https://ria.ru/20200909/mgtu-1576988342.html

Чибис предложил сделать МГТУ университетом международного уровня

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил сделать мурманский государственный технический вуз университетом международного уровня с целью подготовки... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:47

2020-09-09T14:47

2020-09-09T14:59

мурманская область

мурманский государственный технический университет

андрей чибис

мурманск

мурманская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576988929_0:0:1081:608_1400x0_80_0_0_d789efec18cc60265eb80d361c37478e.jpg

<strong>МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Мурманской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Чибис</a> предложил сделать мурманский государственный технический вуз университетом международного уровня с целью подготовки специалистов мирового уровня для освоения <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a>, сообщила пресс-служба правительства региона.В рамках подготовки к форуму "Сильные идеи для нового времени" до 10 сентября проходит сбор перспективных идей для устойчивого развития страны. Участники конкурса разместили на крауд-платформе idea.asi.ru свыше 12 тысяч решений по перезагрузке экономики страны, социальной и технологической сфер. Наряду с обычными жителями России свои идеи на крауд-платформе размещают ведущие отраслевые эксперты, блогеры с многомиллионными аудиториями, главы регионов и известные бизнесмены.Чибис представил на форум свой проект по трансформации главного вуза региона – <a href="http://ria.ru/organization_Murmanskijj_gosudarstvennyjj_tekhnicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Мурманского государственного технического университета</a> в глобальный университет с международной кооперацией и исследователями мирового уровня.Идея также предполагает формирование партнерских отношений для обмена опытом и практиками с ведущими международными вузами. Кроме того, в рамках проекта Чибис предложил провести реновацию кампуса МГТУ, чтобы создать доступную и современную университетскую среду, востребованную у студентов."Усиливается конкуренция, повышаются требования, и мы должны прогнозировать эти изменения для максимального удовлетворения запросов общества. МГТУ должен стать не просто кузницей кадров, а одним из основных элементов формирования социально-экономической среды, культурной и технической повестки, просветительским и научным центром", - приводятся в сообщении слова главы региона.По его словам, в связи с проводимой государственной политикой поддержки предпринимательской деятельности в регион приходят крупные компании, объем заключаемых инвестиционных контрактов достигает нескольких миллиардов рублей. Эти проекты становятся ядром, вокруг которого формируются новые экономические ниши, открывающие возможность для развития малого и среднего бизнеса в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>. Проект по "перезагрузке" МГТУ направлен, в том числе, на повышение конкурентоспособности специалистов, которых университет будет готовить для новых секторов экономики.

https://ria.ru/20200907/murmansk-1576903876.html

мурманск

мурманская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманский государственный технический университет, андрей чибис, мурманск, мурманская область, общество