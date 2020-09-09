https://ria.ru/20200909/muzykaliti-1576979703.html

"Так это частушки": Алла Пугачева оценила работы современных исполнителей

Алла Пугачева и рэпер Баста (Василий Вакуленко) стали гостями нового выпуска YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити". Суть проекта состоит в том, что... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T18:16

2020-09-09T18:16

2020-09-09T18:16

шоу-бизнес

музыка

новости культуры

элджей

баста (василий вакуленко)

максим галкин

алла пугачева

культура

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Алла Пугачева и рэпер Баста (Василий Вакуленко) стали гостями <a href="https://www.youtube.com/watch?v=47Xa_ouMTdg" target="_blank">нового выпуска</a> YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити". Суть проекта состоит в том, что представители старшего и младшего поколения музыкантов слушают новые треки, а после выставляет им оценки от 1 до 10. Так, сначала Максим Галкин предложил супруге и Басте послушать песню "Не исправлюсь" в исполнении Мэйби Бэйби и Доры. "Мне понравилось, — заявила Пугачева. — Свеженькая, видно такая, юная. Сразу вспомнила нашу Лизу (дочь Галкина и Пугачевой. — Прим.ред.), мне кажется, ей бы очень понравилось". В результате исполнительницы получили от Аллы Пугачевой 9 баллов и 8 от Басты, который тоже положительно оценил их работу.Когда Максим Галкин включил второй трек "Москва любит.." Скриптонита (Адиль Жалелов), оказалось, что примадонна знает его: "Я слышала эту песню, кто-то мне ее ставил и возмущался: "Непонятно все". А я люблю индивидуумов. Да, конечно, надо почетче произносить слова — было бы еще круче. У него тембр индивидуальный. Например, почему я еще из всех больше всего знаю Федука? Потому что я его всегда узнаю. И вот эту песню я запомнила именно тембрально". Алла Пугачева и Баста поставили Скриптониту максимальную оценку — 10 баллов. Третьей композицей стала энергичная песня Клавы Коки и Niletto (Данила Прытков) "Краш", выпущенная этим летом. После прослушивания Народная артистка сказала: "Миленько так все, но для меня не ново". В итоге Кока и Прытков получили всего 5 баллов. А вот песня казахстанской исполнительницы Dequine "На западе" впечатлила гостей Максима Галкина, несмотря на то, что до этого они о ней не знали. Алла Пугачева и Баста оценили ее на 10 баллов. Последним треком стал хит "Cadillac" в исполнении рэперов Моргенштерна (Алишер Моргинштерн) и Элджея (Алексей Узенюк). Когда Максим Галкин спросил жену, знает ли она тех, кто поет этот трек, Пугачева ответила: "Не знаю. Я с шаманами не общаюсь". Гости "Музыкалити" не смогли с первого раза разобрать и слова песни, поэтому Максим Галкин вывел на экран текст.Несмотря на смешной текст и динамичный бит на фоне, работу Моргенштерна и Элджея, оценили лишь на 5 баллов. В конце Алла Пугачева рассказала, что в принципе думает о состоянии современной музыки: "Многие в моем окружении считают, что это просто какой-то "гной" выливается. И пока гной не выльется, рана не зарубцуется. И те лучшие, которые сейчас работают в этом современном контексте, должны рубцевать эту рану".

https://ria.ru/20200907/razvod-1576872347.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, музыка, новости культуры, элджей, баста (василий вакуленко), максим галкин, алла пугачева