https://ria.ru/20200909/makron-1576976633.html

Макрон снял маску, чтобы прокашляться во время выступления

Президент Франции Эммануэль Макрон во время публичного выступления снял маску, чтобы прокашляться. Соответствующее видео опубликовало в твиттере издание... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:16

2020-09-09T12:16

2020-09-09T14:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> во время публичного выступления снял маску, чтобы прокашляться. Соответствующее видео опубликовало в твиттере издание <a href="https://twitter.com/OuestFrance/status/1303336293527621633" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ouest-France</a>.Инцидент произошел на встрече главы государства со студентами профессионального лицея по подготовке специалистов в области авиации.На кадрах видно, как во время речи у Макрона начинается приступ кашля, после чего он снимает маску, пьет воду и просит принести ему другую маску.Он уточнил, что накануне вернулся из "красной зоны" и сразу сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200806/1575426703.html

Нефертити Васильевна Фишман Всё, Макрон должен уйти!!! 18

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франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, в мире