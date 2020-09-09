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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576988107.html
"Глаза стали влажные": Бабаян назвал вопрос, растрогавший Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на вопрос об участии молодежи в акциях протеста. Об этом рассказал главный редактор... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:45
2020-09-09T16:05
протесты в белоруссии
роман бабаян
александр лукашенко
маргарита симоньян
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> эмоционально отреагировал на вопрос об участии молодежи в акциях протеста. Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a>, бравший интервью у главы республики.По словам журналиста, Лукашенко задевает, что среди протестующих много молодежи, которая не помнит, как выглядела Белоруссия 20-25 лет назад."Я ему в этот момент задаю вопрос, я просто понял его настрой: вот чисто по-человечески обидно, что ли, вам получается? Он говорит: да. И в этот момент, все заметили (все вчетвером), что у него глаза стали влажные", — рассказал Бабаян.Накануне Лукашенко более полутора часов отвечал на вопросы главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргариты Симоньян</a>, корреспондента Первого канала Антона Верницкого, ведущего программы "Вести" Евгения Рожкова и главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна. Белорусский лидер рассказал о ситуации в стране, противостоянии с оппозицией и возможных последствиях акций протеста для России. <strong><em>Полный текст интервью Лукашенко российским журналистам читайте <a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">на сайте РИА Новости &gt;&gt;</a></em></strong>Протесты в БелоруссииАкции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция не признает официальные результаты голосования.В первые дни акции силовики применяли против недовольных итогами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 силовиков. Трое протестующих погибли.
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Ну здесь Луку можно понять, поколение "нулевых" не в курсе, что происходило в те времена в России. Полагаю в Белоруссии было не слаще.
45
Оле-оле, это просто слёзы Оле-оле, их никак нельзя понять Оле-оле плакать несерьёзно Оле-оле, если я вернусь опять
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белоруссия
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роман бабаян, александр лукашенко, маргарита симоньян, белоруссия, в мире

"Глаза стали влажные": Бабаян назвал вопрос, растрогавший Лукашенко

14:45 09.09.2020 (обновлено: 16:05 09.09.2020)
13593
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на вопрос об участии молодежи в акциях протеста. Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, бравший интервью у главы республики.
По словам журналиста, Лукашенко задевает, что среди протестующих много молодежи, которая не помнит, как выглядела Белоруссия 20-25 лет назад.
Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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"Я ему в этот момент задаю вопрос, я просто понял его настрой: вот чисто по-человечески обидно, что ли, вам получается? Он говорит: да. И в этот момент, все заметили (все вчетвером), что у него глаза стали влажные", — рассказал Бабаян.
Накануне Лукашенко более полутора часов отвечал на вопросы главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, корреспондента Первого канала Антона Верницкого, ведущего программы "Вести" Евгения Рожкова и главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна. Белорусский лидер рассказал о ситуации в стране, противостоянии с оппозицией и возможных последствиях акций протеста для России.
Полный текст интервью Лукашенко российским журналистам читайте на сайте РИА Новости >>
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?

Протесты в Белоруссии

Акции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция не признает официальные результаты голосования.
В первые дни акции силовики применяли против недовольных итогами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 силовиков. Трое протестующих погибли.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
12925110239
Обсудить 13
Протесты в БелоруссииРоман БабаянАлександр ЛукашенкоМаргарита СимоньянБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну здесь Луку можно понять, поколение "нулевых" не в курсе, что происходило в те времена в России. Полагаю в Белоруссии было не слаще.
9 сентября, 14:56
Айрат СагиндыковАйрат Сагиндыков
3311109
Оле-оле, это просто слёзы Оле-оле, их никак нельзя понять Оле-оле плакать несерьёзно Оле-оле, если я вернусь опять
9 сентября, 14:48
КМКоля Моргунов
4410125
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