https://ria.ru/20200909/minenergo-1576970366.html

"Ведомости": замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве

Заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщили "Ведомости". РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:32

2020-09-09T10:32

2020-09-09T10:32

следственный комитет россии (ск рф)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

красноярский край

санкт-петербург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщили <a href="https://www.vedomosti.ru/" target="_blank">"Ведомости"</a>.По информации издания, в министерстве провели обыски в рамках возбужденного дела по статье 159 Уголовного кодекса, после чего чиновник был задержан.Ранее <a href="https://www.kommersant.ru/?from=logo" target="_blank">Коммерсантъ</a> сообщил, что сотрудники Следственного комитета и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> начали обыски в квартирах и на рабочих местах руководящих сотрудников Министерства энергетики с изъятием документов и электронных носителей.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и ФСБ в 2014 году была похищена часть средств на реализацию программы "Энергоэффективность и развитие энергетики". Российское энергетическое агентство получило субсидии на 968 миллионов рублей на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса.Анатолий Тихонов занимает пост заместителя Министра энергетики с 25 июля 2019 года.Ранее в 1999 — 2003 годах был заместителем председателя Комитета финансов администрации Санкт-Петербурга.С 2003 по 2008 годы — заместитель губернатора <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>.В 2008 — 2013 годах был членом правления — первым заместителем председателя государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"В 2014 — 2019 годах занимал пост генерального директора Федерального Государственного Бюджетного Учреждения "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики.

https://ria.ru/20200730/1575162682.html

красноярский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, санкт-петербург, происшествия