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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/minsk-1577004288.html
В Минске начались задержания участников несанкционированной акции
Пять участниц акции протеста задержаны в центре Минска на улице Немига, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:53
2020-09-09T19:23
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Пять участниц акции протеста задержаны в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a> на улице Немига, передает корреспондент РИА Новости.Вечером у ТЦ "Немига" на одноименной улице собрались около 30 участниц несанкционированной акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Милиция призвала их разойтись.Собравшиеся проигнорировали призывы милиции, после чего начались задержания. Пять человек уже задержаны.В понедельник сторонники <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Колесниковой</a> сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что представители совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а Колесникова задержана.В основной состав совета оппозиции входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Ранее Знак отмечал, что голосования за те или иные решения идут через чат в Telegram, а также рассказал, что в ближайшие дни будет доформирован основной состав совета - до 110 человек.Ранее представители оппозиции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576983716.html
https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576944074.html
Я бы порекомендовал МВД Беларуси отменять паспорта лет на 5 этим "борцам за демократию" как меру наказания. Я думаю что протрезвеют быстро, когда не будет возможности "смотаться" на выходные в прибатику или к пшекам на "тусы".
81
Джон Расчак: Рико, каковы по твоему нравственные различия между гражданином и негражданином? Джон Рико: Гражданин лично ответственен за безопасность государства и готов пожертвовать ради него жизнью. В отличии от негражданина. Джон Расчак: Так написано в учебнике. Но понимаешь ли ты это. Веришь ли ты © Космический десант )) Мало кто сейчас ценит гражданство, потому что оно достаётся очень легко... как правило по рождению. И тут я с вами соглашусь. Лишение гражданства эффективнее тюремного заключения
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10
минск
белоруссия
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Новости
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Кадры задержания участников несанкционированной акции в Минске
Задержания участников несанкционированной акции начались в Минске на улице Немига
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске начались задержания участников несанкционированной акции

18:53 09.09.2020 (обновлено: 19:23 09.09.2020)
42816
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Пять участниц акции протеста задержаны в центре Минска на улице Немига, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером у ТЦ "Немига" на одноименной улице собрались около 30 участниц несанкционированной акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Милиция призвала их разойтись.
Собравшиеся проигнорировали призывы милиции, после чего начались задержания. Пять человек уже задержаны.
В понедельник сторонники Колесниковой сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что представители совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а Колесникова задержана.
В основной состав совета оппозиции входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Ранее Знак отмечал, что голосования за те или иные решения идут через чат в Telegram, а также рассказал, что в ближайшие дни будет доформирован основной состав совета - до 110 человек.
Силовики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 13:40Протесты в Белоруссии
Лукашенко: силовики не нарушали закон при задержаниях протестующих
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске. - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Я бы порекомендовал МВД Беларуси отменять паспорта лет на 5 этим "борцам за демократию" как меру наказания. Я думаю что протрезвеют быстро, когда не будет возможности "смотаться" на выходные в прибатику или к пшекам на "тусы".
9 сентября, 19:35
albriskeralbrisker
6810039
Джон Расчак: Рико, каковы по твоему нравственные различия между гражданином и негражданином? Джон Рико: Гражданин лично ответственен за безопасность государства и готов пожертвовать ради него жизнью. В отличии от негражданина. Джон Расчак: Так написано в учебнике. Но понимаешь ли ты это. Веришь ли ты © Космический десант )) Мало кто сейчас ценит гражданство, потому что оно достаётся очень легко... как правило по рождению. И тут я с вами соглашусь. Лишение гражданства эффективнее тюремного заключения
9 сентября, 19:50
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
3700007
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