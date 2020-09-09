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Макрон снял маску, чтобы прокашляться во время выступления
Президент Франции Эммануэль Макрон во время публичного выступления снял маску, чтобы прокашляться. Соответствующее видео опубликовало в твиттере издание... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:16
2020-09-09T14:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> во время публичного выступления снял маску, чтобы прокашляться. Соответствующее видео опубликовало в твиттере издание <a href="https://twitter.com/OuestFrance/status/1303336293527621633" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ouest-France</a>.Инцидент произошел на встрече главы государства со студентами профессионального лицея по подготовке специалистов в области авиации.На кадрах видно, как во время речи у Макрона начинается приступ кашля, после чего он снимает маску, пьет воду и просит принести ему другую маску.Он уточнил, что накануне вернулся из "красной зоны" и сразу сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200806/1575426703.html
Всё, Макрон должен уйти!!!
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, в мире

Макрон снял маску, чтобы прокашляться во время выступления

12:16 09.09.2020 (обновлено: 14:19 09.09.2020)
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© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Julien de Rosa
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во время публичного выступления снял маску, чтобы прокашляться. Соответствующее видео опубликовало в твиттере издание Ouest-France.
Инцидент произошел на встрече главы государства со студентами профессионального лицея по подготовке специалистов в области авиации.
На кадрах видно, как во время речи у Макрона начинается приступ кашля, после чего он снимает маску, пьет воду и просит принести ему другую маску.

"Я что-то вдохнул и закашлялся, поэтому решил сменить маску на более легкую", — позже объяснил президент.

Он уточнил, что накануне вернулся из "красной зоны" и сразу сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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71074168
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронФранцияВ мире
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Всё, Макрон должен уйти!!!
9 сентября, 12:17
Нефертити Васильевна ФишманНефертити Васильевна Фишман
7110000
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