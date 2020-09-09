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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/miting-1577007093.html
В Минске на акции оппозиции прошли задержания
Несанкционированный митинг оппозиции на улице Немига в Минске завершился, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T19:46
2020-09-09T22:14
протесты в белоруссии
мария колесникова
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен — РИА Новости.</strong> Несанкционированный митинг оппозиции на улице Немига в Минске завершился, передает корреспондент РИА Новости.Вечером в среду здесь собрались несколько десятков сторонников оппозиции, в основном женщины. Они достали плакаты в поддержку их лидера, арестованного члена президиума Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>.Сотрудники милиции призвали их разойтись, а когда те не согласились, начали задержания.Всего были задержаны порядка десяти женщин, передает корреспондент РИА Новости. Их погрузили в микроавтобусы без номеров и увезли в одно из ближайших РУВД для составления протоколов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
Тихо и спокойно. Уже в акции 10 несогласных женщин. Ждем, когда будет один. С грустным лицом "овоща"-оппозиционера, и с плакатиком, ну типо "Свободу!" А вот в западной цивилизованной европейской стране, свободу любят! Раз по спине палкой, получи резиновой пулей промеж ребер, и водичкой с водомета. А потом штраф, пока кредитом не отдашь, и посидеть месяца три. И не просто отсидка, а работа на благо общества. Ляпота... )))
69
если все по закону то зачем маски - боятся 10% - когда за спиной 82%
47
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Кадры задержания участников несанкционированной акции в Минске
Задержания участников несанкционированной акции начались в Минске на улице Немига
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мария колесникова, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске на акции оппозиции прошли задержания

19:46 09.09.2020 (обновлено: 22:14 09.09.2020)
4282
МИНСК, 9 сен — РИА Новости. Несанкционированный митинг оппозиции на улице Немига в Минске завершился, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером в среду здесь собрались несколько десятков сторонников оппозиции, в основном женщины. Они достали плакаты в поддержку их лидера, арестованного члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.
Сотрудники милиции призвали их разойтись, а когда те не согласились, начали задержания.
Всего были задержаны порядка десяти женщин, передает корреспондент РИА Новости. Их погрузили в микроавтобусы без номеров и увезли в одно из ближайших РУВД для составления протоколов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Тихо и спокойно. Уже в акции 10 несогласных женщин. Ждем, когда будет один. С грустным лицом "овоща"-оппозиционера, и с плакатиком, ну типо "Свободу!" А вот в западной цивилизованной европейской стране, свободу любят! Раз по спине палкой, получи резиновой пулей промеж ребер, и водичкой с водомета. А потом штраф, пока кредитом не отдашь, и посидеть месяца три. И не просто отсидка, а работа на благо общества. Ляпота... )))
9 сентября, 21:07
БПБэд Питэр
39212007
если все по закону то зачем маски - боятся 10% - когда за спиной 82%
9 сентября, 20:28
александр гуриновичалександр гуринович
18000326
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