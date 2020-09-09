Мать 17 детей стала "Лидером России"

"Двенадцать лет я занимаюсь благотворительностью, и я сегодня про необычную тему – про выпускников детских домой для детей с инвалидностью. Так сложилось, что зачастую эти ребята попадают в дома престарелых и психоневрологические интернаты. Я не буду, наверное, сейчас рассказывать, каково это молодому человеку с кучей амбиций оказаться в ситуации практически без перспектив. Так вот моя команда строит дома, где при поддержке специалистов эти ребята могут жить, учиться и работать. Сейчас это уже целая технология, и с Министерством труда и социальной защиты мы пытаемся внедрить это по всей России. Но пока мне звонят директора детских домов и просят взять их прекрасных ребят, я понимаю, что работы ещё очень много", - приводит синодальный отдел ее слова.