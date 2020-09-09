https://ria.ru/20200909/nalogi-1577008648.html
Замглавы ФНС рассказал о "самом страшном сне" службы
Федеральная налоговая служба России уделяет самое пристальное внимание безопасности хранящихся у нее данных налогоплательщиков, их защита является приоритетом,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T20:38
2020-09-09T20:38
2020-09-09T21:14
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Федеральная налоговая служба России уделяет самое пристальное внимание безопасности хранящихся у нее данных налогоплательщиков, их защита является приоритетом, заявил замглавы службы Дмитрий Вольвач."Десять лет назад у налоговика спроси: что у тебя самое главное? Это выполнить план по налогам, по сборам. Сейчас, слава богу, плана нет. Сейчас мы работаем от экономических показателей", - сказал он в ходе выступления на онлайн-конференции "Data DebatЫ: данные для снятия социального неравенства"."Но у нас есть другой страшный сон - как сберечь те самые терабайты информации, которые у нас хранятся, которые защищаются и законом, классифицируются как налоговая тайна, где-то открытые данные понятно что есть, где-то еще более жесткая классификация. ... Здесь мы, конечно, уделяем этому самое серьезное внимание и очень по этому поводу, скажем так, не расслабляемся", - продолжил Вольвач.Он рассказал, что перед тем, как Россия присоединилась к автоматическому обмену финансовой информацией с другими государствами, в стране побывали комиссии с проверками, которые высоко оценили работу <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a> по защите информации.
https://ria.ru/20200909/nalogi-1576996035.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России уделяет самое пристальное внимание безопасности хранящихся у нее данных налогоплательщиков, их защита является приоритетом, заявил замглавы службы Дмитрий Вольвач.
"Десять лет назад у налоговика спроси: что у тебя самое главное? Это выполнить план по налогам, по сборам. Сейчас, слава богу, плана нет. Сейчас мы работаем от экономических показателей", - сказал он в ходе выступления на онлайн-конференции "Data DebatЫ: данные для снятия социального неравенства".
"Но у нас есть другой страшный сон - как сберечь те самые терабайты информации, которые у нас хранятся, которые защищаются и законом, классифицируются как налоговая тайна, где-то открытые данные понятно что есть, где-то еще более жесткая классификация. ... Здесь мы, конечно, уделяем этому самое серьезное внимание и очень по этому поводу, скажем так, не расслабляемся", - продолжил Вольвач.
Он рассказал, что перед тем, как Россия присоединилась к автоматическому обмену финансовой информацией с другими государствами, в стране побывали комиссии с проверками, которые высоко оценили работу ФНС
по защите информации.