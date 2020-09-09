https://ria.ru/20200909/men-1576977980.html

Поминальные службы пройдут в Подмосковье через 30 лет после убийства Меня

Девятого сентября исполняется 30 лет со дня убийства известного священнослужителя и проповедника протоиерея Александра Меня (1935-1990), в этот день пройдут... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:34

2020-09-09T10:34

2020-09-09T12:35

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

александр мень

русская православная церковь

сергиев посад

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Девятого сентября исполняется 30 лет со дня убийства известного священнослужителя и проповедника протоиерея Александра Меня (1935-1990), в этот день пройдут поминальные богослужения и другие мероприятия в подмосковных городах Пушкино и Сергиев Посад, связанных с жизнью и деятельностью священника.Протоиерей Александр Мень был убит утром 9 сентября 1990 года по дороге в церковь, куда он спешил на службу."Мероприятия начнутся в Новой Деревне (Пушкино), где служил и был похоронен отец Александр. В храме Сретения Господня управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий утром совершит литургию, а также литию на могиле священника", - сообщили в Фонде имени Александра Меня.Позже, днем, митрополит Ювеналий совершит поминальное богослужение на месте убийства Меня в микрорайоне Семхоз подмосковного Сергиева Посада, где священник жил и трудился с 1964 по 1990 год. На месте его трагической гибели был построен Сергиевский храм. Также в храме состоится открытие обновленной музейной экспозиции, посвященной Меню.Вечером в среду в Московском международном Доме музыки (ММДМ) в память о христианском проповеднике дирижер Владимир Спиваков даст концерт, с которого будет начат XVIII сезон ММДМ. В Доме музыки исполнят "Реквием" Моцарта.Российский библеист, церковный писатель и публицист, протоиерей Александр Мень родился в Москве 22 января 1935 года. В 13 лет он решил стать священником, с 1964 по 1968 год учился в Московской духовной академии. Свою диссертацию он посвятил проблемам истории дохристианских религий.Его религиозные сочинения долгое время публиковались за рубежом под псевдонимами, лишь с 1988 года Мень начал активную лекционную и проповедническую деятельность в Москве, на радио и телевидении.Его имя и труды еще при жизни приобрели мировую известность. Вместе с тем, как отмечал патриарх Алексий II, хотя Мень был ярким, талантливым проповедником, иногда он высказывал суждения, которые не разделялись православными богословами. В Русской православной церкви сегодня по-разному относятся к наследию Меня.Протоиерей Александр Мень был убит утром 9 сентября 1990 года недалеко от своего дома по дороге на службу в Сретенский храм. Когда он направлялся к электричке, неизвестный ударил его сзади тяжелым предметом (предположительно, топором). Священник сумел дойти обратно до дома, но упал около калитки.Следствием отрабатывалось много версий, однако, несмотря на личные распоряжения президента СССР и председателя Верховного совета России, убийство осталось нераскрытым. Его мотивы и виновники до сих пор неизвестны.

https://ria.ru/20200909/men-1576955360.html

https://ria.ru/20141120/1034297474.html

сергиев посад

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, александр мень, русская православная церковь, сергиев посад