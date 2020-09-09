https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576989954.html

Лукашенко рассказал, почему его ненавидят американцы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США "ненавидят" его, так как он не сделал республику частью санитарного кордона вокруг России и "не пустил... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:14

2020-09-09T15:14

2020-09-09T15:16

станислав шушкевич

александр лукашенко

билл клинтон

белоруссия

сша

украина

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> "ненавидят" его, так как он не сделал республику частью санитарного кордона вокруг России и "не пустил на порог" <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Soros/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Сороса</a>."Руководство России прекрасно понимает, что нельзя, как <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, положить Беларусь под Америку или там Запад. Почему? Потому что санитарный кордон – тысяча километров. Кто-то называет чертой Болтона, кто-то еще как", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.По его словам, когда у руководства страны находился <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_SHushkevich/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Шушкевич</a>, состоялся визит в Белоруссию президента США <a href="http://ria.ru/person_Bill_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Билла Клинтона</a> (январь 1994 года - ред.), и "все было заготовлено", чтобы сформировать "этот санитарный кордон – прибалтийской республики, Беларусь, Украина"."Кто его (кордон) разрушил? Первый избранный президент Беларуси. Вот в чем ненависть американцев ко мне. С тех первых лет. Я Сороса на порог не пустил", - сказал Лукашенко.<u><strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >></a></strong></u>

https://ria.ru/20200904/lukashenko-1576714184.html

Егор Панкратов Щёки надувает. Пошёл на фиг со своим кордоном.... 10

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белоруссия

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав шушкевич, александр лукашенко, билл клинтон, белоруссия, сша, украина, в мире