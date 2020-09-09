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Мурманская область
https://ria.ru/20200909/mgtu-1576988342.html
Чибис предложил сделать МГТУ университетом международного уровня
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил сделать мурманский государственный технический вуз университетом международного уровня с целью подготовки... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:47
2020-09-09T14:59
мурманская область
мурманский государственный технический университет
андрей чибис
мурманск
мурманская область
общество
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<strong>МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Мурманской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Чибис</a> предложил сделать мурманский государственный технический вуз университетом международного уровня с целью подготовки специалистов мирового уровня для освоения <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a>, сообщила пресс-служба правительства региона.В рамках подготовки к форуму "Сильные идеи для нового времени" до 10 сентября проходит сбор перспективных идей для устойчивого развития страны. Участники конкурса разместили на крауд-платформе idea.asi.ru свыше 12 тысяч решений по перезагрузке экономики страны, социальной и технологической сфер. Наряду с обычными жителями России свои идеи на крауд-платформе размещают ведущие отраслевые эксперты, блогеры с многомиллионными аудиториями, главы регионов и известные бизнесмены.Чибис представил на форум свой проект по трансформации главного вуза региона – <a href="http://ria.ru/organization_Murmanskijj_gosudarstvennyjj_tekhnicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Мурманского государственного технического университета</a> в глобальный университет с международной кооперацией и исследователями мирового уровня.Идея также предполагает формирование партнерских отношений для обмена опытом и практиками с ведущими международными вузами. Кроме того, в рамках проекта Чибис предложил провести реновацию кампуса МГТУ, чтобы создать доступную и современную университетскую среду, востребованную у студентов."Усиливается конкуренция, повышаются требования, и мы должны прогнозировать эти изменения для максимального удовлетворения запросов общества. МГТУ должен стать не просто кузницей кадров, а одним из основных элементов формирования социально-экономической среды, культурной и технической повестки, просветительским и научным центром", - приводятся в сообщении слова главы региона.По его словам, в связи с проводимой государственной политикой поддержки предпринимательской деятельности в регион приходят крупные компании, объем заключаемых инвестиционных контрактов достигает нескольких миллиардов рублей. Эти проекты становятся ядром, вокруг которого формируются новые экономические ниши, открывающие возможность для развития малого и среднего бизнеса в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>. Проект по "перезагрузке" МГТУ направлен, в том числе, на повышение конкурентоспособности специалистов, которых университет будет готовить для новых секторов экономики.
https://ria.ru/20200907/murmansk-1576903876.html
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мурманский государственный технический университет, андрей чибис, мурманск, мурманская область, общество

Чибис предложил сделать МГТУ университетом международного уровня

14:47 09.09.2020 (обновлено: 14:59 09.09.2020)
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© Фото : Правительство Мурманской областиМурманский государственный технический университет
Мурманский государственный технический университет - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : Правительство Мурманской области
МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил сделать мурманский государственный технический вуз университетом международного уровня с целью подготовки специалистов мирового уровня для освоения Арктики, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил на форум "Сильные идеи для нового времени" свой проект по развитию "третьей миссии" Мурманского государственного технического университета. Глава региона предложил трансформировать МГТУ в глобальный университет и расширить направления подготовки специалистов для освоения Арктики", - говорится в сообщении.

В рамках подготовки к форуму "Сильные идеи для нового времени" до 10 сентября проходит сбор перспективных идей для устойчивого развития страны. Участники конкурса разместили на крауд-платформе idea.asi.ru свыше 12 тысяч решений по перезагрузке экономики страны, социальной и технологической сфер. Наряду с обычными жителями России свои идеи на крауд-платформе размещают ведущие отраслевые эксперты, блогеры с многомиллионными аудиториями, главы регионов и известные бизнесмены.
Чибис представил на форум свой проект по трансформации главного вуза региона – Мурманского государственного технического университета в глобальный университет с международной кооперацией и исследователями мирового уровня.

"Проект направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов для реализации национальных и международных проектов в Арктике. В частности, губернатор предложил усилить и расширить подготовку студентов по направлению логистики и развития территорий, освоения минеральных ресурсов на Арктическом шельфе, развития арктической экосистемы, биоресурсов и биотехнологий, техносферной безопасности", - пояснили в пресс-службе.

Идея также предполагает формирование партнерских отношений для обмена опытом и практиками с ведущими международными вузами. Кроме того, в рамках проекта Чибис предложил провести реновацию кампуса МГТУ, чтобы создать доступную и современную университетскую среду, востребованную у студентов.
"Усиливается конкуренция, повышаются требования, и мы должны прогнозировать эти изменения для максимального удовлетворения запросов общества. МГТУ должен стать не просто кузницей кадров, а одним из основных элементов формирования социально-экономической среды, культурной и технической повестки, просветительским и научным центром", - приводятся в сообщении слова главы региона.
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По его словам, в связи с проводимой государственной политикой поддержки предпринимательской деятельности в регион приходят крупные компании, объем заключаемых инвестиционных контрактов достигает нескольких миллиардов рублей. Эти проекты становятся ядром, вокруг которого формируются новые экономические ниши, открывающие возможность для развития малого и среднего бизнеса в Мурманской области. Проект по "перезагрузке" МГТУ направлен, в том числе, на повышение конкурентоспособности специалистов, которых университет будет готовить для новых секторов экономики.
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Мурманская областьМурманский государственный технический университетАндрей ЧибисМурманскМурманская областьОбщество
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