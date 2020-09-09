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https://ria.ru/20200909/nalogi-1576996035.html
ФНС рассказала о плюсах "единого налогового платежа" для бизнеса
Механизм "единого налогового платежа" (ЕНП) поможет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям избежать ошибок при уплате налогов и сократить... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:40
2020-09-09T16:40
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Механизм "единого налогового платежа" (ЕНП) поможет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям избежать ошибок при уплате налогов и сократить транзакционные издержки, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе России.Физлицам уплата имущественного, транспортного и земельного налогов с помощью данного механизма доступна с 1 января 2019 года, а уплата НДФЛ - с 1 января 2020 года. ЕНП является аналогом электронного кошелька, куда гражданин вправе добровольно перечислить денежные средства для уплаты налогов."За 8 месяцев 2020 года единого налогового платежа поступило более 2,5 млрд. рублей, что почти в 5 раз больше чем за весь 2019 год. Уплата налогов с помощью ЕНП практически полностью исключает ошибки при оформлении платежных документов, а таких ошибок только в прошлом году налоговыми органами самостоятельно исправлено более чем на 1 триллион рублей", - рассказали в <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> в сентябре подготовил законопроект о распространении "единого налогового платежа" на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам налогов, торговому сбору и страховым взносам.В налоговой службе отметили, что в рамках данного механизма применяется только один платежный реквизит – это ИНН плательщика. Код бюджетной классификации является единым для всей страны, то есть исключается необходимость выбора вариантов заполнения для 11 реквизитов, где можно было совершить ошибку."Например, не нужно будет выбирать ОКТМО из 22,5 тысячи вариантов, КБК из 1,7 тысячи вариантов, определять нужный счет казначейства, налоговый орган и его реквизиты. Автоматизированная система налоговых органов сама найдет необходимое к погашению обязательство, где бы оно ни существовало", - пояснили в ведомстве.ФНС добавляет, что уплата налогов одной платежкой позволит сократить транзакционные издержки при ведении бизнеса. "При исполнении обязательств с помощью ЕНП платеж не может не найти нужный счет бюджета. Также ЕНП может автоматически погасить уже имеющийся долг. Кроме того, уплата налогов с помощью ЕНП – это просто удобно. Достаточно оформить только один платежный документ вместо нескольких платежек по каждому КБК и ОКТМО", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20200907/nalogi-1576866651.html
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министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

ФНС рассказала о плюсах "единого налогового платежа" для бизнеса

16:40 09.09.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Механизм "единого налогового платежа" (ЕНП) поможет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям избежать ошибок при уплате налогов и сократить транзакционные издержки, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе России.
Физлицам уплата имущественного, транспортного и земельного налогов с помощью данного механизма доступна с 1 января 2019 года, а уплата НДФЛ - с 1 января 2020 года. ЕНП является аналогом электронного кошелька, куда гражданин вправе добровольно перечислить денежные средства для уплаты налогов.
"За 8 месяцев 2020 года единого налогового платежа поступило более 2,5 млрд. рублей, что почти в 5 раз больше чем за весь 2019 год. Уплата налогов с помощью ЕНП практически полностью исключает ошибки при оформлении платежных документов, а таких ошибок только в прошлом году налоговыми органами самостоятельно исправлено более чем на 1 триллион рублей", - рассказали в ФНС.
Минфин в сентябре подготовил законопроект о распространении "единого налогового платежа" на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам налогов, торговому сбору и страховым взносам.
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В налоговой службе отметили, что в рамках данного механизма применяется только один платежный реквизит – это ИНН плательщика. Код бюджетной классификации является единым для всей страны, то есть исключается необходимость выбора вариантов заполнения для 11 реквизитов, где можно было совершить ошибку.
"Например, не нужно будет выбирать ОКТМО из 22,5 тысячи вариантов, КБК из 1,7 тысячи вариантов, определять нужный счет казначейства, налоговый орган и его реквизиты. Автоматизированная система налоговых органов сама найдет необходимое к погашению обязательство, где бы оно ни существовало", - пояснили в ведомстве.
ФНС добавляет, что уплата налогов одной платежкой позволит сократить транзакционные издержки при ведении бизнеса. "При исполнении обязательств с помощью ЕНП платеж не может не найти нужный счет бюджета. Также ЕНП может автоматически погасить уже имеющийся долг. Кроме того, уплата налогов с помощью ЕНП – это просто удобно. Достаточно оформить только один платежный документ вместо нескольких платежек по каждому КБК и ОКТМО", - заключили в ведомстве.
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