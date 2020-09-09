Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/nato-1576950154.html
Союзники по НАТО готовят войну Германии и США
Западное экспертное сообщество сейчас занято коронавирусным кризисом, реактуализацией проблемы буксующих переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T08:00
2020-09-09T08:11
нато
германия
сша
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950423_0:53:2000:1178_1400x0_80_0_0_afe01050e6a183be09514b91a6d84ba6.jpg
Западное экспертное сообщество сейчас занято <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирусным кризисом</a>, реактуализацией проблемы буксующих переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, попытками все-таки "утопить" в фейковом "Новичке" газопровод "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток — 2</a>" и, конечно, переживаниями по поводу будущего США в условиях вероятной (вялотекущей) гражданской войны после ноябрьских президентских выборов.На этом фоне разворачивается процесс, который неизбежно сопровождает угасание великих империй: на перифериях начинаются беспорядки, а метрополия оказывается слишком слабой для того, чтобы немедленно навести порядок. Вот и сейчас, в условиях тотального бардака в Вашингтоне и вялотекущего системного кризиса в Евросоюзе, в Средиземноморье происходит столкновение двух стран — членов НАТО, причем эти столкновения рискуют перерасти в самый настоящий военный конфликт, тем более что все исторические предпосылки для начала кровопролития — однозначно присутствуют.Настоящая война в Европе и настоящие проблемы внутри <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> могут вынудить лучшие умы Вашингтона и Брюсселя резко поменять повестку дня. Новый кризис рискует стать особенно актуальным с учетом того, что он может поставить по разную сторону баррикад не только европейских и американских политиков, но и военных.Агентство Associated Press <a href="https://apnews.com/" target="_blank">сообщает</a> о том, что Греция готовится радикально расширить свои военные возможности для того, чтобы противостоять Турции:Анкара противостоит Греции и Кипру из-за прав на разведку нефти и газа в восточной части Средиземного моря. Греция и Турция развернули военно-морские и военно-воздушные силы, чтобы отстоять свои противоположные претензии."Турецкое руководство почти ежедневно выступает с угрозами войны и делает провокационные заявления против Греции", — заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас. "Мы отвечаем политической, дипломатической и оперативной готовностью, полные решимости сделать все необходимое для защиты наших суверенных прав".Безусловно, перед нами самая настоящая подготовка к войне, тем более что на прошлой неделе президент Турции Эрдоган выступил с заявлением, которое сводилось к тому, что Афины должны начать переговоры с Анкарой, ибо греческие вооруженные силы находятся в полуразвалившемся состоянии. Легко заметить, что подразумеваемой угрозой в такого рода заявлениях является возможность применения военной силы для того, чтобы добиться выгодного решения тех вопросов, по которым предлагается провести переговоры.Яблоко раздора, из-за которого греческие и турецкие военные корабли угрожают друг другу в кипрских водах, — это права на эксплуатацию нефтегазовых месторождений, на которые претендуют Турция, Греция и Кипр. Турецкая сторона уже проводит разведку этих месторождений и явно готовится силовым образом защищать свои нефтегазовые амбиции, которые, вероятно, связаны со стратегическим курсом <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Реджепа Эрдогана</a> на достижение максимальной энергетической независимости. Как <a href="https://www.telegraph.co.uk/" target="_blank">отмечает</a> британская The Telegraph, "наблюдатели опасаются, что ошибка или просчет могут привести к военному конфликту между членами НАТО. &lt;…&gt; Анкара утверждает, что многие небольшие греческие острова, расположенные у турецкого побережья, не должны приниматься во внимание при определении морских границ, и обвиняет Афины в попытках несправедливо захватить долю неиспользованных (углеводородных. — Прим. ред.) ресурсов.Греция была в ярости, заявив, что турецкая флотилия вторглась в ее воды и ее исключительную экономическую зону. Четырнадцатого августа противостояние грозило обострением, когда греческий фрегат столкнулся с турецким военным кораблем в водах между Критом и Кипром".Более того, в этом случае выяснится, что для того, чтобы "отжать" чрезвычайно ценный энергетический ресурс у двух членов Евросоюза — Кипра и Греции, — даже не требуется наличие какой-то сверхмощной армии или ядерного оружия, и с тотальным унижением двух членов Евросоюза вполне может справиться просто сильная региональная держава — а это с точки зрения внешнеполитических амбиций Евросоюза вообще не лезет ни в какие ворота. И в качестве вишенки на геополитическом торте в конфликте между Грецией и Турцией ставкой являются еще и статус Франции как серьезного геополитического игрока на Ближнем Востоке и восточном Средиземноморье, тем более что Кипр успел продать французским (и итальянским) компаниям права на добычу углеводородов на некоторых месторождениях, на которые претендует Турция. Из-за всего вышеперечисленного Евросоюз, пускай вяло, и Париж (довольно громко) выступают на стороне Греции. В качестве демонстрации серьезности намерений Франция и Италия направили в конце августа свои военные корабли для участия в совместных учениях с греческим и кипрским флотами, что вызвало приступ крайнего недовольства у официальной Анкары. С другой стороны, CNN <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank">сообщало</a> со ссылкой на турецких военных, что они тоже провели учения в этой "горячей точке", причем учения прошли "с участием американского корабля", что добавляет пикантности этому конфликту.По большому счету, для Вашингтона нет хорошего выхода из сложившейся ситуации, которую в лучшем случае можно будет только временно заморозить. Если встать на сторону Турции и продавить кипрский вопрос в ее пользу, то это создаст колоссальные проблемы на европейском направлении американских дипломатических усилий, а если встать на сторону Греции и Кипра, поддержав еще и позицию Евросоюза, то, во-первых, это создаст еще более серьезные проблемы для единства НАТО (в котором Турция очень нужна для влияния на Ближний Восток), а во-вторых, усилит позиции Евросоюза как самостоятельной "геополитической крыши" в Средиземноморье, что не может восприниматься в Вашингтоне хоть сколь-нибудь позитивно.У Европейского союза хороших выходов из ситуации тоже не очень много. Попытки решить вопрос дипломатическим путем, которые были предприняты немецким министром иностранных дел Массом, провалились с треском, а возможность задавить Турцию силовым образом — это все-таки вариант на самый крайний случай, ибо Париж и Берлин явно не готовы к полноценному силовому конфликту с политической точки зрения. И тем более Парижу и Берлину сейчас явно не хочется получить из Турции очередную волну ближневосточных беженцев, которая может добить ослабленную коронавирусом европейскую экономику и взорвать политический ландшафт той же Германии, в которой до сих пор чувствуются последствия прошлого "кризиса мигрантов".Вот и получается, что внутри НАТО и на границах Евросоюза будет продолжать тлеть и зреть конфликт, который может нанести серьезный ущерб планам и амбициям Евросоюза и США. Такая ситуация является безусловным симптомом того, что былая система международной безопасности — уже не работает, а Вашингтон и Брюссель постепенно теряют возможности как следует влиять даже на региональные державы, и этот процесс в будущем будет только усиливаться.
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/gretsiya-1576839269.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/1576897124.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/gretsiya-1576474939.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/turtsiya-1576450723.html
https://ria.ru/20200829/turtsiya-1576467683.html
Няхай лупят друг друга.....
10
6
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Иван Данилов
https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg
Иван Данилов
https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950423_221:0:2000:1334_1400x0_80_0_0_e92b3185210b095d6e5864fffdc84a1e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, германия, сша, авторы

Союзники по НАТО готовят войну Германии и США

08:00 09.09.2020 (обновлено: 08:11 09.09.2020)
10741
© AP Photo / Greek Defense MinistryВоенные учения вооруженных сил Греции и ОАЭ недалеко от греческого острова Крит
Военные учения вооруженных сил Греции и ОАЭ недалеко от греческого острова Крит - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Greek Defense Ministry
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Западное экспертное сообщество сейчас занято коронавирусным кризисом, реактуализацией проблемы буксующих переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, попытками все-таки "утопить" в фейковом "Новичке" газопровод "Северный поток — 2" и, конечно, переживаниями по поводу будущего США в условиях вероятной (вялотекущей) гражданской войны после ноябрьских президентских выборов.
На этом фоне разворачивается процесс, который неизбежно сопровождает угасание великих империй: на перифериях начинаются беспорядки, а метрополия оказывается слишком слабой для того, чтобы немедленно навести порядок. Вот и сейчас, в условиях тотального бардака в Вашингтоне и вялотекущего системного кризиса в Евросоюзе, в Средиземноморье происходит столкновение двух стран — членов НАТО, причем эти столкновения рискуют перерасти в самый настоящий военный конфликт, тем более что все исторические предпосылки для начала кровопролития — однозначно присутствуют.
Офицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 13:54
Скорее агитпроп. Греция оценила данные о переброске турецкой техники
Настоящая война в Европе и настоящие проблемы внутри НАТО могут вынудить лучшие умы Вашингтона и Брюсселя резко поменять повестку дня. Новый кризис рискует стать особенно актуальным с учетом того, что он может поставить по разную сторону баррикад не только европейских и американских политиков, но и военных.
Агентство Associated Press сообщает о том, что Греция готовится радикально расширить свои военные возможности для того, чтобы противостоять Турции:

"В понедельник правительство заявило, что Греция укрепит свои вооруженные силы за счет нового оружия, большего количества персонала и за счет развития оборонной промышленности страны, поскольку напряженное противостояние с соседней Турцией вызвало опасения по поводу открытого конфликта между двумя союзниками по НАТО.

Анкара противостоит Греции и Кипру из-за прав на разведку нефти и газа в восточной части Средиземного моря. Греция и Турция развернули военно-морские и военно-воздушные силы, чтобы отстоять свои противоположные претензии.
Политолог: военного конфликта между Турцией и Грецией не будет - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 18:45Актуально
Политолог: военного конфликта между Турцией и Грецией не будет
"Турецкое руководство почти ежедневно выступает с угрозами войны и делает провокационные заявления против Греции", — заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас. "Мы отвечаем политической, дипломатической и оперативной готовностью, полные решимости сделать все необходимое для защиты наших суверенных прав".
Безусловно, перед нами самая настоящая подготовка к войне, тем более что на прошлой неделе президент Турции Эрдоган выступил с заявлением, которое сводилось к тому, что Афины должны начать переговоры с Анкарой, ибо греческие вооруженные силы находятся в полуразвалившемся состоянии. Легко заметить, что подразумеваемой угрозой в такого рода заявлениях является возможность применения военной силы для того, чтобы добиться выгодного решения тех вопросов, по которым предлагается провести переговоры.
Яблоко раздора, из-за которого греческие и турецкие военные корабли угрожают друг другу в кипрских водах, — это права на эксплуатацию нефтегазовых месторождений, на которые претендуют Турция, Греция и Кипр. Турецкая сторона уже проводит разведку этих месторождений и явно готовится силовым образом защищать свои нефтегазовые амбиции, которые, вероятно, связаны со стратегическим курсом Реджепа Эрдогана на достижение максимальной энергетической независимости.
Автомобиль посольства Греции в РФ у здания МИД - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 19:15
Беспрецедентная угроза. Греция оценила вероятность конфликта с Турцией
Как отмечает британская The Telegraph, "наблюдатели опасаются, что ошибка или просчет могут привести к военному конфликту между членами НАТО. <…> Анкара утверждает, что многие небольшие греческие острова, расположенные у турецкого побережья, не должны приниматься во внимание при определении морских границ, и обвиняет Афины в попытках несправедливо захватить долю неиспользованных (углеводородных. — Прим. ред.) ресурсов.
Греция была в ярости, заявив, что турецкая флотилия вторглась в ее воды и ее исключительную экономическую зону. Четырнадцатого августа противостояние грозило обострением, когда греческий фрегат столкнулся с турецким военным кораблем в водах между Критом и Кипром".

Конфликт между Грецией и Турцией — это колоссальная проблема и для США, и для Евросоюза. С точки зрения интересов Парижа и Берлина, терпеть действия Турции — нельзя, потому что если Анкара действительно сможет получить контроль над нефтегазовыми ресурсами восточного Средиземноморья, то окажется, что все гарантии безопасности и геополитического покровительства, которые Евросоюз дает своим членам, являются просто фикцией, а это очень плохо для перспектив Евросоюза в целом.

Более того, в этом случае выяснится, что для того, чтобы "отжать" чрезвычайно ценный энергетический ресурс у двух членов Евросоюза — Кипра и Греции, — даже не требуется наличие какой-то сверхмощной армии или ядерного оружия, и с тотальным унижением двух членов Евросоюза вполне может справиться просто сильная региональная держава — а это с точки зрения внешнеполитических амбиций Евросоюза вообще не лезет ни в какие ворота. И в качестве вишенки на геополитическом торте в конфликте между Грецией и Турцией ставкой являются еще и статус Франции как серьезного геополитического игрока на Ближнем Востоке и восточном Средиземноморье, тем более что Кипр успел продать французским (и итальянским) компаниям права на добычу углеводородов на некоторых месторождениях, на которые претендует Турция. Из-за всего вышеперечисленного Евросоюз, пускай вяло, и Париж (довольно громко) выступают на стороне Греции. В качестве демонстрации серьезности намерений Франция и Италия направили в конце августа свои военные корабли для участия в совместных учениях с греческим и кипрским флотами, что вызвало приступ крайнего недовольства у официальной Анкары.
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 18:46
Турция ответила ЕС на угрозы санкций за бурение в Средиземноморье
С другой стороны, CNN сообщало со ссылкой на турецких военных, что они тоже провели учения в этой "горячей точке", причем учения прошли "с участием американского корабля", что добавляет пикантности этому конфликту.
По большому счету, для Вашингтона нет хорошего выхода из сложившейся ситуации, которую в лучшем случае можно будет только временно заморозить. Если встать на сторону Турции и продавить кипрский вопрос в ее пользу, то это создаст колоссальные проблемы на европейском направлении американских дипломатических усилий, а если встать на сторону Греции и Кипра, поддержав еще и позицию Евросоюза, то, во-первых, это создаст еще более серьезные проблемы для единства НАТО (в котором Турция очень нужна для влияния на Ближний Восток), а во-вторых, усилит позиции Евросоюза как самостоятельной "геополитической крыши" в Средиземноморье, что не может восприниматься в Вашингтоне хоть сколь-нибудь позитивно.
У Европейского союза хороших выходов из ситуации тоже не очень много. Попытки решить вопрос дипломатическим путем, которые были предприняты немецким министром иностранных дел Массом, провалились с треском, а возможность задавить Турцию силовым образом — это все-таки вариант на самый крайний случай, ибо Париж и Берлин явно не готовы к полноценному силовому конфликту с политической точки зрения. И тем более Парижу и Берлину сейчас явно не хочется получить из Турции очередную волну ближневосточных беженцев, которая может добить ослабленную коронавирусом европейскую экономику и взорвать политический ландшафт той же Германии, в которой до сих пор чувствуются последствия прошлого "кризиса мигрантов".
Остров Закинф в Греции - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 14:21
В Турции заявили об угрозе военного конфликта с Грецией
Вот и получается, что внутри НАТО и на границах Евросоюза будет продолжать тлеть и зреть конфликт, который может нанести серьезный ущерб планам и амбициям Евросоюза и США. Такая ситуация является безусловным симптомом того, что былая система международной безопасности — уже не работает, а Вашингтон и Брюссель постепенно теряют возможности как следует влиять даже на региональные державы, и этот процесс в будущем будет только усиливаться.
2542475110
Обсудить 6
НАТОГерманияСШААвторы
Популярные комментарии
Няхай лупят друг друга.....
9 сентября, 08:35
Степан КрасновСтепан Краснов
640000
Рекомендуем
Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
Вид на реку Амазонку с борта МКС
"Роскосмос" ответил на сообщения об отказе НАСА покупать место на "Союзе"
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
"Прошли точку невозврата". Пытались ли выгнать Колесникову из страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: есть неопубликованная часть разговора ФРГ и Польши о Навальном
Охрана возле Национального памятника Форт МакГенри в Балтиморе
Решающая схватка за Белый дом. Победителя определит главный фактор
Американский киноактер Чак Норрис
Чак Норрис обратился к жителям российского города
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Шнуров написал стихотворение о приговоре Ефремову
Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в здании Пресненского суда города Москвы
Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор
Светлана Тихановская
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Автомобиль скорой помощи на Украине
Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
Ольга Чипенко и Мария Степанова
Случайная встреча в автобусе кардинально изменила жизнь сибирячки
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Польша готова предложить Германии альтернативу "Северному потоку — 2"
Иван Охлобыстин
Охлобыстин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала Россию островом свободы после возвращения из США
Установка, где был синтезирован сверхпроводник из лантана и водорода
Загадка "странных металлов". Ученые открыли новое состояние вещества
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22В Общественной палате оценили идею сделать 31 декабря выходным
11:17В Чехии пассажирский поезд столкнулся с техсоставом
11:17Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
11:14Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
11:11В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
11:11В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов
11:10В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
11:06Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
10:59СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе
10:56В Минске в дом, где живет Колесникова, зашли люди в масках
10:52В Симферополе подачу воды по графику могут сохранить до весны
10:45Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
10:38Названы регионы, где нет прироста по коронавирусу
10:37В России за сутки 6409 человек вылечились от коронавируса
10:36В России за сутки умерли 142 пациента с коронавирусом
10:36В Москве за сутки выявили 642 новых случая коронавируса
10:32В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом
10:32"Ведомости": замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве
10:32Неизвестные в штабе Бабарико не пустили милиционеров на место обыска
10:31Немецкие медики не связывались с омскими врачами по состоянию Навального
Лента новостейМолния