https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576988107.html

"Глаза стали влажные": Бабаян назвал вопрос, растрогавший Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на вопрос об участии молодежи в акциях протеста. Об этом рассказал главный редактор... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:45

2020-09-09T14:45

2020-09-09T16:05

протесты в белоруссии

роман бабаян

александр лукашенко

маргарита симоньян

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> эмоционально отреагировал на вопрос об участии молодежи в акциях протеста. Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a>, бравший интервью у главы республики.По словам журналиста, Лукашенко задевает, что среди протестующих много молодежи, которая не помнит, как выглядела Белоруссия 20-25 лет назад."Я ему в этот момент задаю вопрос, я просто понял его настрой: вот чисто по-человечески обидно, что ли, вам получается? Он говорит: да. И в этот момент, все заметили (все вчетвером), что у него глаза стали влажные", — рассказал Бабаян.Накануне Лукашенко более полутора часов отвечал на вопросы главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргариты Симоньян</a>, корреспондента Первого канала Антона Верницкого, ведущего программы "Вести" Евгения Рожкова и главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна. Белорусский лидер рассказал о ситуации в стране, противостоянии с оппозицией и возможных последствиях акций протеста для России. <strong><em>Полный текст интервью Лукашенко российским журналистам читайте <a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">на сайте РИА Новости >></a></em></strong>Протесты в БелоруссииАкции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция не признает официальные результаты голосования.В первые дни акции силовики применяли против недовольных итогами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 силовиков. Трое протестующих погибли.

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Айрат Сагиндыков Ну здесь Луку можно понять, поколение "нулевых" не в курсе, что происходило в те времена в России. Полагаю в Белоруссии было не слаще. 45

Коля Моргунов Оле-оле, это просто слёзы Оле-оле, их никак нельзя понять Оле-оле плакать несерьёзно Оле-оле, если я вернусь опять 35

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман бабаян, александр лукашенко, маргарита симоньян, белоруссия, в мире