https://ria.ru/20200909/nazvanie-1576963930.html

Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов

Модели смартфонов и продуктовые линейки производители как правило обозначают специальными буквами или приставками. Они необходимы для дифференциации линеек, и... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T03:21

2020-09-09T03:21

2020-09-09T03:21

samsung

технологии

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Модели смартфонов и продуктовые линейки производители как правило обозначают специальными буквами или приставками. Они необходимы для дифференциации линеек, и никакой смысловой нагрузки не несут, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200909/832002845.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.К примеру, флагманы <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> – модели линеек Galaxy S и Galaxy Note. Galazy Z – экспериментально-имиджевая линейка устройств со сгибающимся экраном, добавил эксперт.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, технологии