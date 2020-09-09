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https://ria.ru/20200909/markirovka-1576997327.html
В Госдуме поддержали предложение о маркировке алкогольной продукции
Маркировка алкоголя позволит сохранить здоровье граждан и оказать противодействие коррупционным проявлениям, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:56
2020-09-09T16:59
николай рыжак
денис мантуров
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Маркировка алкоголя позволит сохранить здоровье граждан и оказать противодействие коррупционным проявлениям, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ryzhak/" target="_blank" data-auto="true">Николай Рыжак</a>, комментируя заявление <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> по маркировке алкоголя.Ранее глава Минпромторга <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что Минпромторг предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного."В итоге мы будем сохранять, с одной стороны, здоровье наших граждан, с другой стороны, будет решаться задача противодействия этим негативным проявлениям, в том числе и коррупционным проявлениям", - уточнил депутат.Парламентарий отметил, что сейчас пока не удается подавить растущие факторы контрафактной продукции, утраты контроля над определенными видами товаров. Он подчеркнул, что маркировке пива следует уделить особое внимание, так как этот алкогольный напиток активно употребляет молодежь.
https://ria.ru/20200907/alkogol-1576858462.html
https://ria.ru/20200813/1575738574.html
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николай рыжак, денис мантуров, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, общество

В Госдуме поддержали предложение о маркировке алкогольной продукции

16:56 09.09.2020 (обновлено: 16:59 09.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПолки с алкогольной продукцией в одном из магазинов в Москве
Полки с алкогольной продукцией в одном из магазинов в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Полки с алкогольной продукцией в одном из магазинов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Маркировка алкоголя позволит сохранить здоровье граждан и оказать противодействие коррупционным проявлениям, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак, комментируя заявление Минпромторга по маркировке алкоголя.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что Минпромторг предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного.
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"Очень важно сейчас наводить порядок для того, чтобы люди были уверены в том, что наша продукция вся маркируется, что все под контролем, что органы Роспотребнадзора и другие надзорные органы имеют возможность расширять степень своего влияния и контролировать всю продукцию", - сказал Рыжак.
"В итоге мы будем сохранять, с одной стороны, здоровье наших граждан, с другой стороны, будет решаться задача противодействия этим негативным проявлениям, в том числе и коррупционным проявлениям", - уточнил депутат.
Парламентарий отметил, что сейчас пока не удается подавить растущие факторы контрафактной продукции, утраты контроля над определенными видами товаров.
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Он подчеркнул, что маркировке пива следует уделить особое внимание, так как этот алкогольный напиток активно употребляет молодежь.
"Люди старшего поколения, они более взыскательны, более осторожно относятся к продуктам питания, а молодежь с учетом нашей рекламы, с учетом наших определённых трудностей в воспитательных процессах, она подвержена этим вещам", - заключил парламентарий.
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Николай РыжакДенис МантуровГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинОбщество
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