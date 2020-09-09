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https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576989954.html
Лукашенко рассказал, почему его ненавидят американцы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США "ненавидят" его, так как он не сделал республику частью санитарного кордона вокруг России и "не пустил... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:14
2020-09-09T15:16
станислав шушкевич
александр лукашенко
билл клинтон
белоруссия
сша
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> "ненавидят" его, так как он не сделал республику частью санитарного кордона вокруг России и "не пустил на порог" <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Soros/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Сороса</a>."Руководство России прекрасно понимает, что нельзя, как <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, положить Беларусь под Америку или там Запад. Почему? Потому что санитарный кордон – тысяча километров. Кто-то называет чертой Болтона, кто-то еще как", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.По его словам, когда у руководства страны находился <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_SHushkevich/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Шушкевич</a>, состоялся визит в Белоруссию президента США <a href="http://ria.ru/person_Bill_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Билла Клинтона</a> (январь 1994 года - ред.), и "все было заготовлено", чтобы сформировать "этот санитарный кордон – прибалтийской республики, Беларусь, Украина"."Кто его (кордон) разрушил? Первый избранный президент Беларуси. Вот в чем ненависть американцев ко мне. С тех первых лет. Я Сороса на порог не пустил", - сказал Лукашенко.<u><strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам &gt;&gt;</a></strong></u>
https://ria.ru/20200904/lukashenko-1576714184.html
Щёки надувает. Пошёл на фиг со своим кордоном....
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белоруссия
сша
украина
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станислав шушкевич, александр лукашенко, билл клинтон, белоруссия, сша, украина, в мире

Лукашенко рассказал, почему его ненавидят американцы

15:14 09.09.2020 (обновлено: 15:16 09.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США "ненавидят" его, так как он не сделал республику частью санитарного кордона вокруг России и "не пустил на порог" Джорджа Сороса.
"Руководство России прекрасно понимает, что нельзя, как Украину, положить Беларусь под Америку или там Запад. Почему? Потому что санитарный кордон – тысяча километров. Кто-то называет чертой Болтона, кто-то еще как", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.
По его словам, когда у руководства страны находился Станислав Шушкевич, состоялся визит в Белоруссию президента США Билла Клинтона (январь 1994 года - ред.), и "все было заготовлено", чтобы сформировать "этот санитарный кордон – прибалтийской республики, Беларусь, Украина".
"Кто его (кордон) разрушил? Первый избранный президент Беларуси. Вот в чем ненависть американцев ко мне. С тех первых лет. Я Сороса на порог не пустил", - сказал Лукашенко.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 03:01Протесты в Белоруссии
Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
110711110
Обсудить 4
Станислав ШушкевичАлександр ЛукашенкоБилл КлинтонБелоруссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Щёки надувает. Пошёл на фиг со своим кордоном....
9 сентября, 15:16
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
500014
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