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https://ria.ru/20200909/migranty-1577012744.html
В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
На острове Лесбос в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T23:18
2020-09-09T23:18
лесбос
греция
в мире
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<strong>АФИНЫ, 9 сен – РИА Новости.</strong> На острове <a href="http://ria.ru/location_Lesbos/" target="_blank" data-auto="true">Лесбос</a> в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции применил слезоточивый газ, сообщил телеканал <a href="https://www.tvopen.gr/" target="_blank">Open</a> в вечернем выпуске новостей.Ночью на острове Лесбос сгорел крупнейший в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> центр приема и идентификации мигрантов и беженцев Мориа. В Мориа находятся 12,8 тысячи человек. Причиной мог стать поджог. Пожар произошел вскоре после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом в лагере.Полиция применила слезоточивый газ, мигранты поджигают траву вдоль дороги, начались пожары, сообщает телеканал."На дороге собрались тысячи людей, много семей", - передает корреспондент.Судя по кадрам, в толпе много женщин, есть дети.В четверг ожидается прибытие дополнительных сил полиции. В четверг также прибудет пассажирский паром и два десантных корабля ВМС Греции, на которых разместят примерно 2 тысячи беженцев, сообщил министр по делам миграции и убежища Нотис Митаракис, который по поручению премьера прибыл на остров вместе с министром внутренних дел Такисом Теодорикакосом и руководителем Национальной организации общественного здравоохранения Панайотисом Аркуманеасом.Тремя чартерными авиарейсами на материковую часть Греции отправят 408 детей-беспризорников. Для остальных мигрантов и беженцев доставят палатки.На совместной пресс-конференции министры сообщили, что пожары начались сразу в нескольких местах, никто из людей не пострадал.Телеканал ERT сообщил, что вечером в Мориа произошли новые поджоги.На Лесбосе объявлен режим чрезвычайной ситуации, он будет действовать четыре месяца.
https://ria.ru/20200909/migranty-1576972463.html
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лесбос, греция, в мире

В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

23:18 09.09.2020
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© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в фотобанкМигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 9 сен – РИА Новости. На острове Лесбос в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции применил слезоточивый газ, сообщил телеканал Open в вечернем выпуске новостей.
Ночью на острове Лесбос сгорел крупнейший в Греции центр приема и идентификации мигрантов и беженцев Мориа. В Мориа находятся 12,8 тысячи человек. Причиной мог стать поджог. Пожар произошел вскоре после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом в лагере.

"Спецназ полиции пытается дать отпор тысячам мигрантов, которые покинули свои палатки, которые не сгорели во время разрушительного пожара в лагере Мориа, и пытаются пройти в город Митилини", - сообщил корреспондент.

Полиция применила слезоточивый газ, мигранты поджигают траву вдоль дороги, начались пожары, сообщает телеканал.
"На дороге собрались тысячи людей, много семей", - передает корреспондент.
Судя по кадрам, в толпе много женщин, есть дети.
Охваченный огнем лагерь беженцев Мория на северо-востоке Эгейского острова Лесбос, Греция - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 11:11
В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов
В четверг ожидается прибытие дополнительных сил полиции. В четверг также прибудет пассажирский паром и два десантных корабля ВМС Греции, на которых разместят примерно 2 тысячи беженцев, сообщил министр по делам миграции и убежища Нотис Митаракис, который по поручению премьера прибыл на остров вместе с министром внутренних дел Такисом Теодорикакосом и руководителем Национальной организации общественного здравоохранения Панайотисом Аркуманеасом.
Тремя чартерными авиарейсами на материковую часть Греции отправят 408 детей-беспризорников. Для остальных мигрантов и беженцев доставят палатки.
На совместной пресс-конференции министры сообщили, что пожары начались сразу в нескольких местах, никто из людей не пострадал.
Телеканал ERT сообщил, что вечером в Мориа произошли новые поджоги.
На Лесбосе объявлен режим чрезвычайной ситуации, он будет действовать четыре месяца.
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