас уже сняты с производства. Galaxy A – это большое разнообразие моделей разной стоимости, начальный и средний ценовой сегмент, производитель старается выделить модели линейки Galaxy А дизайном. Galaxy M – линейка среднебюджетных смартфонов под эгидой цена-качество", — объясняет различия моделей эксперт.
15953235
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SamsungТехнологии
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