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Замглавы ФНС рассказал о "самом страшном сне" службы
Федеральная налоговая служба России уделяет самое пристальное внимание безопасности хранящихся у нее данных налогоплательщиков, их защита является приоритетом,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T20:38
2020-09-09T21:14
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Федеральная налоговая служба России уделяет самое пристальное внимание безопасности хранящихся у нее данных налогоплательщиков, их защита является приоритетом, заявил замглавы службы Дмитрий Вольвач."Десять лет назад у налоговика спроси: что у тебя самое главное? Это выполнить план по налогам, по сборам. Сейчас, слава богу, плана нет. Сейчас мы работаем от экономических показателей", - сказал он в ходе выступления на онлайн-конференции "Data DebatЫ: данные для снятия социального неравенства"."Но у нас есть другой страшный сон - как сберечь те самые терабайты информации, которые у нас хранятся, которые защищаются и законом, классифицируются как налоговая тайна, где-то открытые данные понятно что есть, где-то еще более жесткая классификация. ... Здесь мы, конечно, уделяем этому самое серьезное внимание и очень по этому поводу, скажем так, не расслабляемся", - продолжил Вольвач.Он рассказал, что перед тем, как Россия присоединилась к автоматическому обмену финансовой информацией с другими государствами, в стране побывали комиссии с проверками, которые высоко оценили работу <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a> по защите информации.
https://ria.ru/20200909/nalogi-1576996035.html
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федеральная налоговая служба (фнс россии), общество

Замглавы ФНС рассказал о "самом страшном сне" службы

20:38 09.09.2020 (обновлено: 21:14 09.09.2020)
2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНачальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России Дмитрий Вольвач в рамках пленарной сессии: "Валютное регулирование: лицом к экспортеру" в рамках Московского финансового форума 2019 на площадке Центрального выставочного зала "Манеж"
Начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России Дмитрий Вольвач в рамках пленарной сессии: Валютное регулирование: лицом к экспортеру в рамках Московского финансового форума 2019 на площадке Центрального выставочного зала Манеж - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России уделяет самое пристальное внимание безопасности хранящихся у нее данных налогоплательщиков, их защита является приоритетом, заявил замглавы службы Дмитрий Вольвач.
"Десять лет назад у налоговика спроси: что у тебя самое главное? Это выполнить план по налогам, по сборам. Сейчас, слава богу, плана нет. Сейчас мы работаем от экономических показателей", - сказал он в ходе выступления на онлайн-конференции "Data DebatЫ: данные для снятия социального неравенства".
"Но у нас есть другой страшный сон - как сберечь те самые терабайты информации, которые у нас хранятся, которые защищаются и законом, классифицируются как налоговая тайна, где-то открытые данные понятно что есть, где-то еще более жесткая классификация. ... Здесь мы, конечно, уделяем этому самое серьезное внимание и очень по этому поводу, скажем так, не расслабляемся", - продолжил Вольвач.
Он рассказал, что перед тем, как Россия присоединилась к автоматическому обмену финансовой информацией с другими государствами, в стране побывали комиссии с проверками, которые высоко оценили работу ФНС по защите информации.
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 16:40
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Федеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
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