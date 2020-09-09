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https://ria.ru/20200909/narkotiki-1576976333.html
В ОП заявили об угрожающем характере потребления наркотиков в России
Около 7,5 миллионов россиян, согласно официальной статистике, употребляют наркотики, больше двух миллионов из них - на регулярной основе, сообщил член комиссии... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:09
2020-09-09T12:09
онк
здоровье - общество
общественная палата рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Около 7,5 миллионов россиян, согласно официальной статистике, употребляют наркотики, больше двух миллионов из них - на регулярной основе, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a> Владимир Винницкий.По данным ОП, количество осуждённых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, по сравнению с 2000 годом, увеличилось почти втрое и составляет свыше 120 тысяч человек, причем среди них преобладают наркопотребители, а не наркоторговцы.Общественник в качестве рекомендации обратил внимание на существовавшую в <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> исправительно-трудовую систему, которая предполагала принудительные меры медицинского воздействия."Публика сейчас стала уже несколько более податливой с точки зрения и общественного, и медицинского воздействия. Поэтому самое время обсудить вопрос (медицинской реабилитации - ред.) не только с точки зрения внутреннего содержания в системе <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a>, но и до того, как они туда попадут", - добавил Винницкий.
https://ria.ru/20200604/1572478149.html
https://ria.ru/20191014/1559753527.html
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онк, здоровье - общество, общественная палата рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ссср, общество

В ОП заявили об угрожающем характере потребления наркотиков в России

12:09 09.09.2020
764
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЛюди переходят улицу
Люди переходят улицу - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Люди переходят улицу. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Около 7,5 миллионов россиян, согласно официальной статистике, употребляют наркотики, больше двух миллионов из них - на регулярной основе, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий.
"Потребление наркотиков у нас в стране, оно носит угрожающий характер. У нас на сегодняшний день употребляют наркотики только по официальной статистике 7,5 миллионов населения. И из них, будем говорить, больше двух миллионов - те, кто употребляет их регулярно", - рассказал Винницкий в рамках круглого стола, посвященного медицинской реабилитации граждан с алкогольной и наркотической зависимостью.
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По данным ОП, количество осуждённых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, по сравнению с 2000 годом, увеличилось почти втрое и составляет свыше 120 тысяч человек, причем среди них преобладают наркопотребители, а не наркоторговцы.
"Перед системой ФСИН, всеми НКО, общественными организациями, перед нашими медицинскими службами, перед правоохранительной системой стоит вот эта вот большая задача, которая не может быть решена силами ни одного ведомства, ни одной какой-то общественной организации, ни одного какого-то подразделения в системе нашего министерства здравоохранения", - отметил Винницкий.
Общественник в качестве рекомендации обратил внимание на существовавшую в СССР исправительно-трудовую систему, которая предполагала принудительные меры медицинского воздействия.
"Публика сейчас стала уже несколько более податливой с точки зрения и общественного, и медицинского воздействия. Поэтому самое время обсудить вопрос (медицинской реабилитации - ред.) не только с точки зрения внутреннего содержания в системе ФСИН, но и до того, как они туда попадут", - добавил Винницкий.
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ОНКЗдоровье - ОбществоОбщественная палата РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)СССРОбщество
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