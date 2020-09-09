https://ria.ru/20200909/lvova-1576992434.html
Мать 17 детей стала "Лидером России"
Создательница арт-поместья для инвалидов "Новые берега" в Пензе Мария Львова-Белова стала победительницей конкурса "Лидеры России", сообщает в среду Синодальный РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:51
2020-09-09T15:51
2020-09-09T15:51
религия и мировоззрение
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
пенза
общество
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<strong> МОСКВА, 9 сен - РИА Новости</strong>. Создательница арт-поместья для инвалидов "Новые берега" в Пензе Мария Львова-Белова стала победительницей конкурса "Лидеры России", сообщает в среду Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.Как отмечают в патриархии, в ноябре 2014 года при поддержке Пензенской епархии Мария Львова-Белова открыла проект для людей-колясочников "Квартал Луи", в 2016 году "Дом Вероники" - активный пансион для молодых людей с тяжелой инвалидностью. Они имеют возможность работать в типографии, гончарной мастерской, а также в инклюзивном кафе.В семье Марии и её супруга – священника Павла Когельмана – 17 детей: 5 кровных, 4 приемных и 8 детей под опекой. "В числе общественно-церковных проектов Марии - уникальное арт-поместье для людей с инвалидностью "Новые берега". Строительство проекта началось в 2018 году. Сейчас в трех построенных домах живут 50 людей из 11 регионов, всего в поместье будут построены 12 домов на 120 человек. Проект призван стать федеральной площадкой по развитию современных инклюзивных практик и технологий, центром неформального образования, общения и обмена опытом", - отметили в синодальном отделе.
https://ria.ru/20200826/invalidy-1576355596.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, пенза, общество
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Создательница арт-поместья для инвалидов "Новые берега" в Пензе Мария Львова-Белова стала победительницей конкурса "Лидеры России", сообщает в среду Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Двенадцать лет я занимаюсь благотворительностью, и я сегодня про необычную тему – про выпускников детских домой для детей с инвалидностью. Так сложилось, что зачастую эти ребята попадают в дома престарелых и психоневрологические интернаты. Я не буду, наверное, сейчас рассказывать, каково это молодому человеку с кучей амбиций оказаться в ситуации практически без перспектив. Так вот моя команда строит дома, где при поддержке специалистов эти ребята могут жить, учиться и работать. Сейчас это уже целая технология, и с Министерством труда и социальной защиты мы пытаемся внедрить это по всей России. Но пока мне звонят директора детских домов и просят взять их прекрасных ребят, я понимаю, что работы ещё очень много", - приводит синодальный отдел ее слова.
Как отмечают в патриархии, в ноябре 2014 года при поддержке Пензенской епархии Мария Львова-Белова открыла проект для людей-колясочников "Квартал Луи", в 2016 году "Дом Вероники" - активный пансион для молодых людей с тяжелой инвалидностью. Они имеют возможность работать в типографии, гончарной мастерской, а также в инклюзивном кафе.
В семье Марии и её супруга – священника Павла Когельмана – 17 детей: 5 кровных, 4 приемных и 8 детей под опекой.
"В числе общественно-церковных проектов Марии - уникальное арт-поместье для людей с инвалидностью "Новые берега". Строительство проекта началось в 2018 году. Сейчас в трех построенных домах живут 50 людей из 11 регионов, всего в поместье будут построены 12 домов на 120 человек. Проект призван стать федеральной площадкой по развитию современных инклюзивных практик и технологий, центром неформального образования, общения и обмена опытом", - отметили в синодальном отделе.