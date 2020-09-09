https://ria.ru/20200909/migranty-1576972463.html

В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов

Крупнейший лагерь мигрантов и беженцев Мориа на острове Лесбос полностью сгорел, причиной мог стать поджог, пожарным мешали тушить огонь, сообщает греческое... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:11

2020-09-09T11:11

2020-09-09T11:11

лесбос

эгейское море

греция

в мире

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<strong>АФИНЫ, 9 сен - РИА Новости.</strong> Крупнейший лагерь мигрантов и беженцев Мориа на острове <a href="http://ria.ru/location_Lesbos/" target="_blank" data-auto="true">Лесбос</a> полностью сгорел, причиной мог стать поджог, пожарным мешали тушить огонь, сообщает греческое общественное телевидение <a href="https://webtv.ert.gr/ert1/" target="_blank">ERT</a>.В Мориа расположен крупнейший в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> лагерь мигрантов – здесь находятся 12,8 тысячи человек. Пожар произошёл вскоре после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом в лагере. В лагере уже неделю действует карантин.Пожарная служба Греции сообщила ночью, что несколько очагов пожара загорелись рядом с лагерем и на его территории, тушить огонь были направлены 25 пожарных и 10 машин при содействии полиции."Пожары начались и внутри центра приема и идентификации беженцев и мигрантов, в результате власти приступили к эвакуации лагеря. По сообщениям, пожар вспыхнул после сообщений о том, что 35 человек оказались положительными на коронавирус и что они должны быть изолированы вместе с членами их семей и теми, кто был идентифицирован как их контакты", - передаёт ERT.Как сообщил ERT руководитель пожарной службы, одновременных очагов пожара, по свидетельским показаниям, было десять. Пожарная служба сообщила о противодействии, с которым она столкнулась во время тушения пожара.По словам губернатора Северного <a href="http://ria.ru/location_EHgejjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Эгейского моря</a> Костаса Мутзуриса, некоторые люди пытались выбраться из лагеря поздно ночью и уйти в сторону гор, полагая, что таким образом они смогут избежать опасности коронавируса. Начались беспорядки. По словам губернатора, речь идёт о спонтанной реакции людей.Мутзурис сказал, что сам он находится на карантине, поскольку контактировал с заболевшим.

https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575856839.html

https://ria.ru/20200907/gretsiya-1576858283.html

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лесбос

эгейское море

греция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лесбос, эгейское море, греция, в мире