https://ria.ru/20200909/markirovka-1576997327.html

В Госдуме поддержали предложение о маркировке алкогольной продукции

Маркировка алкоголя позволит сохранить здоровье граждан и оказать противодействие коррупционным проявлениям, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:56

2020-09-09T16:56

2020-09-09T16:59

николай рыжак

денис мантуров

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Маркировка алкоголя позволит сохранить здоровье граждан и оказать противодействие коррупционным проявлениям, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ryzhak/" target="_blank" data-auto="true">Николай Рыжак</a>, комментируя заявление <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> по маркировке алкоголя.Ранее глава Минпромторга <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что Минпромторг предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного."В итоге мы будем сохранять, с одной стороны, здоровье наших граждан, с другой стороны, будет решаться задача противодействия этим негативным проявлениям, в том числе и коррупционным проявлениям", - уточнил депутат.Парламентарий отметил, что сейчас пока не удается подавить растущие факторы контрафактной продукции, утраты контроля над определенными видами товаров. Он подчеркнул, что маркировке пива следует уделить особое внимание, так как этот алкогольный напиток активно употребляет молодежь.

https://ria.ru/20200907/alkogol-1576858462.html

https://ria.ru/20200813/1575738574.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай рыжак, денис мантуров, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, общество