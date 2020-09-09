В ОП заявили об угрожающем характере потребления наркотиков в России
Люди переходят улицу. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Около 7,5 миллионов россиян, согласно официальной статистике, употребляют наркотики, больше двух миллионов из них - на регулярной основе, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий.
"Потребление наркотиков у нас в стране, оно носит угрожающий характер. У нас на сегодняшний день употребляют наркотики только по официальной статистике 7,5 миллионов населения. И из них, будем говорить, больше двух миллионов - те, кто употребляет их регулярно", - рассказал Винницкий в рамках круглого стола, посвященного медицинской реабилитации граждан с алкогольной и наркотической зависимостью.
По данным ОП, количество осуждённых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, по сравнению с 2000 годом, увеличилось почти втрое и составляет свыше 120 тысяч человек, причем среди них преобладают наркопотребители, а не наркоторговцы.
"Перед системой ФСИН, всеми НКО, общественными организациями, перед нашими медицинскими службами, перед правоохранительной системой стоит вот эта вот большая задача, которая не может быть решена силами ни одного ведомства, ни одной какой-то общественной организации, ни одного какого-то подразделения в системе нашего министерства здравоохранения", - отметил Винницкий.
Общественник в качестве рекомендации обратил внимание на существовавшую в СССР исправительно-трудовую систему, которая предполагала принудительные меры медицинского воздействия.
"Публика сейчас стала уже несколько более податливой с точки зрения и общественного, и медицинского воздействия. Поэтому самое время обсудить вопрос (медицинской реабилитации - ред.) не только с точки зрения внутреннего содержания в системе ФСИН, но и до того, как они туда попадут", - добавил Винницкий.
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