https://ria.ru/20200909/nato-1576950154.html

Союзники по НАТО готовят войну Германии и США

Западное экспертное сообщество сейчас занято коронавирусным кризисом, реактуализацией проблемы буксующих переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T08:00

2020-09-09T08:00

2020-09-09T08:11

нато

германия

сша

авторы

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Западное экспертное сообщество сейчас занято <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирусным кризисом</a>, реактуализацией проблемы буксующих переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, попытками все-таки "утопить" в фейковом "Новичке" газопровод "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток — 2</a>" и, конечно, переживаниями по поводу будущего США в условиях вероятной (вялотекущей) гражданской войны после ноябрьских президентских выборов.На этом фоне разворачивается процесс, который неизбежно сопровождает угасание великих империй: на перифериях начинаются беспорядки, а метрополия оказывается слишком слабой для того, чтобы немедленно навести порядок. Вот и сейчас, в условиях тотального бардака в Вашингтоне и вялотекущего системного кризиса в Евросоюзе, в Средиземноморье происходит столкновение двух стран — членов НАТО, причем эти столкновения рискуют перерасти в самый настоящий военный конфликт, тем более что все исторические предпосылки для начала кровопролития — однозначно присутствуют.Настоящая война в Европе и настоящие проблемы внутри <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> могут вынудить лучшие умы Вашингтона и Брюсселя резко поменять повестку дня. Новый кризис рискует стать особенно актуальным с учетом того, что он может поставить по разную сторону баррикад не только европейских и американских политиков, но и военных.Агентство Associated Press <a href="https://apnews.com/" target="_blank">сообщает</a> о том, что Греция готовится радикально расширить свои военные возможности для того, чтобы противостоять Турции:Анкара противостоит Греции и Кипру из-за прав на разведку нефти и газа в восточной части Средиземного моря. Греция и Турция развернули военно-морские и военно-воздушные силы, чтобы отстоять свои противоположные претензии."Турецкое руководство почти ежедневно выступает с угрозами войны и делает провокационные заявления против Греции", — заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас. "Мы отвечаем политической, дипломатической и оперативной готовностью, полные решимости сделать все необходимое для защиты наших суверенных прав".Безусловно, перед нами самая настоящая подготовка к войне, тем более что на прошлой неделе президент Турции Эрдоган выступил с заявлением, которое сводилось к тому, что Афины должны начать переговоры с Анкарой, ибо греческие вооруженные силы находятся в полуразвалившемся состоянии. Легко заметить, что подразумеваемой угрозой в такого рода заявлениях является возможность применения военной силы для того, чтобы добиться выгодного решения тех вопросов, по которым предлагается провести переговоры.Яблоко раздора, из-за которого греческие и турецкие военные корабли угрожают друг другу в кипрских водах, — это права на эксплуатацию нефтегазовых месторождений, на которые претендуют Турция, Греция и Кипр. Турецкая сторона уже проводит разведку этих месторождений и явно готовится силовым образом защищать свои нефтегазовые амбиции, которые, вероятно, связаны со стратегическим курсом <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Реджепа Эрдогана</a> на достижение максимальной энергетической независимости. Как <a href="https://www.telegraph.co.uk/" target="_blank">отмечает</a> британская The Telegraph, "наблюдатели опасаются, что ошибка или просчет могут привести к военному конфликту между членами НАТО. <…> Анкара утверждает, что многие небольшие греческие острова, расположенные у турецкого побережья, не должны приниматься во внимание при определении морских границ, и обвиняет Афины в попытках несправедливо захватить долю неиспользованных (углеводородных. — Прим. ред.) ресурсов.Греция была в ярости, заявив, что турецкая флотилия вторглась в ее воды и ее исключительную экономическую зону. Четырнадцатого августа противостояние грозило обострением, когда греческий фрегат столкнулся с турецким военным кораблем в водах между Критом и Кипром".Более того, в этом случае выяснится, что для того, чтобы "отжать" чрезвычайно ценный энергетический ресурс у двух членов Евросоюза — Кипра и Греции, — даже не требуется наличие какой-то сверхмощной армии или ядерного оружия, и с тотальным унижением двух членов Евросоюза вполне может справиться просто сильная региональная держава — а это с точки зрения внешнеполитических амбиций Евросоюза вообще не лезет ни в какие ворота. И в качестве вишенки на геополитическом торте в конфликте между Грецией и Турцией ставкой являются еще и статус Франции как серьезного геополитического игрока на Ближнем Востоке и восточном Средиземноморье, тем более что Кипр успел продать французским (и итальянским) компаниям права на добычу углеводородов на некоторых месторождениях, на которые претендует Турция. Из-за всего вышеперечисленного Евросоюз, пускай вяло, и Париж (довольно громко) выступают на стороне Греции. В качестве демонстрации серьезности намерений Франция и Италия направили в конце августа свои военные корабли для участия в совместных учениях с греческим и кипрским флотами, что вызвало приступ крайнего недовольства у официальной Анкары. С другой стороны, CNN <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank">сообщало</a> со ссылкой на турецких военных, что они тоже провели учения в этой "горячей точке", причем учения прошли "с участием американского корабля", что добавляет пикантности этому конфликту.По большому счету, для Вашингтона нет хорошего выхода из сложившейся ситуации, которую в лучшем случае можно будет только временно заморозить. Если встать на сторону Турции и продавить кипрский вопрос в ее пользу, то это создаст колоссальные проблемы на европейском направлении американских дипломатических усилий, а если встать на сторону Греции и Кипра, поддержав еще и позицию Евросоюза, то, во-первых, это создаст еще более серьезные проблемы для единства НАТО (в котором Турция очень нужна для влияния на Ближний Восток), а во-вторых, усилит позиции Евросоюза как самостоятельной "геополитической крыши" в Средиземноморье, что не может восприниматься в Вашингтоне хоть сколь-нибудь позитивно.У Европейского союза хороших выходов из ситуации тоже не очень много. Попытки решить вопрос дипломатическим путем, которые были предприняты немецким министром иностранных дел Массом, провалились с треском, а возможность задавить Турцию силовым образом — это все-таки вариант на самый крайний случай, ибо Париж и Берлин явно не готовы к полноценному силовому конфликту с политической точки зрения. И тем более Парижу и Берлину сейчас явно не хочется получить из Турции очередную волну ближневосточных беженцев, которая может добить ослабленную коронавирусом европейскую экономику и взорвать политический ландшафт той же Германии, в которой до сих пор чувствуются последствия прошлого "кризиса мигрантов".Вот и получается, что внутри НАТО и на границах Евросоюза будет продолжать тлеть и зреть конфликт, который может нанести серьезный ущерб планам и амбициям Евросоюза и США. Такая ситуация является безусловным симптомом того, что былая система международной безопасности — уже не работает, а Вашингтон и Брюссель постепенно теряют возможности как следует влиять даже на региональные державы, и этот процесс в будущем будет только усиливаться.

https://radiosputnik.ria.ru/20200906/gretsiya-1576839269.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/1576897124.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/gretsiya-1576474939.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/turtsiya-1576450723.html

https://ria.ru/20200829/turtsiya-1576467683.html

Степан Краснов Няхай лупят друг друга..... 10

6

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нато, германия, сша, авторы