https://ria.ru/20200909/migranty-1577012744.html

В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

На острове Лесбос в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T23:18

2020-09-09T23:18

2020-09-09T23:18

лесбос

греция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567762381_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_09dfa85d74f22ea18b80e7dad923d891.jpg

<strong>АФИНЫ, 9 сен – РИА Новости.</strong> На острове <a href="http://ria.ru/location_Lesbos/" target="_blank" data-auto="true">Лесбос</a> в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции применил слезоточивый газ, сообщил телеканал <a href="https://www.tvopen.gr/" target="_blank">Open</a> в вечернем выпуске новостей.Ночью на острове Лесбос сгорел крупнейший в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> центр приема и идентификации мигрантов и беженцев Мориа. В Мориа находятся 12,8 тысячи человек. Причиной мог стать поджог. Пожар произошел вскоре после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом в лагере.Полиция применила слезоточивый газ, мигранты поджигают траву вдоль дороги, начались пожары, сообщает телеканал."На дороге собрались тысячи людей, много семей", - передает корреспондент.Судя по кадрам, в толпе много женщин, есть дети.В четверг ожидается прибытие дополнительных сил полиции. В четверг также прибудет пассажирский паром и два десантных корабля ВМС Греции, на которых разместят примерно 2 тысячи беженцев, сообщил министр по делам миграции и убежища Нотис Митаракис, который по поручению премьера прибыл на остров вместе с министром внутренних дел Такисом Теодорикакосом и руководителем Национальной организации общественного здравоохранения Панайотисом Аркуманеасом.Тремя чартерными авиарейсами на материковую часть Греции отправят 408 детей-беспризорников. Для остальных мигрантов и беженцев доставят палатки.На совместной пресс-конференции министры сообщили, что пожары начались сразу в нескольких местах, никто из людей не пострадал.Телеканал ERT сообщил, что вечером в Мориа произошли новые поджоги.На Лесбосе объявлен режим чрезвычайной ситуации, он будет действовать четыре месяца.

https://ria.ru/20200909/migranty-1576972463.html

https://ria.ru/20200707/1573998128.html

2

лесбос

греция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лесбос, греция, в мире