https://ria.ru/20200909/minsk-1577004288.html

В Минске начались задержания участников несанкционированной акции

Пять участниц акции протеста задержаны в центре Минска на улице Немига, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T18:53

2020-09-09T18:53

2020-09-09T19:23

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Пять участниц акции протеста задержаны в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a> на улице Немига, передает корреспондент РИА Новости.Вечером у ТЦ "Немига" на одноименной улице собрались около 30 участниц несанкционированной акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Милиция призвала их разойтись.Собравшиеся проигнорировали призывы милиции, после чего начались задержания. Пять человек уже задержаны.В понедельник сторонники <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Колесниковой</a> сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что представители совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а Колесникова задержана.В основной состав совета оппозиции входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Ранее Знак отмечал, что голосования за те или иные решения идут через чат в Telegram, а также рассказал, что в ближайшие дни будет доформирован основной состав совета - до 110 человек.Ранее представители оппозиции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576983716.html

https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576944074.html

albrisker Я бы порекомендовал МВД Беларуси отменять паспорта лет на 5 этим "борцам за демократию" как меру наказания. Я думаю что протрезвеют быстро, когда не будет возможности "смотаться" на выходные в прибатику или к пшекам на "тусы". 81

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Кадры задержания участников несанкционированной акции в Минске Задержания участников несанкционированной акции начались в Минске на улице Немига 2020-09-09T18:53 true PT0M12S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире