https://ria.ru/20200909/narkotiki-1576976333.html

В ОП заявили об угрожающем характере потребления наркотиков в России

Около 7,5 миллионов россиян, согласно официальной статистике, употребляют наркотики, больше двух миллионов из них - на регулярной основе, сообщил член комиссии... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:09

2020-09-09T12:09

2020-09-09T12:09

онк

здоровье - общество

общественная палата рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ссср

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Около 7,5 миллионов россиян, согласно официальной статистике, употребляют наркотики, больше двух миллионов из них - на регулярной основе, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a> Владимир Винницкий.По данным ОП, количество осуждённых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, по сравнению с 2000 годом, увеличилось почти втрое и составляет свыше 120 тысяч человек, причем среди них преобладают наркопотребители, а не наркоторговцы.Общественник в качестве рекомендации обратил внимание на существовавшую в <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> исправительно-трудовую систему, которая предполагала принудительные меры медицинского воздействия."Публика сейчас стала уже несколько более податливой с точки зрения и общественного, и медицинского воздействия. Поэтому самое время обсудить вопрос (медицинской реабилитации - ред.) не только с точки зрения внутреннего содержания в системе <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a>, но и до того, как они туда попадут", - добавил Винницкий.

https://ria.ru/20200604/1572478149.html

https://ria.ru/20191014/1559753527.html

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ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онк, здоровье - общество, общественная палата рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ссср, общество