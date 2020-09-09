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https://ria.ru/20200909/minenergo-1576970366.html
"Ведомости": замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве
Заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщили "Ведомости". РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:32
2020-09-09T10:32
следственный комитет россии (ск рф)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярский край
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщили <a href="https://www.vedomosti.ru/" target="_blank">"Ведомости"</a>.По информации издания, в министерстве провели обыски в рамках возбужденного дела по статье 159 Уголовного кодекса, после чего чиновник был задержан.Ранее <a href="https://www.kommersant.ru/?from=logo" target="_blank">Коммерсантъ</a> сообщил, что сотрудники Следственного комитета и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> начали обыски в квартирах и на рабочих местах руководящих сотрудников Министерства энергетики с изъятием документов и электронных носителей.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и ФСБ в 2014 году была похищена часть средств на реализацию программы "Энергоэффективность и развитие энергетики". Российское энергетическое агентство получило субсидии на 968 миллионов рублей на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса.Анатолий Тихонов занимает пост заместителя Министра энергетики с 25 июля 2019 года.Ранее в 1999 — 2003 годах был заместителем председателя Комитета финансов администрации Санкт-Петербурга.С 2003 по 2008 годы — заместитель губернатора <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>.В 2008 — 2013 годах был членом правления — первым заместителем председателя государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"В 2014 — 2019 годах занимал пост генерального директора Федерального Государственного Бюджетного Учреждения "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики.
https://ria.ru/20200730/1575162682.html
красноярский край
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следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, санкт-петербург, происшествия

"Ведомости": замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве

10:32 09.09.2020
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© Фото : ФГБУ "РЭА"Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : ФГБУ "РЭА"
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщили "Ведомости".
По информации издания, в министерстве провели обыски в рамках возбужденного дела по статье 159 Уголовного кодекса, после чего чиновник был задержан.

"Вопрос о мере пресечения Тихонову будет решен в ближайшее время", — рассказал источник "Ведомостей".

Ранее Коммерсантъ сообщил, что сотрудники Следственного комитета и ФСБ начали обыски в квартирах и на рабочих местах руководящих сотрудников Министерства энергетики с изъятием документов и электронных носителей.
По данным СК и ФСБ в 2014 году была похищена часть средств на реализацию программы "Энергоэффективность и развитие энергетики". Российское энергетическое агентство получило субсидии на 968 миллионов рублей на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса.
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30 июля, 13:19
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Анатолий Тихонов занимает пост заместителя Министра энергетики с 25 июля 2019 года.
Ранее в 1999 — 2003 годах был заместителем председателя Комитета финансов администрации Санкт-Петербурга.
С 2003 по 2008 годы — заместитель губернатора Красноярского края.
В 2008 — 2013 годах был членом правления — первым заместителем председателя государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
В 2014 — 2019 годах занимал пост генерального директора Федерального Государственного Бюджетного Учреждения "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики.
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Следственный комитет России (СК РФ)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Красноярский крайСанкт-ПетербургПроисшествия
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